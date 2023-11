Sokkal olcsóbbá válhatnak az e-autók a következő pár évben

Munka egy e-autókra specializálódott szervizben. Fotó: AFP/Europress

Az elektromos autók eddig tapasztalt elterjedését jelentős részben a lítium-ion akkumulátorok árának két évtizedes meredek csökkenése tette lehetővé, ez a folyamat azonban az utóbbi négy évben elakadt.

Az e-autók kínálatát és árát természetesen nem csak ez befolyásolja, hiszen a koronavírus-járvány alatt nagyon nehéz volt működtetni a beszállítói láncokat, ettől nem függetlenül az európai gyártók a nagyobb, drágább, magasabb profittal eladható modellek előállítására koncentráltak.

Ez környezetvédelmi szempontból káros folyamat, hiszen ahogy többször megírtuk, hiába elektromos egy autó, az ebből származó fenntarthatósági előnyöket lenullázza, ha közben egyre nagyobb autókat vesznek, használnak az emberek. Másrészt mostanában több nyugat-európai piacon is megtapasztalhatják a helyi gyártók, hogy az olcsóbb e-autók piacán keletkezett rést kínai versenytársak igyekeznek betölteni.

Több szempontból is fontos lehet tehát, ha újraindul a lítium-ion akkumulátorok árcsökkenése, márpedig az amerikai Goldman Sachs befektetési bank pontosan erre számít egy pár hete közzétett elemzése alapján. A pénzintézet kutatóinak számításai szerint 2023 és 2030 között az akkucsomagok ára évente átlagosan 11 százalékkal csökken majd. 2022-höz képest 2025-ig összesen 40 százalékos mérséklődésre számítanak.

Ez azt jelentené, hogy az évtized közepére az elektromos autók azonos költségszintre kerülnek a belső égésű motor által hajtottakkal. Ezt persze az olajár is befolyásolja, de a mostani, 80 dollár/hordós szint mellett ez bekövetkezne 2025-ben.

Ez azért is fontos lenne, mert az e-autók elterjedésében eddig jelentős szerepet játszottak az állami támogatások, és ezek csökkenésével a népszerűségük is megcsappant kissé. Ha viszont megvalósul a fenti forgatókönyv, akkor hamarosan már nem is lesz szükség az állami dotációra.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Tech Vállalat akkumulátor e-autó elektromos autó Goldman Sachs Olvasson tovább a kategóriában