Logisztikai nyűgből kovácsolt sikeres, profitot termelő vállalkozást a magyar Booklog

A lakásiroda kisszobájába bezsúfolt árukészlet gyakori látvány a kisebb könyvkiadóknál, és a raktározás, szállítmányozás sok nagyobb szereplőnél is jórészt gazdátlan, de legalábbis nem a legszakszerűbben elvégzett feladatok – Banyó Péter, a gyermekkönyveket árusító Pagony egyik alapítója a 2010-es évek közepén kezdett testvérével, az ekkoriban egy gyógyszeripari vállalat logisztikai vezetőjeként dolgozó Banyó Tamással gondolkodni azon, hogy miként lehetne sokszor rögtönzött és esetleges megoldásokat felváltani az ágazatban.

Volt már logisztikai partnerünk, de ahogy felélénkült az online értékesítés, egyre nehezebb lett a megrendeléseket kezelni. Amikor már az egyik üzletünk foglalkozó szobájában csomagoltak a kollégák, elkezdtük Tamással arról beszélni, hogy a folyamatokat hogyan lehetne jobbá tenni.

– idézte fel Péter azt az időszakot, amikor a rendelések összeállításában gyakran ő maga is részt vett az ekkor már másfél évtizedes történetre visszatekintő könyvesboltnál.

Cég alapít céget egy probléma megoldására

Tamás javaslatait egy darabig külső szolgáltatókkal igyekezték megoldani, ám rövidesen úgy döntött a testvérpár, hogy inkább maguk birkóznak meg a kihívásokkal, és megalapították a Booklog Kft.-t 2018 májusában. A cégalapítással ráadásul Pagonyon túl más ügyfelek kiszolgálására is bevethető lett a Péter könyvpiaci és Tamás szakmai ismeretein alapuló informatikai és logisztikai rendszer, és méretgazdaságossági szempontból is indokolt volt a Pagony raktározási és a szállítmányozási feladatainak külön vállalkozásba való kiszervezése.

A bérbeadók jellemzően 2-3000 négyzetméteres egységeket alakítanak ki, ami meghaladja sok cég lehetőségét az ipari kialakítású raktárbérletre. Ők így nem tudnak épkézláb módon kigazdálkodni raktárakat – a Pagony részben rá is kényszerült arra, hogy egy ilyen vállalkozásba kezdjen, mert néhány kiadóval együtt már meg lehet ugrani ezt a szintet.

– részletezte az alapítás körülményeit Péter.

A Booklog a Pagony tapasztalati bázisa és rendelésállománya mellett az alapítók befektetésével indult, ami alapvetően egy állványrendszer, anyagmozgató gépek megvásárlásához, illetve az informatikai rendszer fejlesztéséhez és a hozzá tartozó eszközök beszerzéséhez volt szükséges. A legnagyobb kihívás a raktárbérlési szerződés megkötése volt, az ingatlanbérbeadók ugyanis óriási szereplők, egészen más működési logikával egy induló céghez képest, miközben a megfelelő belmagasságú, a magastárolást biztosító állványtechnológia befogadására alkalmas bérlemény az egyik kulcsa egy raktárlogisztikai cég sikerének.

A testvérpár által létrehozott cég végül is a megrendelések regisztrációjától kezdve a csomagfeladásig kezeli az online vásárlásokat, ellátja az ügyfelek kiskereskedelmi egységeinek napi kiszolgálását és a teljes nagykereskedelmi disztribúciót, miközben az egyedi logisztikai problémákkal is megbirkózik.

Állandó kihívások között kell rendet tartani

A raktáros munkaerő toborzása és megtartása is nagy kihívás, Tamás fel is idézte ezzel kapcsolatban az első karácsonyi szezon kezdetét, amikor a sofőr váratlanul otthagyta a Booklogot. A cégvezetőnek nem volt mit tennie, mint beugrani helyette, és Péternek is volt már része a raktári munkában, igaz, tapasztalt könyvesként ez számára már sok meglepetést nem okozott, végzett már a saját cégénél grafikai, eladói és szállítói feladatokat is. A kis méretből fakadó probléma továbbá, hogy eddig Tamás egyedül maradt a vezetői feladatokkal:

Úgy dolgoztam, mint cirkusz tányérpörgető, az ügyvezetői feladatok ellátása mellett napi operatív működésben keletkező hézagokat is kipótolva, anélkül, hogy ezekből bármit is tudtam volna valakinek delegálni.

– emlékezett vissza Tamás arra az időszakra, amikor egy-egy új potenciális ügyfél jelentkezése is keserédes érzéseket váltott ki belőle a kapacitások határain egyensúlyozva.

Meglepetések márpedig bőven vannak a szállítástól a raktározásig a logisztika teljes spektrumát lefedő tevékenység során, a megrendelők ugyanis kénytelenek az eddigi gyakorlataikat jócskán megváltoztatva alkalmazkodni a kedvezőtlen gazdasági körülményekhez: például bizonyos termékeiket már akkor értékesítik, amikor még azok nincsenek raktáron, így a beérkezésükkor nagyon gyorsan akár többezer csomagot kell kiküldeni. Izgalmakból persze jutott bőven a pandémia időszakában is, ekkor az első pillanatban a munkáltatói felelősség, majd a biztos működés kérdéseit kellett rendezni – a megoldás két egymással sosem találkozó műszak kialakítása volt, így egy esetleges fertőzés nem boríthatta meg az egész raktár tevékenységét, szigorú higiéniai szabályok bevezetése mellett.

Az utóbbi években megnövekedett infláció is újabb ügyféligényekben jelentkezett a Booklognál:

A könyveken a jogszabályok szerint fel kell tüntetni az árakat, amik az infláció miatt az utóbbi időben gyakran változnak. A könyvek átárazásakor fel kell bontani az őket tartalmazó gyűjtőcsomagokat, át kell címkézni az egyes példányokat, majd újra csomagolni őket. Már egymillió példány felett járunk az átárazásban, miközben eleinte azt gondoltuk, ez eseti igényként merül fel.”

Érdekes kihívást jelentenek az olyan állandó rendezvények, mint a könyvhét, amikor a helyszínre csak kis mennyiségben lehet árut vinni, és a készletet apránként, folyamatosan pótolni kell vagy a hipermarketekhez történő beszállítások, amik partnerekként eltérő módon zajlanak

Itt az ideje, hogy ne csak a termék adja el önmagát

A cég mindeddig organikusan fejlődött, anélkül, hogy nagyobb hangsúlyt fektetett volna az új ügyfelek szerzésére –akik köre a könyvkereskedőkön túl például játékokkal, sportszerekkel foglalkozó cégek felé is bővül –, ám időközben Tamás szemlélete és szerepköre is megváltozott. Mostanra az operatív tennivalóktól hátrébb tudott lépni, és több ideje van értékesítéssel, stratégiával, logisztikai és informatikai rendszerek, folyamatok fejlesztésével foglalkozni.

Felismertük, hogy mi a viszonylag lassan forgó, nagy volumenű raklapos készletek és a nagy cikkelemszámú kis szortimentek kezelésében vagyunk jók, és elkezdtük keresni, hogy a kiadók mellett kiket érinthet ez.

Az idén 200 millió forint feletti árbevételt elérő vállalkozás a működése során mindvégig nyereséges volt, aminek elérése leginkább azért nagy eredmény, mert egy kis logisztikai cég gazdálkodásában a raktárbérlés óriási fix költség, akármekkora készletet is tartanak benne. A munkaerő ehhez képest már valamivel jobban skálázható, a mostani technológia mellett a betanulás mindössze néhány óra kérdése, és újabban a toborzási nehézségek is enyhülnek.

A jövőben várható léptékváltások ráadásul kevésbé lesznek sokkszerűek az eddigiekhez képest Tamás meglátása szerint. Noha 2018-ban egy 1600 raklapnyi kapacitású raktárral tervezett a cég az elkövetkező öt évre, egy évre rá egy második raktárat kellett bérelnie, és tavaly nyáron a két egységet egy tízezer raklap kapacitású új bérleménybe összeköltöztetni, aminek a lebonyolítása is jókora feladvány volt a folyamatos kiszolgálás fenntartása mellett. Mostanra megérett tehát a cég arra, hogy tudatos munkával és a szükséges kapacitások megteremtésével segítsen rá az ügyfélszerzésre, eddig ugyanis lényegében magát adta el a Booklog szolgáltatása.

