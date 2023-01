Százmilliárdokat költenek, hogy újra legyen értelme a lakossági napelemeknek, de ez sem elég

Nagyon látványosan pörög fel a hazai villamosenergia-hálózat fejlesztése. A következő években több száz milliárd forint értékben valósulhatnak meg beruházások, jelentős részben uniós forrásból. A háztartási napelemes rendszer telepítésére készülők szempontjából azonban nem túl jó hír, hogy a most induló projektek csak évek múlva záródnak le. Ahhoz, hogy ennél előbb lehessen újra tetőnapelemeket csatlakoztatni hálózatra, a kormánynak kell lépnie.

Hatalmas fejlesztések

A következő 3-4 évben több mint 15 ezer különböző méretű beruházást valósít meg a villamosenergia-hálózatán a Dunántúlon és Pest megyében az E.On csoport. A csütörtökön bejelentett 74 milliárd forintos fejlesztés direkt azt célozza, hogy újabb napelemes rendszerek csatlakozhassanak a villamos hálózatra. Katona Ádám a csoport hálózatokért felelős vezérigazgató-helyettese a programot bemutató sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a fejlesztések eredményeként 726 megawattnyi többletkapacitást tudnak majd fogadni. Ez rengeteg: közel annyi, mint az E.On hálózatára 2022 nyaráig csatlakozott összes háztartási méretű napelemes rendszer együttes kapacitása.

Az E.On-é ráadásul korántsem az egyetlen ilyen fejlesztés lesz az országban. A többi hálózati cégnél (az állami MVM-nél, a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus Titásznál és nagyfeszültségű vezetékeket fenntartó Mavirnál) is hasonló beruházások várhatóak. Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára azt mondta: az összes ilyen projektet 50 százalékban az uniós Helyreállítási és ellenállóképességi eszköz programból fedezik majd. A programban 163 milliárd forintnyi támogatási igényt adtak be és hagyattak jóvá az Európai Unióval. Ezek kifizetése ugyan csak később várható, de a beruházások addig is megindulhatnak, a kormány ugyanis előfinanszírozza ezeket.

Az államtitkár szerint

ennyi pénzből 3000 megawattnyi új napelemes kapacitás fogadására lehet alkalmassá tenni a hálózatot.

Ez a már beépített háztartási kapacitás nagyjából duplája, a teljes hazai napelemes kapacitásnak pedig a háromnegyede.

Hibát hibára halmoztak

A fejlesztések látványos felgyorsulása azért jó hír, mert ősszel épp az ilyen projektek korábbi elmaradása miatt lehetetlenítette el a lakossági napelempiacot a kormányzat. Akkor részletes cikkben mutattuk be, mi vezetett ahhoz, hogy a kabinet felfüggesztette a az új napelemes rendszerek számára a hálózatba történő betáplálás lehetőségét. Röviden az, hogy a döntéshozók napi politikai céljaiknak rendelték alá az energia-szakpolitikai kérdéseket.

A kormány az elmúlt években úgy ösztönözte nagyon erősen a napelemek telepítését, hogy közben ennek infrastrukturális feltételeit – részben a rezsicsökkentés miatt – nem teremtette meg. Annak ellenére sem, hogy a szektorban mindenki tisztában volt a hálózat fejlesztésének szükségességével, és a kormány energiastratégiája is kiemelten foglalkozott vele.

Így a kabinet végső soron politikai érdekei miatt egyszerre nyomta tövig a gázt, és állt a féken. Előbbinek az lett az eredménye, hogy Magyarországon még európai viszonylatban is nagyon gyorsan nőtt a napelemes kapacitás, a lakossági szegmensben már 2022 közepén átléptük a 2030-as célt. Utóbbinak pedig az, hogy az ennek kezeléséhez szükséges hálózati fejlesztéseknek a töredéke sem valósult meg.

A helyzet őszre vált tarthatatlanná, amire a kormány a szokásos fűnyíróelvvel reagált, és megtiltotta a lakossági napelemek hálózatra csatlakozását*Egészen pontosan csatlakozni lehet ugyan a hálózatra, csak a napelem által megtermelt villamosenergiát visszatáplálni nem.. Ez azt jelenti, hogy az otthon termelt áramot vagy azonnal felhasználja az adott háztartás, vagy veszendőbe megy, mivel a többletet nem lehet a hálózatba táplálni. Az egybites döntéshozatal (vagy mindent lehet, vagy semmit) az ágazati szereplőket és a szakmát is meglepte, hiszen rengeteg átmeneti megoldás elképzelhető lett volna.

Ráadásul a rövidtávú eredmény épp a kabinet szándékával ellentétes lett. A tiltás ugyanis nem azonnal lépett hatályba, így viszont az utolsó hetekben hatalmas bejelentési roham indult, mindenki igyekezett az utolsó pillanatban még bekerülni a korábbi kedvezőbb rendszerbe. Az E.On-hoz például ebben az időszakban 71 ezer új napelemes igénybejelentés érkezett, ami a hálózatukon akkor üzemelő 87 ezer rendszer közel nyolcvan százaléka.

Teljes fordulat

Ságvári Pál, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökhelyettesének beszámolója szerint 2022-ben 1052 megawattal, rekord mértékben bővült, az elmúlt két évben pedig lényegében megduplázódott a teljes hazai kapacitás. Ebben azonban ez az utolsó roham még nincs (az átfutási idők miatt nem is lehet) benne. Az elnökhelyettes azt mondta, hogy több mint százezer igény feldolgozása van folyamatban.

Ez további több ezer megawatt napelemes kapacitást jelent, amit tényleg csak nagyon masszív fejlesztések után lehet felengedni a hálózatra. A kormányzat pedig a jelek szerint az elmúlt évek visszafogott fejlesztései után mostanra eljutott oda, hogy az ilyen beruházások esetében vannak a gazdaságosságnál fontosabb szempontok is. Legalábbis Lantos Csaba energiaügyi miniszter elég erősen erre utalt egy héten megjelent interjújában.

A gond csak az, hogy hiába támogatja öntik a pénzt a fejlesztésekbe, ezek nem párhetes beruházások. Az E.On most bejelentett programja például 2026 nyarán zárul, és

a többi hasonló beruházás sorozat is valószínűleg 2026-ban fut ki.

Persze ez nem jelenti azt törvényszerűen, hogy addig sehol nem bírja el a hálózat az új napelemeket. Ahol a fejlesztés megtörténik, ott akár azonnal lehetne csatlakoztatni új napelemes rendszereket, újra megtérülővé téve a háztartásoknak az ilyen beruházásokat. Legalábbis technikailag, a gyakorlatban jelen állás szerint azonban nem biztos, hogy így lesz.

A helyzet ugyanis az, hogy a probléma most sem országos, hanem területi szintű, azaz sok helyen elvileg jelenleg sincs technikai akadálya a lakossági napelemek telepítésének. Ezért sem értették sokan, miért vezetett be teljes tiltást a kormányzat, mikor kicsit átgondoltabb szabályozással a lakosság jelentős részének nyitva lehetett volna hagyni a napelem-telepítés lehetőségét.

Így viszont hiába valósulnak meg akár a következő hónapokban olyan fejlesztések, amelyek egy-egy területen kezelik a hálózat hiányosságait, a háztartási napelemek mégsem táplálhatnak majd vissza villamosenergiát a hálózatba. Ehhez arra lenne szükség, hogy a jogszabályon változtasson a kormányzat, és vagy valamilyen területi korlátozást, vagy a jelenlegitől teljesen eltérő szabályozást vezessen be.

Lantos Csaba pár napja azt nyilatkozta, hogy a jelenleg érvényes szabályozás finomhangolását tervezi a kormányzat, és ezt lapunknak Steiner Attila is megerősítette. Az államtitkár részleteket azonban egyelőre nem kívánt elárulni.

