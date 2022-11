Hiába fejezték be a karbantartást, nem jön gáz Magyarországra Ausztria felől, mert nincs, aki megvegye

Fotó: AFP/Europress

Hiába zárultak le a tervezett karbantartási munkák, továbbra sem érkezik földgáz Magyarországra Ausztria felől. Bár az ígért időpontban rövid időre újraindultak a szállítások, ezt követően ismét leálltak, és az egyik legfontosabb importútvonalnak számító vezetéken azóta sincs forgalom.

Nem indult újra

Ahogy korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, kedden kevesebb földgáz érkezett az országba, mint a háború kezdete óta bármikor. Az import mennyisége néhány nap alatt zuhant vissza a korábbi szűk felére. Elsősorban azért, mert hétfő hajnaltól egy köbméter gáz sem érkezett Ausztria irányából Magyarországra az úgynevezett HAG vezetéken.

A magyarországi gázvezeték-hálózatot ellenőrző FGSZ Zrt. előre jelezte, hogy ez várható: közleményben számoltak be róla, hogy az osztrák szállítási rendszerüzemeltető karbantartást végez a rendszerén, így hétfő reggel és szerda este között nem lehet majd használni a vezetéket. Igen ám, de a szállítások a megjelölt időpontot követően sem indultak újra. Egészen pontosan szerdáról-csütörtökre virradóra valami minimális forgalom volt a HAG-on, de a megszokotthoz képest elenyésző, ezt követően pedig teljesen megszűnt az import abból az irányból.

Ez egyáltalán nem megszokott, különösen a háború kirobbanása óta nem. Az idén a teljes magyar behozatal szinte pontosan harmada, durván 3,2 milliárd köbméter földgáz érkezett a vezetéken. Legutóbb tavaly december közepén fordult elő, hogy tartósan a mostanihoz hasonló mértékben esett vissza a szállítás ezen az útvonalon. Akkor viszont a folyamatosan emelkedő gázárak miatt tartósan, nagyjából egy hónapig kifejezetten alacsony volt a forgalom.

Nincs rá kereskedői igény

Az idei nagy bespájzolásban azonban az ár eddig nem igazán vetette vissza az importot. Éppen ezért megkérdeztük az FGSZ-t, hogy technikai vagy egyéb okai vannak-e a szállítások elakadásának. A cégnél kérdésünkre azt írták, hogy az osztrákok az előre meghirdetett időpontnak megfelelően végeztek a karbantartással, így információik szerint nincs is semmi olyan akadályozó tényező, ami a gátolná a szállítást.

Jelenleg azért nincs szállítás Ausztria felől, mert nincs rá kereskedői igény.

Magyarul azért nem jön be több gáz az országba, mert nincs, aki megvegye.

Azt, hogy az importot melyik kereskedőcég bonyolítja le, a forgalmi adatokból nem lehet megállapítani, így pontosan azt sem tudhatjuk, hogy ki vásárol vagy kik vásárolnak most kevesebbet, mint eddig. Sejtéseink azonban lehetnek. A legnagyobb hazai importőr ugyanis egész biztosan az állami MVM-csoport. Az energetikai óriás ráadásul hoz be gázt Ausztria felől, hiszen tavaly abban állapodtak meg a Gazprommal, hogy az oroszoktól vásárolt évi 4,5 milliárd köbméter gázból 1 milliárd köbméter ezen az útvonalon fut majd be.

A vállalt mennyiség jelzi, hogy véletlenül sem csak az MVM vesz gázt abból az irányból, de az import elég jelentős része hozzájuk kötődik. Így a szállítások leállásához az is kellett, hogy az állami cégnek most ne szállítson a Gazprom Ausztria felől.

