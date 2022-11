Beszakadt a magyar gázimport, elkezdtük használni a tartalékokat

Fotó: AFP/Europress

A háború kezdete óta egyszer sem fordult elő, hogy annyira kevés gáz érkezett volna Magyarországra, mint kedden. Az import bezuhanásának legfőbb oka az osztrák-magyar gázvezeték karbantartása, de a déli útvonalon is kifejezetten kevés gáz fut be, azaz Oroszországból sem kapunk annyit, mint korábban. Emiatt április közepe óta most csökkent először érezhetően a hazai tárolókban lévő gáz mennyisége.

Leállt az egyik legfontosabb útvonal

Hétfő hajnal óta egy köbméter gáz sem érkezett Ausztria irányából Magyarországra az úgynevezett HAG vezetéken. Ez az egyik legfontosabb beszállítási útvonalunk, normál esetben a behozatal nagyjából harmada innen fut be. A leállásnak technikai okai vannak: a magyarországi gázvezeték-hálózatot ellenőrző FGSZ Zrt. tájékoztatása szerint

az osztrák szállítási rendszerüzemeltető a földgázszállító rendszerén karbantartást végez.

Azaz a szállítások beszüntetése tervezett, ám így jelentős hatása volt a magyar importra. Kedden alig több, mint 15 millió köbméter gáz érkezett Magyarországra. Ez rendkívül kevés, jellemzően ennek alsó hangon a duplája fut be naponta. Az idén mindössze két napon fordult elő, hogy hasonlóan kevés gáz érkezett: az Oroszországból a Fekete-tenger alatt hazánk irányába is gázt szállító Török Áramlat egyhetes nyári karbantartása idején. Ám kicsivel még akkor is nagyobb mennyiség jött, pedig a déli útvonal szerepe az elmúlt időszakban még a HAG-nál is nagyobb.

A mostani nagyobb visszaesés oka épp az, hogy az osztrák vezeték kiesésével párhuzamosan a déli irányú orosz import is csökkent. Bár hetek óta először voltak szállítások Ukrajna felől, és a romániai import is emelkedett, ezek azonban nem képesek kompenzálni a másik két vezetéken kieső mennyiséget.

Először csökkent a tartalék

A mostani visszaesés hosszabb időtávot nézve is kifejezetten jelentősnek számít. Tavaly év végén, amikor a gázárak a legmeredekebben futottak fel, rendszeresen előfordult, hogy nem érte el a 15 millió köbmétert a napi behozatal, de a napok többségében akkor is efölött voltunk. Korábban pedig csak elvétve láthattunk példát az import ilyen mértékű visszaesésére.

A csökkenő behozatal, és az egyre hűvösebb időjárás fényében nem meglepő, hogy a tartalékokhoz is hozzá kellett nyúlni. Az elérhető adatok szerint április közepe óta kedden csökkent először a hazai tárolókban lévő gáz mennyisége. Ez egyébként nem magyar sajátosság: uniós szinten is kedd volt az első olyan nap, amikor több gázt vettek ki a tárolókból, mint amennyit betöltöttek.

Pénz földgáz gázimport gáztároló orosz gáz Olvasson tovább a kategóriában