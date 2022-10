A német Aldi és egy lengyel boltlánc is a nyitvatartása csökkentésével spórol a rezsin

Fotó: Netto Polska / Facebook

Egy dán kiskereskedelmi vállalat, az országosan 650 diszkontot üzemeltető Netto novembertől több tucatnyi üzletében naponta egy órával csökkenti a nyitvatartását Lengyelországban, hogy spóroljon a rezsiköltségein. Az üzletek helyszíntől függően korábban zárnak vagy később nyitnak ki – számolt be a Wiadomości Handlowe nevű lengyel hírportál a vállalat szóvivőjére hivatkozva.

A Notesfrompoland.com cikke szerint más lengyel kiskereskedelmi láncok nem tervezik a nyitvatartásuk csökkentését, bár más költségcsökkentő intézkedéseket és megújuló energiába való beruházásokat fontolgatnak, vagy már meg is valósítottak.

Bár a német Kaufland szeptemberben arról döntött, hogy a boltjai éjjel 11 helyett csak 10-ig lesznek nyitva, a döntést nem az energiaköltségek növekedésével indokolták, hanem azzal, hogy nem elég nagy a forgalmuk 10 és 11 között.

Az ország legnagyobb kiskereskedelmi láncánál, a Biedronkánál a szakszervezet ugyan szeretné elérni, hogy a nagyobb városokban 10-kor, a kisebbekben 9-kor zárjanak be a boltok, de a vállalat egyelőre nem gondolkodik ilyesmiben, bár úgy látják, hogy a növekvő áramárak egyre nagyobb kihívást jelentenek. A cég emiatt napkollektorokat telepített 120 boltjában az összesen 3300-ból.

Renata Juszkiewicz, a Lengyel Kereskedelmi és Logisztikai Szervezet elnöke szerint a tagvállalataik többféle módon spórolnak a rezsiköltségeken. Ezek között a fényerősség csökkentését, a meglévő izzók LED-es izzókra cserélését, és más, energiahatékonyságot növelő eszközök telepítését említette, hozzátéve, hogy egyelőre nyitott kérdés, elegendőek lesznek-e ezek a rezsiköltségek megugrásának kompenzálására.

Lengyelországban a kormány intézkedései eddig főleg a lakosság támogatására irányultak, például fűtési támogatásról, valamint az áram- és szénárakra vonatkozó árspakáról döntöttek. A közszféra és a vállalatok egyelőre kevesebb támogatást kaptak.

Bár Magyarországon egyelőre nem tudni olyan boltláncról, ahol csökkentették a nyitvatartási időt, más európai országokban van ilyesmire példa. Egy hete jelentették be például, hogy Németországban az Aldi Nord boltjai hasonló okból 9 helyett csak este 8-ig lesznek nyitva.

Magyarországon a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) a nyáron online aláírásgyűjtésbe kezdett a vasárnapi boltzár bevezetése érdekében. A szakszervezet eredetileg a dolgozók leterheltségének mérséklésével érvelt az intézkedés szükségessége mellett, de ősszel már az az érv is felmerült az intézkedés mellett, hogy ilyen módon a láncok is spórolni tudnának a rezsiköltségeken. Szeptemberben Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is azt nyilatkozta, hogy a vasárnapi boltzár jó spórolási lehetőség lenne a kiskereskedelmi cégeknek.

