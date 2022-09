A Volkswagen kivonulhat Kelet-Európából a gázárak miatt

Fotó: AFP/Europress

Ha az idei telet követően is fennmaradnak a gázellátást övező bizonytalanságok Európában, a Volkswagen kénytelen lesz átgondolni a német, a cseh és a szlovák üzemeinek jövőjét. A cég csütörtöki közlése szerint az orosz gáznak leginkább kitett egységek sorsa középtávon kérdéses, az energiaellátás nehézségei mellett ugyanis a félvezetők hiánya és a széteső ellátási láncok is a gyártás áthelyezését indokolhatják, derül ki a Bloomberg cikkéből.

Az autógyártó ráadásul egyáltalán nincs egyedül a problémával, hasonló dilemmákkal szembesül egy német műanyagipari cég is a lap szerint: a Covestro ugyan a következő hónapokban biztosítottnak látja a gázszükségleteit Európában,

hosszabb távon mégsem mer a kontinensen befektetni, inkább az ázsiai, fejlődő országokban látja a gyártás jövőjét, ahol olcsóbbak az energiaárak.

Európán belül a dél-nyugati és az északi országok partvidéki területeinek növekedhet meg a vonzereje a tengeri szállítású cseppfolyósított földgázt (LNG) fogadó terminálok közelsége miatt.

Sőt, az olyan energiaigényes iparágak tekintetében, mint az acél- és a műtrágya-gyártás az Egyesült Államokban is kedvezőbbek a körülmények Európához képest a viszonylag kiszámítható gáz- és villamosenergia-piac, illetve az alternatív energiaforrások térnyerését erősen támogató politika miatt. A The Wall Street Journal beszámolója szerint számos európai iparvállalat fontolgat vagy már vágott is bele amerikai beruházásokba, az USA így a járványügyi óvintézkedések következtében még mindig korlátozottan működő kínai, illetve az Ukrajnában dúló háborút megsínylő európai gazdaságokhoz képest jelentősen kedvezőbb kilátásoknak néz elébe.

Visszatérve a Volkswagen esetéhez – az autógyár is bejelentette már az idén az amerikai kapacitásainak bővítését –, a vállalat európai jelenlétére nézve az itteni beszállítók helyzete is borús kilátásokkal kecsegtet. A sokszor energiaigényes feladatokat végző kis- és középvállalatok a termelés visszafogására vagy akár teljes leállítására kényszerülhetnek a drágán és bizonytalanul elérhető gáz miatt. Ennek elkerülése végett a politikusoknak is fel kell lépniük a gáz és az elektromos energia árának növekedésével szemben, az autógyár külkapcsolatokért felelős vezetője, a Bloombergnek nyilatkozó Thomas Steg szerint.

