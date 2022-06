A rugalmas helyett a biztos munkahelyet keresik a dolgozók a romló gazdasági kilátások miatt

Fotó: AFP/Europress

A kedvezőtlen gazdasági fejlemények a munkavállalók elmúlt években megerősödött alkupozícióját is kikezdik. Noha a világszerte tapasztalt toborzási nehézségek továbbra is fennállnak, egyre többen készülnek ínségesebb időkre, és hajlandóak olyan kompromisszumokra a munkahelyükkel kapcsolatban, amelyektől néhány hónapja még valószínűleg elzárkóztak volna.

A Wall Street Journal (WSJ) cikke egy nemrégiben elbocsátott amerikai értékesítő esetét hozza fel példaként, aki hiába kapott tucatnyi állásajánlatot, az otthoni munkavégzés iránti határozott igényét most jórészt feladja, és inkább a nagyobb, biztosabb hátterű cégeket részesíti előnyben. A negyven éves anya ráadásul kifejezetten óvakodik a luxustermékek értékesítésétől, helyettük olyan áruval foglalkozna, amit akkor is megvesznek az ügyfelek, ha spórolni kényszerülnek. A koronavírus lecsengésével továbbá azok a munkáltatók is veszítenek a vonzerejükből, amelyek kifejezetten a járvány alatt erősödtek meg.

Igaz, vannak, akik még kitartanak a fizetést és a rugalmasságot illető elvárásaik mellett: a lapnak nyilatkozó karriertanácsadó elmondása szerint sokan vélik úgy, hogy most van az utolsó pillanat, amikor még számukra előnyös feltételeket alkudhatnak ki egy állásinterjún. Emiatt akik eddig megtehették a munkakeresés halogatását, most hirtelen megjelentek a nyitott pozíciókért zajló versenyben.

A változást a munkáltatók is érzékelik, akik elkezdtek visszavenni a dolgozók világjárvány nyomán kialakult szabadságából. Lendületet kapott a munkahelyekre való visszatérés az amerikai lap által megkérdezett szakértők szerint, akik elmondták, hogy az irodák kihasználtsága a koronavírus megjelenése óta nem tapasztalt szintre futott fel – a munkáltatók már kevésbé tartanak az otthoni munka lehetőségének visszanyesésével járó esetleges felmondásoktól.

Stephen Ross, amerikai ingatlanmogul is megerősítette a trend kibontakozását a Bloombergnek adott interjújában. A milliárdos üzletember szerint ahogy a szorultabbá válik a helyzet, a dolgozók mindinkább igyekeznek megtartani a munkahelyüket, miközben a vezetők zömmel csapatmunkát várnak tőlük, amire az iroda az ideális helyszín. A lap hozzáteszi, hogy a járvány során megtépázódott irodapiacot persze még mélyebbre lökheti a recesszió, ha a cégek végül a visszatérés helyett inkább a bérlemények lemondása mellett döntenek.

Az állásinterjúk hangulata mindenesetre jócskán megváltozott a közelmúltban: egy, a WSJ-nek nyilatkozó cégvezető szerint már nem a rugalmas munkavégzés kereteit, hanem vállalat válság esetén várható kilátásait pedzegetik a jelentkezők az interjúk során.

