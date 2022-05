Mészáros Lőrincnek 7 milliárdot termelt a ZÁÉV, 29 munkásának 137 milliót fizetett tavaly

Az épülő Néprajzi Múzeum. Fotó: Liget Zrt.

Támogasd az UNICEF-et, akik a háború áldozatain segítenek! Itt máskor azt kérjük, hogy támogasd a G7-et. Most az kérjük, támogasd azokat, akiknek most van rá a legnagyobb szükségük. Tovább a támogatáshoz

Rekordévet zárt a nemrégiben átadott Néprajzi Múzeum építésében is kulcsszerepet játszó ZÁÉV Zrt. A társaság 80 milliárdot meghaladó árbevétel mellett 12,25 milliárd forintos adózott nyereséget ért el.

Ez azt jelenti, hogy a cég forgalmának több mint 15 százaléka maradt meg profitként, ami még a kormányközeli cégek esetében is kiemelkedő. Nemzetközi szinten ez a mutató a korábbi években jellemzően 5 százalék alatt maradt, és itthon a NER-uralta építőiparban is 5-10 százalék között mozgott. A szektor legnagyobb magyar vállalatai közül tartósan ilyen magas eredményességre leginkább a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó cégek voltak képesek.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkKülönös dolgok zajlanak a százmilliárdokkal kitömött magyar építőiparbanTavaly már 40 olyan cég volt az építőiparban, amely 10 milliárd forintnál is nagyobb bevételt ért el. Elég sok közülük állami pénznek köszönhetően pörög.

A ZÁÉV is újabb lendületet kapott, amikor 2019 elején feltűnt a környékén a felcsúti milliárdos. A társaság azóta önállóan több mint 155 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert el, konzorciumban – ahogy a Néprajzi Múzeumot is építette – pedig további 315 milliárdot. Ezek pedig minden bizonnyal komoly szerepet játszottak az idei kiugró üzleti eredményekben is.

A tulajdonosok a nyereséget egyébként szinte teljes egészében kivették a cégből (a bő 12 milliárdból kevesebb mint 5 milliót hagytak a vállalatban). Az osztalékból pedig nagyjából 7 milliárd juthatott Mészáros Lőrinc családi holdingjának, a Talentis Group Zrt.-nek*A cégiratok szerint a ZÁÉV 97,62 százalékos tulajdonosa a Pannon Speed Pro Zrt., amelyben a közgyűlési iratok szerint a Mészáros-cég részesedése nagyjából 58 százalékos..

A rekordárbevételt és profitot ráadásul úgy hozta a ZÁÉV, hogy teljes munkaidős fizikai állománya továbbra sem érte el a 30 főt. A társaságnak 29 ilyen munkát végző alkalmazottja van, akiknek tavaly összesen 137,4 millió forintnyi bért fizetett. Más kérdés, hogy az alig több mint két tucat fizikai munkás mellett 194 szellemi foglalkoztatottat is alkalmaz a vállalat, akiknek a bérköltsége már jóval jelentősebb, 2,46 milliárd forint volt. Ez egyébként elég jól jelzi, hogy a ZÁÉV nem elsősorban maga végzi el az elnyert munkákat, hanem továbbpasszolja azokat más építőipari vállalkozásoknak. A cég 50 milliárd forintot meghaladó ráfordítást mutatott ki közvetített szolgáltatások soron, azaz nagyjából ennyit fizethetett az alvállalkozóinak.

Erről írtuk azt korábban, hogy az ilyen cégeknek az az utánozhatatlan versenyelőnyük, hogy hihetetlen hatékonysággal osztják tovább az állami munkát.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNER-építők mérlege: 30 milliárd bér, 60 milliárd osztalékA kormányközeli építőipari cégek kívülről akár nagyon hatékonynak is tűnhetnek, de ez a hatékonyság valójában járadékvadászat, a járadék pedig a NER-nél csapódik le.

Vállalat építőipar Mészáros Lőrinc Néprajzi Múzeum Záév Olvasson tovább a kategóriában