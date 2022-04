Már az Apple is támogatja a telefonok otthoni javítását, de ez keveseknek érheti meg

Fotó: AFP/Europress

Leginkább az Apple barkácsolás és elektronika iránt kifejezetten érdeklődő fogyasztói örülhetnek a cég újításának, miszerint formálisan is lehetővé vált bizonyos készülékek otthoni javítása. Az erre vállalkozó vásárlók ugyanis szerda óta az Apple webshopjából rendelhetik meg az alkatrészeket és a szereléshez szükséges eszközöket, és a hivatalos javítási útmutatók is itt érhetők el.

A Wall Street Journal cikke szerint azonban az interneten rendelt alkatrészek alig pár dollárral olcsóbbak a hivatalos Apple szervizekben szabott árakhoz képest, és az otthoni szereléshez szükséges eszközökbe is be kell ruházni – a cég nem is titkolja, hogy elsősorban a műszerészek, technikusok számára lehet kecsegtető a lehetőség. Ráadásul egyelőre nagyon korlátozott az így támogatott modellek köre, az iPhone 12 és 13, továbbá az idén frissített SE változataihoz rendelhetők a javítókészletek.

A vállalatot a zárt, szigorúan szabályozott rendszerei miatt sok kritika éri: nem csak a hardverek javítása, de a szoftverfejlesztés is sok szempontból nehézkesebb az Apple termékek eseteiben a riválisokhoz képest. Az eddigiekben a garancia elvesztését kockáztatták azok a felhasználók, akik például egy betört kijelzőt próbáltak az Apple szervizein kívül, az ottani árnál valamivel olcsóbban kicseréltetni. Most már a jótállás kockáztatása nélkül is megkerülhetők lesznek az Apple Store-ok, de a megtakarítás mértéke kérdéses.

Az otthoni szervizelés támogatását vélhetően egy, az amerikai törvényhozásban egyelőre még csak formálódó jogszabály hívta életre, ami a felhasználók saját készülékeik javításához való jogait lesz hivatott biztosítani. Ennek ismeretében nem meglepő, hogy az emlegetett webshop egyelőre csak az Egyesült Államokban érhető el, de a cég szándékai szerint még az idén elkezdik fogadni az európai megrendeléseket is. A támogatott készülékek köre is bővül, a közeljövőben az Apple chipjeivel szerelt számítógépekhez is kínálnak majd alkatrészeket.

