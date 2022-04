A lengyelek elkezdték büntetni az Auchant és a Decathlont

Auchan és Decathlon logó egy moszkvai bevásárlóközpontnál. Fotó: AFP/Europress

Az egyik varsói Auchan hipermarketben végzett felmérés szerint az üzletből eltűnt minden ötödik vásárló. A számlálást március utolsó szombatján végezték, és az orosz-ukrán háború előtti szinthez hasonlították az eredményt, ami 20 százalékos esést mutat.

A felmérést két lengyel társaság, a Neptis és a Spicy Mobile rendelte meg, előbbihez tartozik a Yanosik nevű geolokációs alapú közlekedési mobilalkalmazás is. A közlekedési forgalmi adatok is megerősítik, hogy három nagy áruházláncnál, az Auchannál, a Decathlonnál és a Magyarországon jelen nem lévő Leroy Merlinnél a forgalom a háború kitörése előtt növekedést mutatott, most viszont mind a háromnál csökkent.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkEzért fognak fájni a szankciók az orosz gazdaságnakMekkora Oroszország szerepe a világgazdaságban, mit tehetnek a hálózatok, ha egy gazdaság felemeléséről vagy elkaszálásáról van szó?

Az Auchant és a Decathlont Varsóban, a Leroy Merlint pedig Poznańban mérték, és azért választották a szombatot, mert a Lengyelországban érvényben lévő (részleges) vasárnapi boltzár miatt ez számít a legforgalmasabb bevásárló napnak.

A készítők szerint egyértelmű, hogy a vásárlók jelentős része bojkottálja a három üzletláncot, mert azok a háború kitörése után nem vonultak ki Oroszországból.

