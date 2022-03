Tízmilliárdokat bukhattak orosz befektetéseiken a rejtőzködő orosz-magyar milliárdosok

Támogasd az UNICEF-et, akik a háború áldozatain segítenek! Itt máskor azt kérjük, hogy támogasd a G7-et. Most az kérjük, támogasd azokat, akiknek most van rá a legnagyobb szükségük. Tovább a támogatáshoz

A legfrissebb elérhető információk szerint több tízmilliárd forintnyi vagyont tartott orosz értékpapírokban a Rahimkulov család. Az orosz születésű, de magyar állampolgársággal is rendelkező testvérpárról már a háború kirobbanását követő napokban több helyen megírták, hogy rengeteget buktak a magyarországi befektetéseiken. Ez azonban nem a teljes veszteségük, az orosz részvények és kötvények leértékelődésén is tízmilliárdokat veszíthettek.

Csak az OTP-n 100 milliárdot veszíthettek

Timur és Ruszlan Rahimkulovról két és fél éve írtuk meg, hogy magyar állampolgárságuk is van, így közös vagyonuk alapján minden bizonnyal ők a leggazdagabb magyarok. A nyilvánosság előtt lényegében soha nem mutatkozó moszkvai születésű testvérpár vagyonának jelentős részét tartja magyar eszközökben, elsősorban OTP és Mol részvényekben. Az elmúlt években ugyan tologatták kicsit a befektetéseiket különböző vagyonkezelők között, de végső soron nagyjából fele-fele arányban az OTP 7 százaléka a testvéreké, a Molban pedig az immár Ruszlan tulajdonában álló Kafijat Zrt. nevű cégnek volt nagyjából 2 százalékos részesedése a legutóbbi elérhető adatok alapján.

Ez az OTP részesedés a háború kezdete előtti napokban 300-350 milliárd forintot ért, ám az orosz invázió megindítását követően a magyar bank jegyzése is bezuhant. Így csak ezen fejenként 30-50 milliárdot bukhattak a Rahimkulov testvérek. A Mollal nem ilyen rossz a helyzet, az olajcég árfolyama az elmúlt napokban is a háború előtti szinten mozgott, így azon a paketten nagyjából semmit nem veszített Ruszlan Rahimkulov.

A családi vagyon azonban nem kizárólag magyar értékpapírokból áll. A cégbirodalomnak van egy ciprusi lába is, de ami ennél is fontosabb, hogy

rengeteg orosz nagyvállalatban rendelkezik kisebb nagyobb részesedésekkel a Rahimkulov-család.

Mindezt onnan lehet tudni, hogy amikor nagyjából másfél éve Timur és Ruszlan lényegében felosztotta egymás között a vagyont, akkor részletesen beszámoltak róla, hogy a háromból két vagyonkezelőjükben milyen befektetéseik vannak. A Timurhoz kerülő MGTR Alliance Kft-be ugyan első körben kizárólag OTP-részvények kerültek, a Kafijat Zrt. értékpapír-gyűjteménye azonban messze túlmutatott a Molon és az OTP-n.

Olajipar, bankok, bányászati cégek

Bár a magyar érdekeltségeknél jóval kisebb értékben, de tucatnyi orosz nagyvállalat részvényét és kötvényét birtokolta 2019 végén a Kafijat. Persze azóta ezeken túladhatott a cég, ám a korábbi tapasztalatok alapján ez több okból sem valószínű. Egyrészt a részvények egy részéről a beszerzési ár alapján egyértelműen látszik, hogy már 2019-ben is legalább 4-5 éve a cég tulajdonában voltak. Másrészt a családnak nagyon erős az oroszországi kötődése: a testvérek édesapja, a családi vagyont kétes Gazprom-ügyletekkel megalapozó Megdet Rahimkulov jelenleg is Oroszországban él, és állítólag nem rossz a kapcsolata a politikai vezetéssel (a putyini rendszerben oligarcháknál ez nehezen is lenne elképzelhető). Így elég életszerűtlennek tűnik, hogy Rahimkulovék pénzzé tették volna az oroszországi eszközeiket (az érintett cégeket megkerestük erre vonatkozó kérdéseinkkel, de válaszokat cikkünk megjelenéséig nem kaptunk).

Ha viszont megtartották – esetleg még gyarapították is, ami a 2020-as beszámoló alapján egyáltalán nem elképzelhetetlen – akkor tényleg sokat bukhattak azon, hogy ezeket a cégeket lényegében lenullázták a háborúra válaszul adott nyugati szankciók. Hogy pontosan mennyit, azt nehéz lenne megmondani, az orosz tőzsde ugyanis február vége óta zárva van, és március elején a nyugati börzéken is felfüggesztették a kereskedést az orosz cégek papírjaival.

Addigra azonban a legtöbb részvény már brutálisan sokat esett. A Kafijat korábbi leltár szerinti Sberbank-részesedése például a háború megindítása előtt egy héttel a londoni kereskedésben 340 millió forintot ért, a legutóbbi – március 3-i – áron azonban mindössze 1 forintot. Arányaiban ez volt a legnagyobb veszteség, összegszerűen azonban messze nem. A Lukoil, a Gazprom, a (korábbi Mol-tulajdonos) Szurgutnyeftyegaz, a Norilsk, a Rosneft és a Tatneft, tehát a gáz- és olajipari cégek részvényein például közel 2 milliárdot buktak.

A fenti részvényeknél sokkal nagyobb mennyiségben és értékben birtokolt VTB Bankon pedig ennél is többet, holott annál jó eséllyel nem is a valós számokat látjuk*Ezt a részesedést azért nem tüntettük fel a fenti ábrán, mert két nagyságrenddel nagyobb az értéke a többi részesedésnél, így az ábra nem lett volna értelmezhető.. A VTB kereskedését ugyanis már két nappal korábban felfüggesztették Londonban, mint a többi orosz részvényét, így az árfolyamnak nem volt ideje beszakadni. Az addig összehozott nagyjából 20 százalékos esés alapján a Kafijat VTB-pakettje durván 2,7 milliárd forinttal értékelődött le. A pénzintézet azonban nincs sokkal jobb helyzetben, mint a Sberbank, amelynek papírjai nem 20, hanem 99,7 százalékot zuhantak. Egy ilyen leértékelődésen pedig közel 15 milliárd forintot vesztettek volna Rahimkulovék.

A család – egészen pontosan már csak Ruszlan Rahimkulov – a Kafijaton keresztül ráadásul nemcsak részvényeket, hanem orosz vállalati kötvényeket is nagy értékben birtokol. A 2019 végén rögzített állomány (amely a beszámoló alapján szinte teljes egészében 2020 végén is megvolt még) 22-23 milliárd forintot érhetett a háború előtt. Most azonban biztosan jóval kevesebbet.

Mindez azt jelenti, hogy az ország egyik leggazdagabb embere,

Ruszlan Rahimkulov óvatos becslés szerint is 6-8 milliárd forintot veszíthetett oroszországi befektetésein, de valószínűbb, hogy inkább ennek két-, két és félszeresét.

A másfél évvel ezelőtti nagy osztozkodás miatt a Kafijat orosz befektetései Timur Rahimkulov vagyonát már nem érintették, de ez nem jelenti azt, hogy a másik Rahimkulov testvérnek ne lettek volna ilyen érdekeltségei. Az eddig említett két vagyonkezelő cégen kívül ugyanis a családnak van egy harmadik hasonló vállalkozása is, az MGTR-Investments Kft., amely a felosztásnál Timur tulajdonába került. Ennek a cégnek a könyveiben pedig 2020 végén 150 millió dollárnyi részvényt és közel 70 millió dollárnyi kötvényt tartottak nyilván.

Mivel az MGTR-Investments nem adott le vagyonmérleget, így pontosan nem lehet tudni, milyen értékpapírokat birtokol, de több jel is utal arra, hogy vannak orosz érdekeltségei. Már az is árulkodó, hogy ezeket a befektetéseket dollárban tartják nyilván (az orosz részesedéseket a Kafijat is dollárban mutatta ki, míg a magyarokat forintban, az egyéb európaiakat pedig euróban), de korábbi tranzakciók is arra utaltak, hogy kerültek orosz részvények és kötvények a vállalathoz.

Márpedig az összesen 270 millió dollárnyi, azaz 90 milliárd forintnyi vagyonon masszívan további tízmilliárdokat lehetett veszíteni, ha a jelentős része oroszországi papírokban volt.

