Az ázsiai vendégmunkás sem a minimálbérért jön hozzánk, minimum nettó 350 ezer forintot kér

Nemrég a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) 2015 és 2020 közötti éves jelentéseit feldolgozva bemutattuk, hogy a Magyarországra érkező külföldi munkavállalók száma összességében az utóbbi években gyors ütemben emelkedett. A trendet a járvány sem tudta megtörni: a 2015-ös és 2016-os majdnem 17 ezres adat 2019-re megközelítette a 70 ezret, majd a korlátozások hatására 2020-ban bő 36 ezerre mérséklődött. 2019-ben a Magyarországon tartózkodó – tehát nem csak dolgozó, hanem például itt tanuló – külföldiek száma is történelmi csúcsra ért egyébként, majdnem 200 ezer fővel.

De a számok egy másik, egyelőre kevésbé látványos tendenciát is kirajzolnak. Az országban dolgozó vendégmunkások összetétele is gyorsan változik: 2020 végén már több volt az ázsiai, mint az ukrán vendégmunkás. Leggyorsabban a vietnámi és dél-koreai vendégmunkások száma emelkedik.

Az egyszerűsített formában, vagyis munkavállalási engedély nélkül is alkalmazható ukránok száma visszaesett, ahogy egyébként más EU-n belüli országból érkező munkásoké is.

A magyar gazdaságban jelenlévő munkaerőhiányt enyhítendő (hivatalosan a járvány utáni gazdaságélénkítő intézkedésként) 2021-ben a kormány egy törvénymódosítással jelentősen megkönnyítette 9 ország állampolgárainak magyarországi munkavállalását. Ezek az alábbiak:

Korábban csak az ukránok és szerbek vállalhattak munkát Magyarországon bizonyos hiányszakmákban munkavállalási engedély nélkül, illetve szezonális jelleggel egy 2017-es törvény értelmében. A vendégmunkásokat behívó intézkedést követő pár évben több tízezer ukrán és pár ezer szerb vendégmunkás érkezett az országba az NFSZ adatai szerint.

Az említett új intézkedés értelmében viszont az ukránokéhoz hasonlóan egyszerűsített foglalkoztatás a fenti országok állampolgárai számára is lehetőséggé vált. Hozzá kell tenni, hogy a vendégmunkások aránya a magyar munkaerőpiacon megközelítőleg 1-2 százalék, és messze az EU-átlag alatt van.

A 9 országot nézve az elmúlt 1-2 évben Vietnámból, Mongóliából, Indonéziából, kisebb számban Fülöp-szigetekről érkeztek leginkább vendégmunkások, és várhatóan az ezekből az országokból érkező munkások száma fog növekedni az idén is. Mindez persze azt is jelenti, hogy a migránspropaganda látszatkommunikációjának árnyékában a kormány nagyszámú ázsiai, ezen belül távol-keleti munkavállaló behívásával igyekszik javítani a magyar gazdaság helyzetét.

Ugyanakkor a kormány az említett, szeptember 1-től hatályos, jelen formájában a veszélyhelyzet fennállásáig érvényes rendeletben egy feltételt is szabott: csak akkor jár az egyszerűsített foglalkoztatás, ha a munkavállaló a kormány által minősített munkaerő-kölcsönző cégek egyikénél ír alá. A vendégmunkást aztán ez a cég kölcsönzi ki a kölcsönvevőhöz, vagyis a tényleges munkaadókhoz a munkaerő-kölcsönzés szabályai szerint.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Eddig a magyarországi cég igénye szerint (mondjuk Vietnámban feladott) álláshirdetése és az arra jelentkező vendégmunkás tényleges munkába állása között átlagosan 5-6 hónap telt el. Most már viszont a kijelölt kölcsönző cégek akár egy hónapra is rövidíthetik ezt a folyamatot, és a végén ők lesznek a munkaadók.

A területért felelős Külgazdasági és Külügyminisztérium nem hozta nyilvánosságra a minősített kölcsönző cégek pontos listáját, de úgy tudjuk, 8-9 ilyen cég lehet. Ezeken megy át a kijelölt 9 országból érkező összes, akár tízezres nagyságrendű munkavállaló, és ők szolgálják ki munkaerővel az akár több száz magyar vagy magyarországi külföldi ügyfelet, vagyis a tényleges foglalkoztatókat. Ezért kell átmenniük az Alkotmányvédelmi Hivatal ellenőrzésén, és ezért állnak kapcsolatban az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósággal.

Megkérdeztük a minisztériumot, hogy mennyien érkeztek ezen az úton Magyarországra szeptember 1. óta, de megkeresésünkre a külügy nem reagált.

A munkaerő-közvetítők, munkaerő-kölcsönzők és szakszervezetek érzékelik a változást. A Work Force például tavaly még 1000 vendégmunkást kölcsönzött ki 14 ügyfelének, ők jóformán mind ukránok voltak. A cég a törvénymódosítás és a kötelező átvilágítás után megkapta a minősített státuszt, és megkezdte a vietnámi, indonéz, és Fülöp-szigeteki vendégmunkások kölcsönzését, így idén várhatóan sokkal nagyobb lesz a kölcsönzött vendégmunkásainak száma a 2021-eshez képest, amin belül az ukránok aránya viszont csökkenni fog.

Ez az intézkedés már reakció a kormány részéről, ugyanis Magyarország nem áll túl fényesen a mobilizálható ukrán munkaerőért zajló régiós és európai versenyben, a cseh és lengyel bérek magasabbak a magyarnál, ami nem tudja itt tartani a vendégmunkásokat. Ráadásul Németország és Ausztria is fokozatosan kinyitotta a munkaerőpiacát előttük, és ha mondjuk Kijevből már elutazott egy munkavállaló Zalaegerszegig, akkor nem jelent problémát neki tovább menni Linzbe jelentősen magasabb bérért

– mondja Czellecz Zoltán, a Work Force cégvezetője. A munkaerő-közvetítéssel foglalkozó Aarenson Consulting ügyvezetője, Bogdanovits Péter szerint az ukrán munkavállalás egyszerűsített engedélyezésében több kelet-európai ország, Csehország, Lengyelország megelőzött bennünket, ezért 2017-ben, amikor megindult onnan a toborzás, a mobilizálható ukrán munkaerő jelentős része már nem állt a rendelkezésünkre.

Tavaly eljutottunk oda, hogy jóformán elfogyott az agilis, és utazni is kész, megbízható ukrán vendégmunkaerő. Majdnem olyan nehéz ukrán vendégmunkást találni, mint magyart. Márpedig ha a magyar cégek versenyképesek akarnak lenni, ahhoz munkaerő is kell, úgyhogy kénytelenek onnan hozni, ahol felesleg van, ahogy azt más országok is teszik világszerte. A megbízható ázsiai munkaerőt sem mi találtuk fel