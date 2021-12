Olyan jó volt az idei Forma-1, hogy jó haszonnal lehetne eladni az egész cirkuszt

Max Verstappen az év utolsó versenyén a célegyenesben, mögötte Lewis Hamilton. Fotó: AFP/Europress

A Forma-1-es versenysorozat 2017 óta az amerikai Liberty Media tulajdonában van, a cég négy éve 4,6 milliárd dollárért vette meg a jogokat a korábbi tulajdonos CVC Capital Partners-től. Az első Liberty évek a közvetítések nézőszámának csökkenését hozták, 2019-ben 1,9 milliárd, a járvány miatt akadozó 2020-as versenyévben azonban csak 1,5 milliárd néző látta a nagydíjakat. Eközben a mérések szerint a fiatalok jelentős része is elpártolt a sporttól, tovább rontva az üzleti kilátásokat.

Idén azonban nagyot fordult a kocka. A versenysorozat minden idők egyik legizgalmasabb párharcává vált, a Lewis Hamilton és Max Verstappen közötti csata végigkísérte a szezont, hogy aztán minden az utolsó versenyen, sőt az utolsó verseny utolsó körében dőljön csak el. Nem túlzás, hogy Verstappen tényleg drámai – ráadásul ellentmondásos – körülmények között előzte le a pályán, az utolsó körben Hamiltont. Pont úgy, mintha egy hollywoodi film befejező kliséje szerint előre megírták volna.

Ez pedig már csak azért is jó hasonlat, mert a Netflix a 2018-as szezon óta minden évben egy-egy tíz részes dokumentumfilmet készít az eseményekről (magyar címe: Hajsza a túlélésért), és ennek döntő szerepe van a Forma-1 növekvő népszerűségében.

2021-ben minden úgy alakult, ahogy a Netflix álmodni sem merte volna, a hétszeres világbajnok Hamiltont az évek óta kihívóként fellépő Verstappen végül legyűrte. A nézettség már az év első kilenc versenyénél is 36 százalékos növekedést mutatott 2019-hez képest, a végső számok azonban ennél várhatóan jóval nagyobbak lesznek. A közösségi média legfontosabb csatornáiban a Forma-1 követőinek száma gyakorlatilag megkétszereződött, és ez részben arra is utal, hogy a fiatalok is visszatértek a versenysorozathoz.

A Forma-1 ennek következtében ma jóval többet ér, mint 2017-ben.

Bruce Grant-Braham, a téma szakértője a The Conversationben megjelent cikkében most már azt valószínűsíti, hogy a Liberty-t elkezdik ostromolni a potenciális vevők. Nagyon furcsa fordulat lenne, de Reed Hastings, a Netflix vezérigazgatója már szeptemberben azt mondta egy interjúban, hogy ha adódna lehetőség, akkor pályáznának a Forma-1-re.

Az sem lenne meglepő, ha a 2017-ben a Liberty-vel szemben alulmaradt Katari Sport Befektetési Alap is érdeklődne a versenysorozat átvétele iránt. Katarban idén novemberben rendezték meg az első nagydíjat, és bár jövőre a (szintén Katarban rendezett) foci-vb miatt nem lesz verseny, a következő kilenc évben várhatóan a versenynaptárban marad az emírség.

A katariak annak idején Stephen Ross amerikai milliárdossal együtt pályáztak, aki egyben a Miami Dolphins amerika futball csapat tulajdonosa is. Miamiban épp jövőre lesz az első Forma-1-es futam, és Ross érdeklődését az is növelheti, hogy a Netflix hatás elsősorban Amerikában jelentős, a sorozat ott növelte meg igazán a sport kedveltségét.

A Liberty egyelőre nem mondott semmit a szándékairól, de ha üzleti oldalról közelítik a Forma-1-et, akkor a következő időszakban vaskos profittal szállhatnak ki belőle.

