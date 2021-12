Három filléren bukott 450 millió forintot a főváros

A Hősök tere esti fényben,Fotó: MTVA/ Lehotka László

Második nekifutásra sikeresen lezárult az a közbeszerzés, amelynek keretében az év utolsó napjaira szerezte be a budapesti közvilágításhoz szükséges villamosenergiát a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (BDK). A tenderre azért volt szükség, mert a cég ugyan egész évre leszerződött a JAS Zrt. nevű áramkereskedővel, ám az az ősszel bedőlt, és december elejétől már nem látja el a BDK-t.

Tőzsdézgetett az előző kereskedő

Ilyen esetekben van egy átmeneti időszak, amikor a villanyvezetékeket fenntartó, úgynevezett hálózati cégek vagy más néven elosztói engedélyesek biztosítják a villamosenergiát a szolgáltató nélkül maradt társaságok számára. Ez maximum 30 napig lehet így, és ebben az időszakban az érintett vállalatnak továbbra is kifejezetten alacsony árat kell fizetnie.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMegvan az első komoly jele, hogy csődök jöhetnek a magyar árampiaconAz egyik energiakereskedő csak egy jogi kiskapunak köszönhetően kerülte el az összeomlást, a hatóság vizsgálódik, a piacon csődöktől tartanak.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMi lesz a fővárosi közvilágítással, miután az ahhoz áramot szolgáltató cég bedőlt?Decemberben elég sokba fog kerülni a közvilágítás Budapesten, utána azonban a rezsicsökkentett áron venné az áramot a főváros.

Igen ám, de az illetékes hálózati cég, az Elmű, nem meglepő módon nem akarta ennyi ideig fedezni a BDK több millió kilowattórás áramigényét. Egyrészt egy elosztói engedélyesnek alapvetően nem ez a feladata, sőt valójában jogszabály szerint nem is kereskedhet. Ami azonban ennél is fontosabb, hogy a jelenlegi piaci áraknál sokkal olcsóbban kellett volna egy hónapig szállítani, amin százmilliókat bukhatott volna.

Valójában a BDK korábbi kereskedője, a JAS is ezért dőlt be. Korábban több cikkben mutattuk be, hogy mi vezetett a vállalat bukásához. Röviden a lényeg: az áramkereskedő azért került bajba, mert tavaly nagyon alacsony árak mellett kötött éves, vagy akár hosszabb szerződéseket a vevőivel, ám a nekik eladott áramot nem vásárolta meg előre. Korábban ez a taktika többször bejött, hiszen az áram ára év közben lefele is mozgott, így lehetőség volt később olcsóbban beszerezni a továbbértékesített mennyiséget. Lényegében tehát a kereskedő tőzsdézett a nagyobb hozam reményében.

Most azonban az árak egész évben jelentősen emelkedtek. Így a JAS-nak úgy kellett tavalyi árakon eladnia az áramot, hogy rosszabb esetben ő maga csak ötször-hatszor annyiért tudta megvenni. A BDK-nak konkrétan nettó 18,44 forintért szállított, miközben az elmúlt hetekben a napi ár nem egyszer 100 forint felett volt.

Öthavi villanyszámla két hétre

Mindez ugyanakkor azt is jelenti, hogy az évből hátralévő néhány napban a BDK-nak is sokkal többet kell fizetnie az áramért, mint eddig. A közvilágítási cég első közbeszerzése egyébként eredménytelenül zárult, mivel – amint erről lapunknak Pap Zoltán ügyvezető beszámolt – nem érkezett érvényes ajánlat*A bontási jegyzőkönyv szerint az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. ugyan akkor is adott be árajánlatot, ám ezt valamiért érvénytelenné nyilvánították.. Ezért szerdán újabb tendert írtak ki, amit mára le is zártak. A befutó az Elmű-Émász Energiakereskedő Kft. lett nettó 130,27 forintos árral, ami a korábbi díj több mint hétszerese.

Mivel az évnek ebben az időszakában a legrövidebbek a nappalok, ilyenkor a legnagyobb a közvilágítás egy napra jutó fogyasztása is.

Ennek eredményeként a BDK-nak az év utolsó két hetére nagyjából akkora villanyszámát kell fizetnie, amennyibe április eleje és augusztus vége között összesen került számukra a villamosenergia.

Bár a hálózati cég elvileg csak 15-én éjfélig biztosította volna az áramot a BDK-nak, a megismételt tender miatt végül ma éjfélig még szállítanak, ekkor lép majd életbe az új szerződés. Az évből hátralévő 14 napra pedig a kiírás szerint négymillió kilowattórányi áramra biztosan szüksége lesz a cégnek, de további 500 ezer kilowattórányi opciót is lehívhatnak. A vállalt áron ez a kisebb mennyiséggel számolva is 520 millió forintos költséget jelent, ha az opcióra is szükség lesz, akkor pedig további 65 milliót. A JAS által garantált áron ugyanez a mennyiség összesen került volna 74-83 millió forintba.

Magyarul a JAS bedőlésével nagyjából 450 millió forintot biztosan bukik a BDK, illetve a céget finanszírozó főváros.

Érdekesség azonban, hogy a tavalyi közbeszerzésen a JAS mögött ugyanaz az Elmű-Émász futott be második helyen, amelyik most átvette a BDK kiszolgálását. Az Elmű-Émász kilowattóránként mindössze 3 fillérrel adott drágább ajánlatot, mint a nyertes, ám mivel kizárólag az ár döntött az indulók között, a BDK a JAS-sal szerződött. A két ajánlat közötti árkülönbség a teljes éves mennyiségre is mindössze 2,6 millió forint lett volna.

Persze hasonló helyzet korábban nem nagyon fordult elő, így nem lehetett azzal számolni, hogy a JAS nem fedezi le a BDK-nak eladott mennyiséget, és ebből probléma lesz. Vélhetően ezért sem volt erre vonatkozó feltétel a kiírásban. A jövőben a mostani tanulságok alapján ez változhat. Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes egy korábbi háttérbeszélgetésen azt mondta, vizsgálják, hogyan lehet ezt elkerülni a jövőben. A főpolgármester-helyettes azt is jelezte, hogy a BDK jogi lépéseket tesz a JAS-sal szemben.

Januártól pedig a főváros veszi át a közvilágítás üzemeltetését a BDK-tól, aminek eredményeként az ehhez szükséges áramot rezsicsökkentett áron kaphatja Budapest.

