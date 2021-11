A konyhájukból indultak, egyből a multi boltok polcaira ugrottak a gluténmentes müzlijükkel

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Csomagolást tervezni és terméket gyártani nagyon eltérő feladat. Jól tudja ezt Kráml Dávid is, aki grafikai tervezéssel foglalkozott a saját vállalkozásában, és számos élelmiszeripari termék csomagolását, formatervét, marketing eszközeit tervezte meg. Számos nagyvállalattal is együtt dolgozott, de a keretek nagyon kötöttek voltak, és sokszor úgy érezte, nem tudja az ötleteit úgy megvalósítani, ahogy szeretné.

Új vállalkozásának (Fine Factory) ötlete abból született, hogy cégtársa, Porkoláb Eszter családjában komoly feladatot jelentett a gluténérzékenyeknek változatos és egészséges ételeket találni. Ma már jóval nagyobb a gluténmentes választék a legtöbb boltban, de fél évtizeddel ezelőtt még leginkább csak bioboltokban, életmód üzletekben lehetett ilyen termékeket venni. Ezek között azonban kevés olyan volt, amely kifejezetten magas színvonalú, és nem tartalmaz hozzáadott anyagokat (a hiányzó glutént ugyanis, amely a pékipari termékek állagához fontos, különböző segédanyagokkal kell pótolni).

Saját recepteket dolgoztak ki, olyan müzliket, kásákat és süteményeket készítettek, amelyek csak természetes alapanyagokból készülnek. Mivel Eszter dietetikusként dolgozott, biztosak voltak benne, hogy az ételintoleranciával vagy allergiával élőknek is megfelelnek az ételeik, inkább arra helyezték a hangsúlyt, hogy ezek finomabbak és változatosabbak legyenek a megszokottaknál. Így született meg a Hester’s life márka.

Dávid ezekhez készítette el a dizájnt, illetve egy webshopot is. Úgy voltak vele, hogy jó jövedelemkiegészítés lehet majd ebből, és nem is készítettek rá különösebben komoly üzleti tervet.

A kezdet nem is volt könnyű, több évbe telt, amíg a megfelelő üzleti modellre ráleltek. Idén azonban már 400 millió forint árbevétel felé juthatnak, és ezzel ez lehet a negyedik évük, amelyben az árbevételüket megduplázzák. A saját webshop mellett most már ott vannak a multi áruházláncok polcain, a skandináv országokba irányuló exportjuk gyorsan nő, Romániában pedig saját terjeszkedésbe kezdtek.

A ma már 24 fős*Kölcsönzött munkaerővel és a külsősökkel együtt. veszprémi cég növekedésében nem az volt a fő kérdés, hogy finomak-e a termékeik, vagy hogy van-e piaci igény rájuk – hiszen ebben a kettőben biztosak voltak. A gyártási kapacitás növelése, az értékesítési partnerek meggyőzése és a megfelelő árazás kitalálása mellett az is kellett, hogy a kezdeti veszteséget finanszírozni tudják. Az első évek nehézségeit úgy élték túl, hogy külső finanszírozójuk mindössze egy tízmilliós nagyságrendű pénzügyi befektető volt 2018-ban.

Beszerzés és logisztika a növekedés kulcsa

A saját weboldalon történő értékesítés olcsó és gyors lehetőség a kezdő vállalatoknak, ám innen csak évi néhány millió forint megrendelés érkezett. A gyártásban viszont a mennyiség szerepe nagyon fontos: az alapanyagok ára sokszor a töredékére csökkenthető egy-két nagyságrendnyi többlet rendelésekor.

A Hester’s life webshopon pont a változatosságot tekintették a versenyelőnyüknek: a vevők saját maguknak keverhetik ki közel száz alapanyagból a müzlijüket, reggelijüket. A gluténmentes gabonák, gyümölcsök, magvak beszerzése azonban nem egyszerű, azért sem, mert a lisztérzékenységgel küzdőknek nemcsak az fontos, hogy a termékben ne legyen glutén, hanem az is, hogy a teljes feldolgozási folyamat során ne érintkezhessen azzal – azaz praktikusan liszttel. Így a gabonát arató kombájn, a diót szállító kamion, vagy az ezeket raktározó silók esetében is biztosítani kell a megfelelő tisztítást.

Ilyen alapanyagokat Magyarországon nem tudtak beszerezni – egyszerűen akkor még nem létezett erre piac. Főként Hollandiában van Európában a magas minőségű élelmiszer alapanyagok központi piaca, a fő feladat tehát az ottani kapcsolatok kiépítése volt. Ezt a területet sokkal nagyobb hiányok és árváltozások jellemzik, mint a hagyományos élelmiszeripari alapanyagokét, mert sokkal kevesebb termelő és kereskedő van. Ezért érdemes minél nagyobb mennyiségeket, minél előbb lekötni – ehhez viszont tudni kell, hogy időben el is tudják ezeket adni – mert ha lejár a szavatossági idő, dobhatják ki az árut, és jelentős lesz a veszteség.

Nagyker helyett multiba

Tudták, hogy növelni kell az eladásokat, ezért a bioboltokkal és reform ételeket árusító nagykereskedőkkel kezdtek. Itt a fő kihívás az volt, hogy a kereskedők nem szívesen vesznek fel új termékeket a kínálatukba – meg kell őket győzni, hogy érdemes az újat kipróbálni. Kráml Dávid szerint azonban a fő probléma mégis az ár volt: kisipari mennyiségeknél a nagy- és kiskereskedők egyenként 30-50 százalékos árrése és az áfa mellett három ezer forint lett volna egy negyedkilós csomag ára.

Tudták, hogy ez túl sok, ezért belementek abba, hogy ráfizetéssel kezdjék el árusítani a termékeiket – ennek hatása meg is látszik a 2017-es eredményességükön. A mennyiség növekedése viszont segített abban, hogy a beszerzései áraik csökkenjenek, és hatékonyabbak legyenek.

Az értékesítésben az ISH Food Kft. is segített, amely növényi alapú italok forgalmazásával foglalkozott, és olyan müzliket, reggeli ételeket keresett, amelyek nem tartalmaznak hozzáadott cukrot, glutént, tejet és szóját sem. A boltok polcain a két termék jól kiegészítette egymást, és így a Hester’s life az ISH által már bejáratott kereskedelmi egységekbe is bejutott.

A nagy fordulatot azonban az hozta meg, amikor 2019 áprilisában a DM pályázatára jelentkeztek: a drogéria innovatív hazai élelmiszereket keresett, és a nyertesek fél évre országszerte kikerültek a hálózat polcaira. Ez olyannyira bejött, hogy több kereskedelmi lánc is a terméket itt látva kereste meg a Fine Factoryt a forgalmazási ajánlattal. A mennyiség növekedése az árbevétel mellett a profitot is gyorsan növelte.

Újabb nehézségek azonban mindig akadtak. Amikor a kereskedelmi láncok éppen egyre nagyobb mennyiségben kezdtek rendelni, nagyon rossz termés volt törökmogyoróból a jó minőségű termés nagy részét adó Grúziában, a készleteket pedig a Nutelláról is ismert olasz Ferrero cég elkezdte felvásárolni.

Kráml Dávidéknak végül sikerült Hollandiában megfelelő minőségű készleteket szerezni – csakhogy ott előre kellett fizetni, míg ők csak egy hónapon belül kapják meg a számláik ellenértékét a kereskedelmi partnerektől. (Ezért is tartják hasznosnak a saját webshop folyamatos fejlesztését, hiszen az ott eladott termékek után néhány nap alatt megérkezik a bevétel.)

A saját webshophoz képest a kereskedelmi láncoknak való értékesítés sokkal átgondoltabb árazási stratégiát kíván. Az online felületek nagy előnye, hogy ha a készlet túl magas, akkor árkedvezménnyel jól kiszámíthatóan el lehet adni, de ha a boltokban is ott van a termék, akkor persze nem lehet megtenni, hogy az egyik helyen olcsóbb legyen, mint a másikon. Ilyenkor ugyanis a fogyasztók hamar elkezdhetnek reklamálni.

Nemzetközi terjeszkedés – irány Skandinávia!

A webshop angolul is elérhető, de ettől még nem jelennek meg a külföldi vevők. A külföldről beérkező rendelések túlnyomó többsége külföldön élő magyaroktól érkezik, elsősorban az Egyesült Királyságból, Németországból és Franciaországból. Nem szerettek volna önállóan külföldön megjelenni, mert a megfelelő logisztika kialakítása jelentős beruházást igényelne. Inkább helyi partnereket kezdtek keresni, ennek köszönhetően Romániában hamarosan el is indul az első külföldi webshopjuk és nagykereskedelmi értékesítésük.

Folyamatosan vizsgálták, hol érdemes megjelenniük, a beszerzőket ugyanis elég nehéz meggyőzni a régió országaiban, hogy próbáljanak ki egy-egy új terméket, még akkor is, ha hasonló kereskedelmi láncoknál az már itthon bizonyított. Ezért olyan piacot kerestek, ahol nyitottabbak és fontosabb a minőség.

Skandináviában magasabb a diagnosztizált lisztérzékenyek aránya, ezért sokkal jobban odafigyelnek a számukra megfelelő kínálatra. Sokkal nyitottabbak a cégek: van, hogy maguktól találnak rá a beszállítóikra, de általában egy e-mail vagy telefon után is nyitottak arra, hogy megkóstoljanak egy-egy új terméket. Ezután pedig általában csak annyit kérdeznek, mennyi a rendelési minimum, és már vásárolnak is. Az izlandi hipermarket, a Hagkaup is a kínálat bővítése közben talált rá a magyar cégre.

A növekedést és a termelékenységet a mennyiség további növelésével tudják elérni: egy automata csomagoló gépsort vásároltak, ami ugyan a jelenlegi igényeiknél jóval magasabb kapacitással rendelkezik – de ennél kisebb mennyiség mellett nem éri meg a gépesítés. A ki nem használt kapacitást bérgyártásra értékesítik.

Mivel a gluténmentes gyártó- és csomagolóüzemek kapacitása nagyon kicsi Közép-Európában, a saját csomagolás jó döntésnek bizonyult. Az ilyen termékeket ugyanis csupán néhány, főként olaszországi, nagy mennyiséget termelő gyártó fedi fel, a többi piaci szereplő vagy manufakturális mennyiségekkel, vagy magas költséggel dolgozik, és csak több napi leállás alatt, a tisztítás után időszakosan áll át egy-egy másik termékre. Mivel a gluténmentes áruk iránti piaci igény évről évre nő, egyre több gabona, liszt, mag és más élelmiszer csomagolására és gyártására lesz szükség, így már a következő évekre is megvan a terv, hogyan lehet fenntartani az évi száz százalék feletti növekedési dinamikát.

