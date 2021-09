Milliárdokat bukott egyetlen félidő alatt a Fradi

Felix Mambimbi gólt szerez Dibusz Dénes mellett a Ferencváros - Young Boys mérkőzésen Fotó: MTI/Illyés Tibor

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Nagyon sokban kerülhetett az FTC labdarúgócsapatának, hogy bár a svájci Young Boys elleni párharcban három félidő után még úgy tűnt, az idén is a Bajnokok Ligájában indulhat, végül a svájciak mentek a BL-be, a Fradinak pedig csak az Európa-liga (EL) maradt. Magyar léptékkel ugyan a három hazai EL-meccsen is hatalmas jegybevétellel számolhatnak, a Bajnokok Ligája csoportkör azonban ennek is a többszörösét hozta volna.

Egészen pontosan ideális esetben nagyjából a négy-ötszörösét. Már a jegyek árában is jelentős különbség van, hiszen a Fradi szinte pontosan a duplájáért hirdette tavaly a belépőket, mint az idén.

Ennél is nagyobb a hatása azonban annak, hogy a BL sztárcsapatai sokkal több nézőt vonzanak, így az ellenük játszott meccseken nemcsak a 22 ezres Groupamát, de a 67 ezres Puskás Arénát is meg lehet tölteni. Persze sok múlik a sorsoláson, de tavaly a három hazai csoportmeccsből kettőt (a Juventus és a Barcelona ellenit) is a nagyobb stadionban rendeztek, amely minden bizonnyal meg is telt volna, ha a járvány második hulláma nem szól közbe. Ezzel szemben az Európa-liga meccseit kivétel nélkül a saját stadionjába hirdette meg a Fradi, ami azt jelenti, hogy a BL-csoportkörben reális 160 ezer helyett csak nagyjából 66 ezer jegyet értékesíthetnek a mérkőzésekre.

Becslésünk szerint

az EL csoportmeccsek így nagyjából 900 millió forintos jegyárbevételt hozhatnak. A BL-ben azonban ez a tavalyi árakkal és férőhellyel számolva 4-4,5 milliárd lehetett volna.

Persze a magyar bajnokságban elérhető jegyárbevételhez képest a 900 millió is hatalmas összeg. Ahogy korábban írtunk már róla, szép számmal akadnak csapatok, amelyek a teljes NB I-es idényben néhány tízmillió forintot tudnak csak így összeszedni, de még a messze legnagyobb nézőszámot produkáló Fradinál sem jöhet be sokkal több 300-400 millió forintnál a bajnoki meccsekre eladott jegyekből és bérletekből.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMíg a nyugati klubok szenvedtek, a magyar focit válságállóvá tette a FideszVan egy nagy előnye, ha egy ligában nem a jegyeladásra építik az üzleti modellt: ha amúgy is alig vannak nézők, akkor a zárt kapus meccsek sem viszik el a bevételt.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkTíz év alatt sikerágazattá tömte ki a magyar focit az állam, pénzügyilegKözel nyolcszorosára emelkedett a bevétel, milliárdos veszteség helyett milliárdos profit keletkezett. Kis szépséghiba, hogy mindez állami pénzből, nem fenntartható módon történt.

A Ferencvárosnál biztosat egyébként azért nem lehet mondani, mert a csapatot működtető cég, az FTC Labdarúgó Zrt. jó ideje nem számol be a meccsnapi bevételekről. Ennek hátterében vélhetően az áll, hogy a vállalat korábban olyan egyedi megállapodást kötött a Groupama Aréna fenntartójával, amelynek értelmében a stadion működtetésből származó bevételekből közvetlenül nem részesül, helyette évente valamiféle jogdíjat kap.

Ez egyébként azt is jelenti, hogy a kieső 3-3,5 milliárdos bevétel is egy elméleti összeg. Egyrészt a szerződés miatt nem biztos, hogy ez teljes egészben a csapatot fenntartó céghez ment volna, másrészt a Puskás stadionban rendezett meccseknek valószínűleg többletköltségük is lenne. Ennek ellenére egészen biztos, hogy milliárdos összegtől esett el a Fradi azzal, hogy a BL helyett csak az EL csoportkörébe jutott be.

Más kérdés, hogy ha a csoportmeccseken sikerül továbbjutni – amire azért az EL-ben nagyobb esély van, mint a Bajnokok Ligájában -, akkor már változhat a helyzet. Egy népszerűbb csapat elleni nyolcaddöntő iránt biztosan lenne akkora érdeklődés, mint a BL-csoportmeccseken, márpedig egy ilyen meccs a Puskás Arénában milliárdos jegyárbevétellel kecsegtet.

Vállalat Bajnokok Ligája Európa Liga Ferencváros Fradi FTC Olvasson tovább a kategóriában