Új platformot indítottak az Instagram egykori alapítói, szerintük a siker megismételhető, de nem lesz egyszerű

Kevin Systrom, az Instragram társalapítója. Fotó: AFP/Europress

Kevin Systrom és Mike Krieger az Instagram fejlesztésével a telefonos fényképezés hirtelen fejlődését használták ki: az alkalmazásban a felhasználók leginkább a gyors, látványos és ingyenes retusálás lehetőségét látták meg eleinte, a megosztások és reakciók lehetősége sokáig csak másodlagos funkció volt, de végül az Instagram közösségi médiumként is sikeressé vált. Systorm szerint ez a modell a siker kulcsa, a legjobb felületek ugyanis

jellemzően valamilyen segédprogramként indulnak, majd idővel közösségi oldalakká nőnek.

A páros most egy mesterséges intelligencián alapuló hírolvasóval lépne piacra, amivel megismételhetőnek látják az Instagram sikerét a Bloomberg szerint. Az Artifactnak nevezett alkalmazás személyre szabott hírfolyamokkal látja el a felhasználóit, akik meg is vitathatják egymással az olvasottakat. Az ötlet bár újszerűnek egyáltalán nem mondható, most mégis aktuális, a Facebook ugyanis vonakodik a hírszolgáltatástól, a hírfüggők körében népszerű Twittertől továbbá Elon Musk ténykedése riaszt el egyre több felhasználót.

A keletkező piaci űr mellett Systrom inkább mesterséges intelligencia fejlődése miatt érzi elérkezettnek az időt az Artifact debütálására. A szövegeket egyre jobban megértő és generáló algoritmusokat rengeteg új vállalkozás használhatja ki, a mostanság lezajló technológiai változást az iPhone megjelenéséhez hasonlítja a fejlesztő, ami a mobilappok fejlesztésének adott óriási lendületet.

A tervek szerint az Artifact először a felhasználók számára érdekes cikkek kiválogatására lesz alkalmas, ám a későbbiekben saját elemzéseket, összefoglalókat is generálhat. Üzleti szempontból javít az esélyeken, hogy Systrom és Krieger egy darabig a saját vagyonukból tudják finanszírozni a fejlesztést, amire az ismertségük révén várhatóan sokan fel fognak figyelni. A kedvező körülmények ellenére Systrom elismerte azt is az amerikai lapnak, hogy egy új vállalkozás kilátásai a közösségi média területén nem valami fényesek.

Tech cég Instagram tech Olvasson tovább a kategóriában