Hosszú távon cinikussá tesz és kiéget a Tinder, de közben nem ereszt

Nemcsak a felhasználók társkeresési szokásait, hanem az érzelmi életüket is felforgatta a napokban tizedik születésnapját ünneplő Tinder és a hozzá hasonló alkalmazások. Egy, a The New York Times cikkében megszólaló 28 éves nő nyolc éve próbál társra lelni, és bár elege van a monoton módon ismétlődő ismerkedésekből, mégis bizakodva – illetve egy esetlegesen kecsegtető találkozás kihagyásától tartva – tölt el továbbra is akár naponta több mint két órát a profilok böngészésével.

Persze sokan találnak társat az interneten, az amerikaiak 12 százaléka él az online térben kezdődött kapcsolatban a lap által idézett statisztikák szerint, amihez egy szakértő hozzátette, hogy egyénenként erősen változnak az internetes társkeresés lelki következményei. Mindenesetre a felhasználók döntő részét érinti a tinderezés okozta kiégés egy másik felmérés szerint, aminek pszichológiai következményeit súlyosbítja, hogy egy boldogság megtalálására hivatott alkalmazás sikertelen használata miatt jelentkezik.

A probléma triviális megoldásának tűnik az alkalmazás törlése, és van, akinek ez be is vált, a Tinder elhagyását követően kisvártatva újult erőre kapott és jobb kedve lett.

A The New York Timesnak nyilatkozó pszichiáter szerint azonban az esetek többségében mindenekelőtt tisztázni kell, hogy miért vezet kimerültséghez és cinizmushoz az internetes társkeresés, és érdemes apránként mérsékelni a társkeresésre fordított időt. Ezzel aligha lehet mellényúlni, mivel a társkeresésbe való belefáradásnak egyszerű neurológiai oka is van: az emberek rövid távú memóriájának teljesítőképességét a profilok túl gyors lapozgatásával hamar át lehet lépni.

Továbbá a szakember szerint érdemes egy virtuális találkozót beiktatni a személyes randevúk előtt, amivel nem csak energiát és időt, de pénzt is spórolhatnak az ismerkedni vágyók – a társkeresés ugyanis a legelszántabb felhasználók számára tekintélyes anyagi terhekkel jár, ami szintén erősíti a frusztrációt. A túlzott használatból fakadó problémákat már az alkalmazások fejlesztői is tudomásul vették, noha, ők kevéssé érdekeltek abban, hogy a felhasználók mérsékeljék a böngészéssel töltött időt, így egyelőre jellemzően új szolgáltatásokkal, jobban személyre szabható keresési funkciókkal rukkolnak elő.

