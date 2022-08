Így teheted produktívabbá az üzleti utazásaidat

Forrás: Asus

Ellentétben egy pihentető nyaralással, az üzleti utazások sokszor a hagyományos munkanapoknál is megterhelőbbek lehetnek. A találkozókkal teli hosszú napok, majd az ismeretlen szállodai szobákban töltött éjszakák a legtapasztaltabb utazót is kimeríthetik. Ennek azonban nem feltétlenül kell így lennie, ehhez pedig érdemes lehet megfogadni az ASUS Expert sorozat szakértőinek tanácsait.

Jól gondold át az utazás célját

Az üzleti utazás remek lehetőség lehet arra, hogy kimozdulj az irodából és világot láss, de hatalmas időpazarlás is lehet, ha nem tervezed meg kellően praktikusan. A repülőjegy és hotel lefoglalása előtt gondold át, hogy pontosan mi is az utazás célja. Találkozó a potenciális ügyfelekkel? Konferencián való részvétel vagy beszállítókkal való találkozás?

A releváns cél nagyon fontos, a legjobb pedig az, ha egy utazással több fontos célt is el tudunk érni. Elcsépelten hangozhat, de ha több találkozó van tervben, akkor érdemes azokat szorosabban egymás után szervezni, mellyel akár pénzt is spórolhatsz, hiszen kevesebb éjszakát kell az otthontól távol tölteni. Másrészről pedig több idő maradhat arra, hogy világot láss, vagy ha sok a munka és elsőre nyűgnek tűnik az üzleti út, akkor több idő marad behozni a lemaradást, amiben még egy inspirálóbb új környezet is segíthet.

Fordítsd javadra a technológiát

A megfelelő technikai eszközök használatával sokkal könnyebbé tehető egy üzleti út. Nagyon sok vállalat dolgozik már felhőalapú rendszerekkel, ezeket pedig egy laptoppal bárhonnan el lehet érni. Első körben persze fontos egy könnyű, strapabíró és hosszú üzemidővel rendelkező üzleti laptop beszerzése, erre pedig remek megoldást kínálnak az ASUS Expertbook sorozat tagjai. A katonai szintű strapabíróság mellett a mindössze egy kilogramm körüli súly és az egész napos üzemidő mind-mind azt szolgálja, hogy a technológia ne hátráltassa, hanem segítse a mindennapjaid.

Az ASUS menedzsmentmegoldásai lehetővé teszik a rendszergazdák számára, hogy akár akkor is segítsék a géped tökéletes működését, amikor rengeteg ország van közöttetek. Az ASUS Control Center például egy ingyenes, valós idejű IT-figyelési és felügyeleti szoftver, mellyel valós időben kezelhetőek a szervezet hardveres és szoftveres erőforrásai, és egyfajta biztosítást is jelent arra, hogy ha utazás közben bármi történik a laptoppal, azt távolról le lehessen tiltani, így az érzékeny céges adatok nem kerülhetnek illetéktelenek kezébe.

Érdemes olyan laptopot választani, mely USB-C csatlakozón keresztül tölthető, és más monitorokhoz, televíziókhoz és kivetítőkhöz csatlakoztatható. Így valószínűleg elegendő egy töltőt vinni az okostelefonodnak és laptopodnak, illetve egy Thunderbolt-kompatibilis laptophoz egy dokkoló segítségével szinte minden gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható. Beszerzéskor az extrákra is érdemes figyelni, mint például az AI-zajszűrős mikrofon, mely kiszűri a háttérzajt, így a reptérről vagy egy zsúfolt kávézóból is kényelmesen be tudsz jelentkezni az irodában maradt munkatársakhoz.

Ha már van egy jó laptopod, akkor praktikus lehet egy vezeték nélküli egér beszerzése. Az ASUS MD100-as egere mindössze 56 grammos, 10 millió kattintást is könnyedén vesz, miközben akár 12 hónapos üzemidővel és ASUS Antibacterial Guard bevonattal rendelkezik, amely tudományosan bizonyítottan 99 százalékkal gátolja a baktériumok szaporodását 24 óra alatt, hogy potenciálisan csökkentse a káros baktériumok érintkezés útján történő terjedését.

Maradj egészséges

Azzal, hogy egyre több városban és országban oldják fel a Covid utazási tilalmait, az üzleti utak egyre gyakoribbá váltak, ez azonban nem jelenti azt, hogy minden veszély megszűnt. Utazás előtt mindenképpen ellenőrizd a célország által felállított beutazási szabályokat, és érdemes azt is külön megnézni, hogy milyen korlátozások (például maszk hordása a tömegközlekedésen) vannak továbbra is érvényben. Az EU-s oltási igazolás mindenképpen jó, ha nálad van, csakúgy, mint egy kompakt kézfertőtlenítő és pár fájdalomcsillapító. A pozitív hozzáállás pedig szinte semmibe sem kerül, és valószínűleg a legtöbbet adja majd hozzá ahhoz, hogy visszarázódj az üzleti utazások világába.

A cikk megjelenését az ASUS Magyarország támogatta.

