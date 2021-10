Tud valamit a 90 ezer forintos fogkefe, amit a 900 forintos nem?

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Kilencszáz forintért már egészen jó fogkeféket lehet kapni, és ha úgy számolunk, hogy háromhavonta újat veszünk, akkor 90 ezer forintból épp 300 hónapig, azaz 25 évig elláthatjuk magunkat ezzel a fontos eszközzel. Ennek fényében elgondolkodtató, hogy az elektromos fogkefék legújabb generációjának egyik tagja, amelyet most alkalmunk nyílt tesztelni, listaáron éppen ennyibe, azaz körülbelül 90 ezer forintba kerül. Ehhez jön a fej szintén háromhavonta esedékes cseréje, és ez sem olcsó, darabja jelenleg körülbelül 6 ezer forintért kapható.

Persze ha már ennyire hosszú távon gondolkodunk, eszünkbe juthat az is, hogy a fogorvos sem olcsó, a műfogsor meg végképp nem az. Lehet, hogy mégis megéri idejében űrtechnikát rakni a szánkba?

Az Oral B „iO” elnevezésű sorozatának 9-es verziójáról van szó, amelyet először tényleg úgy vettem ki a csomagolásából, mint valami ékszert vagy prémium mobiltelefont – csak nehogy leejtsem. Ha a szakadt autóját húzza meg az ember, az nem fáj annyira, mintha egy Ferrarit ken a falhoz.

A mobilos hasonlat nincs is messze a valóságtól, mert ennek a fogkefének egész méretes (színes) kijelzője van, vezeték nélküli töltőt adnak hozzá, és rögtön kéri, hogy Bluetoothon keresztül párosítsuk a mobilunkkal. Ha ez megvan, le kell tölteni hozzá az Oral B applikációját, amelyben a regisztráció után ki lehet alakítani a felhasználói profilt.

Egészen messze kerültünk tehát a manuális fogkefe világától: a fogkrémet először felejtsük is el, mert az első fogmosást olyan technikai alapműveletek előzik meg, mintha egy tévés médiaboxot vagy egy házi wifit kellene beállítani.

Ha mindennel megvagyunk, mehetünk fogat mosni. Sosem gondoltam volna, hogy mobiltelefonnal fogok a fürdőszobába járni minden fogmosáshoz, de ha valaki ki akarja hozni az iO-ból a legtöbbet, akkor érdemes erre rászoknia. Bár a fogkefe természetesen az applikáció nélkül is működik, igazán hatásossá azzal együtt használva válhat.

Ha az applikációt elindítjuk, mielőtt a szánkban elkezdjük pörgetni a fogkefe fejét, a telefon képernyőjén elindul egy grafika, a fogkefébe épített 3D és gyorsulásmérő adatai alapján az app elkezdi élőben jelezni, hogy hol tartunk a fogmosásban. A cél az, hogy megfelelő ideig mozgassuk a fejet minden egyes fog mindhárom oldalán (kívül-belül-felül), az intuitív applikáció végigvezeti a használót a folyamaton. Követhetővé teszi, hogy a száj melyik részében hogy áll a fogmosás, azaz hova kellene még tartani a fejet, hogy mindenhol megfelelő legyen a hatás.

A készülékben van nyomásérzékelő is, és egy markolatba épített ledes kijelző zöld fénnyel világít, ha az ember a megfelelő nyomással mossa a fogát (pirossal, ha túlnyomja, és rózsaszínnel, ha nem eléggé erősen). Elsőre tehát elég zavarba ejtő a helyzet: az ember alapvetően a fogmosás műveletére figyelne, de közben még a nyomásjelzőt is lesi (leginkább a tükörben, mert különben hamar bandzsa lesz), és fél szemmel még a telefon képernyőjén is követi az eseményeket. Kell hozzá jó pár alkalom, de végső soron hozzá lehet szokni.

A végeredményt az app lepontozza, és ha az ember rendesen megmosta a fogát, akkor a maximális 100 pont mellé még meg is dicséri. A fogkefe kijelzőjén széles mosolyú smile is megjelenik. Gyerekes?

A gamification egyébként teljesen áthatja a szerkezetet, az app és a kefe megpróbál interaktív kommunikációba kerülni a gazdájával. Aki erre nem fogékony, az inkább idegesítőnek fogja találni mindezt, mások az alkalmazásban például kihívásokba is belekezdhetnek, és az algoritmussal együtt végigvihetnek mondjuk egy fogfehérítő protokollt. A hasonló szolgáltatásokat persze nem kötelező használni, a rengeteg lehetőség közül úgyis mindenki kiválasztja majd azt a 10 százalékot, amit szerinte érdemes. Ami azt is jelenti, hogy a 90 százalékot sosem fogja kihasználni, de ez minden hasonló szerkezetre igaz ma már.

Ugyanez vonatkozik a fogmosási módokra is, mert ebből is jó sokat kapunk. Az iO sorozatnak három verziója van, a 7-es, a 8-as és az általunk tesztelt 9-es. Az egyik fő különbség (az ár mellett) az, hogy a modellszámból kettőt kivonva kapjuk meg a programok számát. A 9-es modellben tehát 7, a 8-asban 6, a 7-esben pedig 5 fogmosási program van. Mivel a termékcsaládhoz kétfajta fej kapható (egy általános és egy érzékenyebb), ez valójában megkétszerezi a lehetőségeket.

A kefe kerek feje egyszerre végez rezgő és forgó mozgást, és a programok szerint változtatja a szögállást, a forgás szögét és a sebességet is, így tényleg érezhető különbség van például az intenzív vagy az érzékeny módok között. Nem tartom kizártnak, hogy a felhasználók egy része rendszeresen váltogatja a programokat (pattogatott kukorica után intenzív?), de a valóság inkább az lehet, hogy egy-egy beállításnál ragad le, mint ahogy én is tettem pár nap után. A daily care nevű program például egy tipikus általános beállítás, ez elsőre rendesen szétkapta az ínyemet, de pár nap után hozzáidomult a szám.

Az eddig említett képességeknek azonban egyike sem igazán különleges, legfeljebb a kivitelezés minőségében lehet az. A magasabb technológiát alkalmazó elektromos fogkefékben ugyanis a hasonló megoldások többé-kevésbé mindegyike megvan már, ha nem is teljesen ugyanígy. Az iO igazi technológiai újdonsága az a mágneses fejvezetés, amely a termék hat évig tartó kutatás-fejlesztési programjának fő elemét adta.

A mágneses erőátvitellel megszüntettek minden mechanikai súrlódást a markolatban lévő elektromotor és a fogkefe feje között.

Ez egyrészt azt eredményezi, hogy a versenytársainál csendesebb és kevésbé ráz a markolat, de ennél jóval fontosabb, hogy a fej ecsetszálaira a gyártó felmérései szerint úgy lehet átvinni az energiát, hogy az végső soron hatékonyabb tisztítást eredményez még a ma legfejlettebb, úgynevezett szónikus fogkeféknél is. (Ezek olyan frekvenciával mozognak, hogy a fogak között lévő minimális folyadékban rezgéseket keltenek, amelyek jelentősen növelik a tisztítás hatékonyságát.)

Ez tehát nem egy szónikus, hanem egy mágneses vezérlésű fogkefe.

Pár hét próba után annyit biztosan állíthatunk, hogy az iO nagyon masszív szerkezet, és valóban csendesebb, hatékonyabb járású használat közben, mint az alacsonyabb kategóriát képviselő versenytársai. A fogak közti mikroszintű eredményre ennyi idő alatt nem lehet még benyomásunk sem, ebben vagy elhisszük a gyártó által támogatott kutatás adatait, vagy sem – független kísérleteket eddig még nem láttunk a termékről.

Jobban tisztít, mint a legegyszerűbb manuális fogkefe? Érzésre egészen biztosan igen.

Azt a kérdést azonban nyitva kell hagynunk, hogy megéri-e az árát.

Természetesen nem zárnánk ki, hogy megfelelő technikával és odafigyeléssel egy sima mezei fogkefével is tisztán és egészségesen lehet tartani a fogakat, de az is egyértelmű, hogy egy ilyen készülékkel sok segítséget kaphat az ember a cél eléréshez. A nyomásérzékelővel hamar rájöhet, hogy eddig agyonnyomta a fogait, vagy éppen csak simogatta, a 3D-s lokációs szoftverrel el lehet kerülni, hogy a száj bizonyos részeit kevésbé mossa az ember (rossz szokások rögzülése), ha pedig valaki szeret rendszeresen beszélgetni a mesterséges intelligenciával, akkor ez még jobb eredményre sarkallhatja.

Ez egy prémiumnál is prémiumabb termék, mint ahogy el lehet menni A-ból B-be egy szakadt autóval és egy luxuskocsival is, utóbbival minden bizonnyal könnyebb és kellemesebb. Ha valaki a nem elhanyagolható egészségügyi szempontok mellett ezt is keresi egy fogkefében, akkor ajánljuk neki a készüléket, de ha ez nem fontos szempont, akkor semmiképpen sem.

A teszthez a fogkefét a gyártó Procter & Gamble biztosította.

