Mire az unió dűlőre jut az egységes mobiltöltő kábelekről, már alig lesznek kábelek

Thierry Breton belső piacért felelős uniós biztos bejelentette, hogy az Európai Bizottság jogszabályi javaslata szerint a tagállamokban csak egyfajta mobiltöltő kábelt lehetne forgalmazni. Csaknem tíz év telt el azóta, hogy az egységes uniós követelmény ötlete először felmerült, de egyrészt az iparág is igyekezett saját vállalásokkal elébe menni a kötelezettségnek, másrészt az előkészítés is nagyon elhúzódott Brüsszelben.

A választás végül nem meglepő módon az USB-C típusra esett. Egy 2019-es bizottsági felmérés szerint az unióban a mobilok csaknem felét USB-B töltővel lehetett használni, az USB-C akkoriban még csak 29 százalékot képviselt (ma már bizonyosan jóval többet), az Apple saját Lightning töltője pedig 21 százalékon állt. Az USB szabványok az Android telefonokat takarják.

Az új szabály elsődleges célja az egyszerűbb használat mellett környezetvédelmi: amikor az ötletet először bedobták, az egyik fő érv az egységesség mellett az volt, hogy az újonnan vett mobilokhoz nem kell a gyártóknak új töltőt adni, a vásárló használhatja a régi kábelét, és csak akkor vesz újat, ha az tönkremegy. Ezzel rengeteg hulladék keletkezését lehet meggátolni, és eleve nem kell ennyi kábelt legyártani.

Az új jogszabály a mobiltelefonokon kívül vonatkozik majd a tabletekre, a fejhallgatókra, a hangszórókra, a hordozható konzolos játékokra és a fényképezőgépekre is.

Az Apple sokáig technológiai okokra hivatkozva nem állt be a mikro-USB megoldások mögé. A Lightning csatlakozóknak ugyanis sokáig megvolt az a piaci előnyük, hogy alkalmazásukkal könnyebb volt laposabb, szennyeződésnek ellenálló és vízálló készülékeket tervezni. Az USB-C megjelenésével ezek az érvek már nem feltétlenül állnak meg, de az Apple-nek gazdasági oka is van a Lightning megtartására: a töltőkábelek független gyártói csak az Apple engedélyével léphetnek be a piacra.

Az Európai Bizottság javaslatát az Európai Parlamentnek és az Európa Tanácsnak is el kell fogadnia, utána a tagországoknak várhatóan egy évük lesz arra, hogy a nemzeti jogalkotásba áthelyezzék a szabályt, amely két éves átmeneti időszakot is magába foglal majd. Az egységes európai töltő követelménye így gyakorlatilag 2024 előtt nem lesz kötelező a gyártóknak.

A technológiai fejlődést nézve azonban könnyen lehet, hogy ekkor már a vezeték nélküli töltők fogják uralni a piacot. Az Apple mindenesetre azonnal jelezte, hogy ellenzi a döntést, mert az szerinte gátolja az innovációt.

