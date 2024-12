Keresik a fenntartható irodaépületeket a cégek, de a magasabb bérleti díjakat inkább megúsznák

Idén már sokkal jobb a helyzet a kereskedelmi ingatlanpiacon tavalyhoz képest, amikor az üzemeltetési költségekben volt egy nagy ugrás az energiaárak miatt. Szerencsére most az ellenkezőjét látni – mondta Pál Tamás, az iO Partners üzletfejlesztési igazgatója a G7 Beszélgetések legújabb részében.

Beruházói oldalon ugyanakkor kihívást jelent Hancz Anita, a WING iroda értékesítési igazgatója szerint, hogy ha már egyszer fejlesztünk, akkor akár 15 évre előre gondolkozunk, fenntarthatóbb épületeket építünk, ami nagyobb költséggel is jár, de a bérlők jellemzően még nem fogadják ezt el.

Ha egy bérlő költözik, akkor fenntarthatósági szempontból jobb épületbe akar csak menni, ha pedig marad, akkor is ebbe az irányba kell alakítania a működését – vélekedett a WING irodákért felelős értékesítési igazgatója. Ezért az új fejlesztéseket már közel karbonsemleges technológiával tervezik, aminek megvan az ára: négyzetméterenként havi 24-25 euró bérleti díj alatt nem lehet kihozni a beruházást. Ha a bérlői oldalon ez nem elfogadott, akkor nehéz lesz továbblépni, de Hancz Anita szerint azért ebbe az irányba haladunk.

Korábban mindenki növekedett, a fejlesztések vitték fel a bérleti díjakat, prosperált a piac; ezzel szemben most nagyobb tervezést kíván, egy pici kivárás érzékelhető a piacon a meglévő irodáknál és a fejlesztéseknél is – szögezte le Pál Tamás. Most nagyon sok bérlő újratárgyal, területeket csökkentenek, optimalizálnak – ez segíti a helyben maradást. Vannak új épületek, amelyek szeretnék megcsípni a nagy bérlőket, de nem indították el időben a fejlesztést, ami így nem tud megvalósulni addig, amíg lejár egy-egy cég bérleti szerződése. Előfordul, hogy a bérlő nem szeretné kifizetni a bérleti díjat, mert talál kedvezőbbet is a piacon, vagy a saját, meglévő helyén dönt épületmodernizálás mellett. Sok a bizonytalansági tényező, ami miatt nem indul el újabb fejlesztés, és így befagy a verseny.

Lehet, hogy visszatérünk abba az időszakba, hogy nem lesznek spekulatív fejlesztések az irodapiacon, azaz nem indul úgy beruházás, hogy még nincs meg a bérlő – vélte Hancz Anita.

