A gödör alja az idei második negyedév volt a gazdaságban, jövőre már lassabb, de egészségesebb szerkezetű növekedés várható

Fotó MTVA / Jászai Csaba

Vége a viszonylag hosszú, egyéves recessziós trendnek, a harmadik negyedéves GDP-adat már bővülést mutat az előző negyedévhez képest. Jövőre az eddigieknél alacsonyabb, 3 százalék alatti, de szerkezetében fenntarthatóbb növekedési pályára juthatunk.

Bukovszki András, a CIB Bank elemzője volt a G7 podcast vendége, akivel évet értékeltünk, és a varázsgömbbe is benéztünk, hogy lássuk, mi lesz jövőre. A beszélgetést ide kattintva vagy bármely podcastlejátszóban meg lehet hallgatni:

Az idei visszaesés természetes reakció volt arra, hogy tavaly sokat veszített egyensúlyából a magyar gazdaság. Drasztikusan visszaesett a fogyasztás, mert a béremelések nem tudták lekövetni az inflációt, a beruházási oldalon pedig ott voltak a finanszírozást drágító magas kamatok, míg az uniós források hiánya szűkítette a költségvetés mozgásterét.

Az infláció nagyon várt, októberi 9,9 százalékra csökkenése számos dolognak köszönhető. Egyrészt csökkent a külső, importált infláció, másrészt az energiaárak is lejjebb mentek, és stabilabb a forint árfolyama is, amellett, hogy nincs keresleti boom, ami felfelé hajtaná az inflációt – és természetesen a bázishatás is közrejátszott.

Fontos hozzátenni, hogy a 25 százalék feletti inflációs szintről 7 százalékra mérséklődni viszonylag gyorsan megy, aztán lesz egy kicsit lassabb pálya a magyar infláció csökkenésében. Jövőre árnyalatnyival 5 százalék alatti éves átlagos inflációval számol a CIB elemzője, a 3 százalékos jegybanki célszintet várhatóan 2025 második felében érhetjük el, de addig még nagyon sok minden történhet.

Jövőre 3 százalék alatti gazdasági növekedést várnak a CIB Banknál, ami alacsonyabb az eddigi 4-5 százalékosnál, de pozitív, hogy ez egészséges szerkezetű lesz. Nem feltétlen a fogyasztás fogja húzni, inkább a nettó export és a finanszírozási költségek csökkenése miatt a vállalati beruházások dinamikája lesz meghatározó.

A podcast megjelenését a CIB Bank Zrt. támogatta.

