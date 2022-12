Bár nincs nagy kereslet a piaci hitelek iránt, soha nem látott eszköztár segíti most a kkv-kat

Győr Tamás (b) és László Pál (j) a podcast felvételekor. Fotó: Győr Tamás

A kis- és középvállalkozások támogatására talán soha nem látott mennyiségű, nagy részben már kipróbált gazdaságpolitikai eszköztár áll rendelkezésre. Ilyenek a kedvezményes források, a fizetési moratórium, a kamatstop, a célzott támogatások működésre vagy beruházásra – ezek az intézkedések nagyon sok cég talpon maradásához járulhatnak hozzá.

Győr Tamás, a CIB Bank KKV Üzletág igazgatója volt a G7 podcast vendége. A beszélgetést ide kattintva vagy bármely podcastlejátszóban lehet meghallgatni:

A megnövekedett hitelköltségek, az energia- és a munkaerőhelyzet talán a legfontosabb kérdések most a kkv-knak. Ma biztos nem a hitelkínálat a felvétel gátja, hanem a kamatok, 18 százalék a irányadó jegybanki kamat, amire jön a kamatfelár is – ilyen feltételek mellett nincs is nagy kereslet a piaci kamatozású forinthitelek iránt. A cégek inkább a tartalékaikat, illetve meglévő, kedvező hitelkereteiket használják. A Széchenyi Kártya Program és az Exim programok várhatóan továbbra is rendelkezésre állnak majd számukra, és az euróban bevételt szerző cégek euróalapon is kedvezően tudnak hitelhez jutni.

A munkaerőpiacon csalóka a helyzet: eddig nagyon feszes volt, most ez egy kicsit oldódik, de várhatóan ez átmeneti lesz – mondta a szakember. Fontos, hogy továbbra is legyen a cégeknek tervük a hatékonyságnövelésre, legyen ez akár automatizálás, akár robotizálás, folyamatot javítani pedig nagyobb beruházás nélkül is lehet.

A magyar kkv-k kreatívan reagáltak az energiaárak emelkedésére a műszakok átszervezésével, nem használt helyiségek fűtésének kikapcsolásával, és vannak olyan szerencsések is, akiknek akár 2023 végéig fix áras energiaszerződésük van.

Az elmúlt több mint tíz év alatt bebizonyosodott a kkv-k számára, hogy a bankszektorral érdemes tartósan jó bizalmi kapcsolatot ápolni, banki oldalról pedig megtanultuk, hogy a válságok után is van élet. A bankoknak sem mindegy, az ügyfelek hogyan emlékeznek arra, hogy a nehéz időszakban mennyire támogatták őket.

