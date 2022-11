Pár éven belül eltűnnek az autószalonok Európából

Elon Musk, a Tesla Motors vezérigazgatója beszédet tart a cég új texasi gyárának "Cyber Rodeo" megnyitó ünnepségén. Fotó: SUZANNE CORDEIRO / AFP

Nemcsak technológiai, hanem gazdasági változás is zajlik az autópiacon – az elektromos autózás és az alternatív üzemanyagok mellett az autóértékesítési rendszer is gyökeresen átalakul a következő 2-3 évben, sokkal nagyobb teret foglal a digitalizáció. Már most is van olyan autó Európában, amit csak online lehet megrendelni. Egy 2023-tól élő uniós jogszabály nyomán pedig gyakorlatilag eltűnnek a drága márkakereskedői hálózatok, 20-40 százalékkal csökkentve a gyártók költségeit.

Fekete Csaba, a CIB Lízing vezérigazgatója volt a G7 podcast vendége. A beszélgetést ide kattintva, vagy bármely podcast lejátszóban lehet meghallgatni:

Nagy útkeresésben vannak az autógyártók, mivel az elektrifikáció le fogja nullázni az eddigi versenyelőnyüket, az elmúlt 100-150 évben kialakult piaci pozíciójukat, imidzsüket. Sok új kínai, amerikai gyártó lép most piacra, mivel az elektromotor gyártható sok más, eddig autóval nem foglalkozó cég számára is, és nem olyan markánsak a különbségek ügyfélélményben az e-motorok között, mint a robbanómotoroknál.

A lízingpiac mozgástere is jócskán megnő azzal, hogy a jövőben már nem márkakereskedőkön keresztül, hanem direktben érintkeznek a bankok az autóvásárlókkal. Jellemző trend, hogy a beszállítói láncok akadozása miatt sokszor csak 2-3 éves átfutással érkező új autóra a vevők jó előre megkötik a lízingfinanszírozási szerződést, majd ehhez választanak olyan autót, amelyhez a legjobb feltételekkel tudnak hozzájutni. Ebben megnő az online eszközök szerepe: a kalkulátorok és a digitális dokumentumtovábbítás banki oldalról amúgy is a stratégia része. „A jövőben a banki kollégáknak is sokkal felkészültebbeknek kell lenniük az egyedi, sokszínű ügyféligények kezelésére, autó- és emberszakértővé kell válniuk” – mondta Fekete Csaba.

A márkakereskedők eltűnésével a vásárlók is jól járhatnak, mert bár sokkal kisebb terük lesz az áralkura, eltűnik a márkakereskedői jutalék és a készletfinanszírozási költség is, amit eddig a bankok beépítettek az ügyfélszerződések kamatába.

