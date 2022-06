Nemsokára alig látjuk majd az égen a repülőgépek kondenzcsíkját, és ez jó hír a bolygónak

Fotó: Lufthansa Systems Hungária

Hatalmas adatvagyont kezelnek a légitársaságok, amit nem félnek a bolygó érdekében használni: a mesterséges intelligencia minden vívmánya, algoritmusok és gépi tanulás is segíti egy-egy repülőút optimalizálását, hogy nagyságrendekkel kevesebb szén-dioxid-kerüljön a levegőbe. A papírmentes utazás már évek óta napi realitás az utasok és a személyzet számára is, és van már megoldás a globális felmelegedéshez hozzájáruló kondenzcsíkok minimalizálására is.

A kutatások szerint vissza fog jönni a járvány előtti növekedés a légi közlekedésben, ahol a fenntarthatóságon sokkal nagyobb fókusz lesz – a légitársaságok informatikai szolgáltatói felé is az az elvárás, hogy minél hatékonyabb megoldásokat tudjanak nyújtani erre – mondta Csiszár Zoltán, a Lufthansa Systems Hungária cégvezetője a G7 podcastban.

A repülési terv esetében – amely egy járat pontos útvonalát adja meg a célállomásig – jelentős optimalizálási lehetőségek vannak, 5 százalékkal is csökkenteni lehet az üzemanyag-felhasználást. Ez komoly spórolási lehetőség, mivel egyre drágább az üzemanyag, ráadásul egy átlagos európai légitársaság esetében évi 270 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátás előzhető meg.

A hatékonyságra való törekvés a szervezeti működésben az agilis modellre való fokozatos átállásban, az úgynevezett skálázott agilitással valósul meg a vállalatnál. „Mivel termékeink mérete és komplexitása magasabb az átlagosnál, szervezetünk sem tud IT startup jelleggel működni, inkább a fokozatos, de folyamatos megújulás mellett döntöttünk” – mondta Csiszár Zoltán. Budapesten és Szegeden 72 agilis csapat működik, és folyamatosan nő a számuk. Próbálnak minél több autonómiát adni a csapatoknak, és nagyon fontos az egyes teamek összehangolása is, mert van, hogy egy terméken 9-12 vagy akár 23 csapat dolgozik. „Négy éve kezdődött az átállás, és soha nem lesz vége, mert ha azt mondjuk, befejeződött, már nem vagyunk agilisek” – mondta.

„Fontos, hogy az átállás lépésről lépésre, termékről termékre, csapatról csapatra történjen, ne menjen a vállalati értékek és az együttműködés rovására” – mondta Turcsikné Gáspár Georgina, a Lufthansa Systems Hungária HR igazgatója. „Nagyon emberközpontú szervezeti kultúra van a vállalatnál, fontos a kölcsönös bizalom és tisztelet” – emelte ki. Mindenki kap elég időt és lehetőséget az agilis működés hozta változásokkal, újfajta meetingekkel való együttélésre, és a kollégák egymásnak is sokat tudnak segíteni ebben. 2017 óta van a cégnél duális vezetésű megközelítés; minden szervezeti egységnek két vezetője van: az egyik az üzleti sikerességért felel, a másik pedig az emberekért.

