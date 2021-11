A zöldülésnek ára van, de még kérdés, ki fogja megfizetni

A globális felmelegedés ellen küzdő Greta Thunberg svéd klímavédő aktivista az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Európa jövőjéről rendezett értekezletére érkezik 2019. február 21-én. Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Az egyéni szinten dől el, ki hogyan szeretne élni, ha viszont a vállalatoktól nem követelik meg a fenntarthatóbb működést különféle törvényekkel, szabályozással, akkor nem lesz változás – mondta Simon Anita, az Alteo Nyrt. fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettese a G7 podcastban.

A beszélgetés bármely podcast-lejátszóban vagy ide kattintva hallgatható meg:

Az energetikai nagyvállalat első női csúcsvezetője felidézte, hogy legutóbb egy V4-es klímakonferencián a fiatalok tették fel a kérdést: ki a felelős, kin lehet számon kérni a fenntarthatósági célokat: az egyéneken, a vállalatokon, a vállalatok vezetőin vagy az államokon?

Szabályzói oldalról az EU a 2030-as karbonsemlegességi célkitűzéssel támogatja meg a vállalatok fenntarthatóbb működésre való átállását, amihez nagyon sokan már csatlakoztak is. Az egy másik kérdés, hogy ezek a technológiák milyen módon és formában, és főleg milyen áron állnak majd rendelkezésre. Annak, hogy zöldüljenek, biztosan ára lesz – a kérdés, hogy a nap végén ki fogja ezt megfizetni – mondta Simon Anita.

A mostani formában biztosan nem mehet tovább a gazdasági fejlődés, de a globális népességnövekedés magával húzza a hulladékképződés és az energiaigény növekedését is. Ezeknek a tényezőknek, arányoknak a felmérésével és a hozzájuk rendelt megfelelő szabályozási háttérrel lehet tenni a fenntarthatósági célokért az Alteo vezérigazgató-helyettese szerint.

Az edukáció is fontos, de akkor tud egy új, klímatudatos generáció felnőni, ha rendelkezésre áll az ehhez szükséges infrastruktúra is – mondta. A fenntarthatósági igazgatósághoz tartozó e-mobilitás üzletág tavaly októberben indult az Alteonál. A fejlődés magáért beszél az iparágban: ma már 20 perc alatt lehet 400 kilométerre elegendő üzemanyagot tölteni az elektromos autókba, míg egy-másfél évvel korábban 100 kilométer volt ez a távolság – és már most tudjuk, hogy mi a következő lépcsőfok – mondta. Az Alteonál elkötelezettek az e-mobilitás iránt, szeretnék folytatni a töltőkapacitások bővítését is.

A podcast elkészítését az Alteo Nyrt. támogatta.

Podcast Támogatói tartalom Olvasson tovább a kategóriában