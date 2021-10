Sosem gondoltad volna, de egy autóipari cég épp most szeretné, hogy a részvényese legyél

Ormosy Gábor, az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatója.

2017 óta nem volt a lakosság számára is hozzáférhető, nyilvános részvénykibocsátás a magyar értékpapírpiacon. Október 25-én indul az AutoWallis Nyrt. részvényeinek lakossági jegyzése, november 2-án pedig az intézményi jegyzés, így a teljes tranzakció során 6-8 milliárd forint friss forrást tervez a tőzsde autós vállalata bevonni. Ennek előzménye, hogy a nyáron hasonló értékben zöld kötvényt is kibocsátott a vállalat – de érdemes-e az egyszeri befektetőnek az autóiparba tenni a pénzt a mostani piaci turbulencia közepette?

Ormosy Gábor, az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatója volt a G7 podcast vendége. A beszélgetés bármely podcast-lejátszóban vagy ide kattintva hallgatható meg:

„Ha a nyilvános piacra lép a cég, transzparenssé válik, megnyílnak a lehetőségek, de bizonyítani is kell” – mondta. A közép-kelet-európai régió 14 országában működő AutoWallis megcsinálta a házi feladatot: az elmúlt két évben 6 milliárd forint tőkét emelt részben zártkörű intézményi kibocsátással, részben részvénycserével, ugyanis részben ilyen módon hajtották végre a növekedéshez szükséges felvásárlások egy részét is.

A vezérigazgató szerint fontos lépés volt a külső hitelminősítő általi átvilágítást követően az idén nyáron 6,6 milliárd forint értékű zöldkötvény-kibocsátás is. A minősítés lényege, hogy aki vállalja, hogy a hozam mellett a környezeti hatást is figyelembe vevő, fenntartható fejlesztési célpontokba fektet, az tud ilyen forrásokat is nyerni a kötvénybefektetőktől vagy banki forrásokból.

Ráadásul idő előtt sikerült túlteljesíteni a 2019-ben meghatározott stratégiában lefektetett célokat. „Gyorsabban megyünk folyamatosan előre, mint terveztük, de ez jó hír” – mondta Ormosy Gábor. 2019-ben a 65 milliárd forint árbevételt 2024-re eredetileg legalább duplázni szerették volna, ezt azonban már 2021-ben túlteljesítik, az idei évre ugyanis 191-212 milliárd forint közötti árbevételt várnak.

Ez azért is látványos eredmény, mert az iparág láthatóan nem mentes a kihívásoktól, elég aktuálisan a chiphiányra vagy a koronavírus miatti mobilitási korlátozásokra gondolni. „A pandémia alatt az autóbérlés kiesése kedvezőtlenül érintette a vállalatot is, de ezt hosszú távú bérlettel és más ügyfélkörre való átállással sikerült kezelni, és ezen a területen is az idei első félévben, a korábbi hasonló időszakkal összevetve 100 százalékos növekedést tudunk felmutatni” – mondta a vezérigazgató.

Bár a Balatonra vezetve még nem feltűnő a zöld rendszámos autók aránya itthon, figyelembe kell venni, hogy időbe telik az egész, átlagosan 15 éves autóállomány cseréje Magyarországon. Egyes márkáknál már az 50 százalékot közelíti a hibridek aránya az újautó-értékesítésben, és a teljesen elektromos modellek kínálata is lassan két számjegyűvé fejlődik.

