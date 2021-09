Olyan lett a befektetői világ, mint a drogos, aki hozzá van szokva a szerhez

Kereskedők a Wall Streeten. Fotó: Bryan R. Smith / AFP.

Nagyon nehéz lejönni a likviditásbőségről a pénzpiacokon, de ennek valahol ki kell fizetni az árát. Csapdahelyzet formálódik, mert ha a jegybankok elkezdenék kivezetni az eszközvásárlási programjaikat, akkor olyan mértékű eszközárcsökkenés jöhet, ami rossz lesz a gazdaságnak, rossz az embereknek, és valakinek megint meg kell majd mentenie őket. Erre pedig leginkább a jegybankok képesek.

A G7 podcast vendége Ötvös Mihály, a CIB Bank szenior devizaelemzője volt. A beszélgetés bármely podcast-lejátszóban és ide kattintva hallgatható meg:

A 2008-as pénzügyi válság mindent átírt, egy újfajta pénzügyi világ jött létre az eszközvásárlási programokkal, amikor a jegybankok elkezdték brutális módon nyomni a pénzt a rendszerbe. Az amerikai Fed, az Európai Központi Bank, a japán és az angol jegybank, valamint a Magyar Nemzeti Bank is eszközvásárlási programot hirdetett. Az évek során mindenki hozzászokott a pénzbőséghez, ez nyomja fel az eszközosztályok értékét úgy, hogy az ingatlanok ára az egekbe került, a részvényeket két éve túlértékeltnek tartják – és akkor még a hatalmas karriert befutó kriptodevizákról nem is beszéltünk.

Ilyenkor az önálló monetáris politikával járó mozgástér előnyt jelent az országnak. Sok ország be is csatlakozott a devizaháborúba, ahol a saját deviza leértékelése volt a cél, mert ezzel lehet az exportáló cégek nemzetközi versenyképességét javítani. Magyarországon is kamatpolitikával és eszközvásárlással tartották gyengén a forintot, így támogatva a válság miatt megrendülő gazdaságot. A másik oldalon ugyan nagy kockázatot venne le a gazdasági szereplők válláról az euró bevezetése, de ahogy a jelenlegi folyamatok mutatják, a következő 5-8-10 évben nem lesz veszélyben a forint léte.

A podcast elkészítését a CIB Bank támogatta.

