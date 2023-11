Kinek éri meg megvárni a csok plusz bevezetését?

(Gergely Péter a pénzügyi szolgáltatások összehasonlításával foglalkozó BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.)

Január 1-től hatályba lép az októberben bejelentett új otthonteremtési kamattámogatott hitel, a csok plusz. A részletes szabályokat tartalmazó rendelet tervezetét múlt héten társadalmi egyeztetésre bocsátották, és valószínűleg vannak néhányan, akik tűkön ülve várják, hogy a hitel végre igényelhető legyen. De vajon tényleg akkorát robban majd, vagy nagyobb lesz a füstje, mint a lángja?

Milyen támogatási forma lesz a csok plusz?

Elődjétől, a csok-támogatásoktól két lényeges elemében is különbözik az új csok plusz. Az egyik fontos elem, hogy ez nem vissza nem térítendő támogatás, hanem viszonylag nagy maximális összegekkel elérhető kamattámogatott hitel, a másik pedig, hogy csak azon házaspárok számára lesz elérhető, amelyek még gyermekvállalást terveznek.

Az elsőt akár jó hírnek is tekinthetnénk, hiszen a korábbi támogatási összegek a csok bevezetése óta nem változtak, és a második gyermektől igényelhető kedvezményes csok-hitel összege is évek óta változatlan. Egy ingatlan mostani árához képest az eddigi egy gyermek mellé igényelhető 600 ezer forintos támogatás észrevehetetlen, de még a maximális 10 millió forint is többnyire töredéke a vételárnak, különösen a fővárosban és a megyeszékhelyeken.

A csok pluszból 1 gyermek mellé 15 millió forintot, 2 gyermek mellé 30 millió forintot, 3 gyermek mellé pedig 50 millió forintot igényelhetnek a házaspárok. A támogatott hitel kamata az eddigi csok-hitelhez hasonlóan legfeljebb 3 százalék, a futamidő pedig 10-25 évig terjedhet. A részletszabályok megjelenése a kamat tekintetében okozott némi meglepetést, hiszen a kamatot legfeljebb 3 százalékban, és nem pontosan 3 százalékban határozza meg. Ez azt jelenti, hogy a csok pluszt az ügyfelek számára akár 3 százalék alatti kamat mellett is kínálhatják majd a bankok.

A támogatott hitelhez hitelelengedés is kapcsolódik, a második gyermektől kezdve minden gyermek születésénél 10 millió forinttal csökken a család hiteltartozása. A törlesztésben könnyítést jelent, hogy az első évben csak a kamatot kell törleszteni, illetve hogy a gyerekek születésekor egy éves törlesztési szünet kérhető.

Mennyit ér a csok plusz?

Ugyanakkor hiába jóval magasabbak most az elérhető támogatási összegek, a magas ingatlanárak továbbra is problémát jelentenek. A csok plusz esetében az ingatlanokra felső értékhatár is lesz, az első lakásukat vásárlók – akik számára elegendő a jogszabályban szereplő 20 százalék helyett 10 százalék önerőt is összegyűjteni – legfeljebb 80 millió forintos, míg a használt lakás bővítését tervezők és a következő lakásukba költözők maximum 150 millió forintos ingatlant vásárolhatnak.

Ezzel együtt tegyük fel, hogy egy család egy 70 millió forintot érő lakásba költözne, amelyhez három gyermeket vállalnának. A fővárosban ez egyáltalán nem túlzó elképzelés, ugyanis még mindig gyakoriak az 1 millió forint körüli négyzetméterárak. Ha ehhez 20 százalék önerőt biztosítanak saját forrásból, a hiteligényük akkor is 56 millió forint lenne, tehát több, mint a maximális csok plusz összeg.

Ha egy első lakását vásárló pár három gyermeket vállal, és a hitelhez 10 százalék önerőt biztosít, akkor a pénzük egy nagyjából 55,5 milliós lakásra lesz elegendő. Az sem elhanyagolható, hogy az 50 millió forintos hitel törlesztőrészlete legfeljebb 3 százalékos kamat mellett is havi 237 ezer forint körül lenne. Ehhez pedig csak a magas jövedelmet igazolni tudó párok férnek hozzá.

Ne felejtsük el azonban, hogy mivel a csok plusz gyermeket vállaló párok számára elérhető, ha a feleség 30 év alatt van az igényléskor, akkor a Babaváró hitel jövőre már 11 millió forintjára is jogosult lehet a pár. Mivel a Babaváró hitel 75 százaléka önerőként használható, így a pár saját megtakarítás nélkül egy 58,25 millió forintos lakásra lesz jó.

A csok plusz maga is tartalmaz életkori megkötést, a támogatott hitelt 41 évesnél idősebb feleséggel csak akkor igényelhetik, ha már 12 hetet meghaladó várandósságot tudnak igazolni. A várandósságra vonatkozó engedmény a következő két évben lesz érvényes.

Azoknak a házaspároknak, ahol a feleség 30 és 40 év között van, érdemes lehet még 2023-ban igényelni a Babaváró hitelt, ennek több előnye is van. Egyrészt ekkor még várandósság nélkül igényelhetik a Babaváró hitelt, tehát nem veszítik el a gyermekvállalásra nyitva álló 5 év türelmi időt, másrészt ha a Babaváró és a csok plusz (vagy más lakáshitel) igénylése közt legalább 3 hónap eltelik, akkor a Babaváró teljes összege önerő lehet. Ez 2,5 millió forinttal több pénzt jelent az önerőben.

Vajon várhatjuk a kereslet jelentős emelkedését?

Annak idején a csok támogatásnak jelentős árfelhajtó hatása volt, a becslések szerint esetenként megduplázták az ingatlanárakat.

Ekkora emelkedésre a csok plusz esetében valószínűleg nem kell számítanunk, már csak azért sem, mert a lehetséges igénylők köre sokkal szűkebb. Ennek ellenére az árak valamelyest biztosan emelkednek majd.

Kérdés ugyanakkor, hogy mennyire pörgeti majd fel a csok plusz a hitelpiacot.

Emelkedni fog végre a hitelfelvételi kedv?

A hitelpiac hosszú hónapok óta gyengélkedik, köszönhetően a 10 százalék körüli hitelköltségnek, és a tartósan magas inflációnak. Bár a THM lassú csökkenését látjuk, a hiteligénylési kedvet a kamatplafon sem tudta kimozdítani a nyugvó pozíciójából.

Elsősorban azoktól a lakásvásárlást tervező pároktól várhatjuk a változást, akiket a 8 százalékos hitelkamatok még elriasztottak, de 3 százalék mellett már megvalósítanák a lakáscéljaikat.

Azt azonban ne felejtsük el, hogy mivel a csok plusznál feltétel az újabb gyermek, azok a családok, amelyek már nem vállalnának további gyermekeket, és amelyek eddig az igénylők nagyjából kétharmadát tették ki, kizáródnak az alacsony hitelköltség mellett igényelhető hitelekből.

Bár a hitelek iránti kereslet emelkedésére számítunk, nem valószínű, hogy a csok pluszra jogosultak drasztikusan megmozgatnák a hitelpiacot.

És mi a helyzet a zöld hitelcélokkal?

A csok elsősorban az új lakások építését és vásárlását részesítette előnyben, a nagyobb család tervezése mellett, természetesen. Új lakásra két és három gyermeknél is magasabb összeg volt elérhető, és a maximális 10 millió forintot pedig csak új lakásra lehetett igényelni. Minden más támogatási összeg 3 millió forint alatt maradt, a különbség tehát jelentős volt.

A preferált kistelepüléseken az ingatlanok megújulása került előtérbe, hiszen itt használt, akár rossz állapotú, lakhatatlan ingatlanok vásárlására és ezzel egyidejű bővítésére, illetve korszerűsítésére is az új lakásra elérhető csok összegeket igényelhették a vásárlók. Építésre vagy új ingatlan vásárlására pedig ezekben a falvakban is igényelhető volt a csok normál verziója.

Az új csok plusz nem tesz különbséget a használt és új ingatlanok között, ugyanolyan összegű támogatott hitelek elérhetők mindkét típusra. A hitelösszeget – és így a támogatás mértékét – inkább a (vállalt) gyermekek száma mozgatja, illetve az, hogy valaki az első lakásába költözne vagy sem. Az energiahatékonyság nem kerül fókuszba.

A zöld hitel 2022-es megszűnése óta nem áll a lakosság részére olyan lakáshitel, amely komolyabban támogatná az ingatlanok energiahatékonyságának növelését, és ezen keresztül a klímacélok elérését. A zöld hitel részeként az egyébként is támogatott csok hitel 0 százalékos kamat mellett volt elérhető, így aki tehette, zöld hitelcélokkal valósította meg a lakásszerzést. A zöld hitelkeret kimerülésével ez a fellángolás ahogy jött, úgy ment. Ráadásul az új ingatlanokra vonatkozó, közel nulla energiaigényre vonatkozó előírásoknak való megfelelési kötelezettséget 2021-ről előbb 2022, majd 2024. június 30-ra tolták.

Ugyan léteznek piaci zöld lakáshitelek, és a fogyasztóbarát hitel mellé is adható zöld kedvezmény, a csok plusz erre nem helyez hangsúlyt. A lakosságot pedig magas ingatlanárak és hitelkamatok mellett jobban mozgatja a pénztárcája vastagsága, mint a környezetvédelem felé mutató törekvése.

Bár sokak számára fontos az energiahatékonyság – nem csak a környezetvédelem, hanem az alacsonyabb rezsiköltségek miatt is, – nem feltételen engedhetik meg maguknak, hogy zöld lakást válasszanak. A csok plusz így várhatóan a rosszabb energiahatékonyságú, olcsóbb használt ingatlanok felé tereli majd a vásárlókat. Ez pedig nem feltételen az, amit szeretnénk az egyre bővülő családoknak.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Pénz biztosdöntés csok csokplusz Olvasson tovább a kategóriában