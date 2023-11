Értékelik a jó ajánlatokat a fiatalok, de a bankolás alapjaival nincsenek tisztában

Fotó: Eric FEFERBERG / AFP

Az általános iskolásokat is elérte a pénzügyi digitalizáció és a készpénzmentesség évek óta tartó trendje. Bár már a banki mobilappokat is készségszinten használják a gyerekek, pénzügyi, bankolási ismereteik elég hiányosak.

A tudatos pénzhasználat elsajátításában és a megtakarítás elkezdésében rengeteget segíthetnek a bankok kifejezetten fiatalokat célzó, számos díjmentes elemet – például az újonnan bevezetett ingyenes átutalást 100 ezer forintig – és innovatív funkciót tartalmazó számlacsomagjai.

Mérföldkő

Bár bankkártyát már 7 éves kortól kaphatnának, jellemzően 14-15 éves fiataloknak nyitják meg az első számlát a szülők gyermekükkel az OTP Bank adatai szerint, jó eséllyel ugyanabban a bankban, ahol ők is bankolnak.

A számlanyitás szinte mindig személyesen, a szülővel együtt a bankfiókban történik, és sokaknak egy fontos felnőtté válási mérföldkövet jelent. Ezt követően azonban gyorsan az online megoldások felé fordulnak a fiatalok, és a bankkártya és a mobilapplikáció válik a bankkal való elsődleges érintkezési felületté.

Kártya számla nélkül?

A kezdeti szülői befolyást egyre inkább a kortársak választásai és a bankok ajánlatai közti válogatás váltják fel. Ilyenkor a fiatalok elsősorban az ár-érték arányt és az adott banknál elérhető digitális bankolási lehetőségeket figyelik, de fontos számukra a bank megbízhatósága, az ATM-ek elérhetősége is.*Kutatás: MC kutatás – Youth banking strategy Hungary

Bár sokan tekintik a most nagyjából 14-28 éves Z-generációsokat, már csak korukból adódóan is impulzusvásárlóknak, az adatok mást mutatnak. Az derült ki az OTP Bank megrendeléséből készült felméréséből, hogy a fiatalok megfontolják, mire költenek, vannak céljaik és van bennük hajlandóság a megtakarításra is.

Emellett komoly ismeretbeli hiányosságaik vannak a bankolással kapcsolatban. A kutatás szerint nem feltétlen ismerik a zsebükben lévő bankkártya és a mögötte meghúzódó bankszámla összefüggését. A válaszadók 89 százalékának van bankkártyája, azonban csak 58 százalékuk válaszolta, hogy rendelkezett bankszámlával.

Edukáció, edukáció, edukáció

A pénzhez való viszony kialakulása általában családi közegben kezdődik. Sok múlik azon, milyen példát látnak otthon a gyerekek, beszélgetnek-e velük a pénzügyekről. A kutatások szerint annak ellenére, hogy a szülők fontosnak tartják a pénzügyi edukációt, nem érzik elég kompetensnek magukat arra, hogy ők lássák el ezt a feladatot. Úgy vélik, a család mellett az iskolának is nagy a felelőssége ebben és kis százalékban a bankoktól is várnak útmutatást.

Neobankok vs. hagyományos bankok

Bár népszerűek a számos ingyenes szolgáltatást kínáló, teljesen digitális neobankok is a fiatalok körében, a hagyományos bankok fiataloknak kínált csomagjai egyre inkább felveszik velük a versenyt amellett, hogy egy stabil nagybank hátterét nyújtják.

A hagyományos bankok egyik fő előnye a legnépszerűbb neobankkal szemben, hogy magyar számlaszám áll rendelkezésre a belföldi utalások fogadásához, amelyen a bankok között is másodperceken belül teljesülő azonnali átutalás és a fizetési kérelem szolgáltatás is igénybe vehető. Nem elhanyagolhatóak a hazai szolgáltatások, mint a csekkbefizetés, a Simple alkalmazással a közlekedési mobijegy vásárlása, parkolás fizetése és az autópálya-matrica vásárlás sem. Ráadásul az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) 100 ezer euróig – kb. 38 millió forint – biztosítja a számlán lévő pénzt.

Többezres megtakarítás

Az idén 30 éves OTP Junior egy 0 és 24 év között elérhető számlacsomag, számos díjmentes elemmel. Díjmentes a számlavezetés, nincs kártyakibocsátási díj, éves díj, amellett, hogy díjmentes az internet- és mobilbank használata is. A különböző kedvezményekkel, mint az E-utalás és a pénzvisszatérítés havi szinten használattól függően többezer forintot tudnak spórolni a Junior ügyfelek – amit akár megtakarításnak is eltehetnek.

Díjmentes utalás, pénzvisszafizetés

Októbertől már 100 ezer forintig 0 Ft-os az E-utalás – az online eseti és rendszeres utalás – korlátlan számban a 14 éven felüli Junior ügyfeleknek. Ugyanígy díjmentes havi 30 ezer forintig a csoportos beszedés is korlátlan számbanFontos, hogy az E-utalást külön aktiválniuk kell az ügyfeleknek, de ezt online is könnyen meg tudják tenni.

Másik újdonság, hogy ősztől az IOS-esek mellett az Andoidosok is fizethetnek okos eszközeikkel a bankkártya digitalizációját követően.

A fiatalok tudatos pénzhasználatát jó pár díjmentes digitális funkció támogatja.

A költések kézben tartását segíti a Kiadásfigyelő, aminek segítségével kategóriákba rendezve láthatják a kiadásaikat, és azt is, ha túl sokat költenek valamire. Az OTP Bank adatai szerint a Junior ügyfelek legtöbbet vegyesboltokban használják a kártyát, amit a kiskereskedelmi üzletek, szupermarketek, áruházak követnek. A harmadik helyen az utazás, utána a közüzemi díjbefizetés következik. Az ötödik helyen van az öltözködés, amit a szórakozásra és az üzemanyagra fordított kiadások követnek.

Hasznos funkció és a banki csalások ellen is jó fegyver a napi költési limit és készpénzfelvételi limit beállítása is.

A megtakarítást kicsiben és minél korábban érdemes elkezdeni. Ehhez nyújt segítséget a Persely funkció: több persely is nyitható, amelyekhez megtakarítási cél, célösszeg és céldátum is beállítható.

A vásárlásokkal még keresni is lehet a pénzvisszatérítés segítségével. A Kedvezményprogram mobilbankban való aktiválása után a Junior ügyfelek bankkártyás és online vásárlásaik után 5-30 százalékos pénzvisszatérítést kaphatnak az OTP fiatalok által kedvelt partnereinél, amit a bank a következő hónap elején automatikusan jóváír a számlán.

Sokoldalú fizetési kérelem

A jó barátság alapja a pontos elszámolás. Egy mozi, vacsora vagy akár albérleti díj kifizetése után a számlabontás funkcióban fizetési kérelmet lehet küldeni az összes érintettnek. Az összeget egyénileg be lehet állítani. A kérelmet elfogadva díjmentesen adhatják meg a társaság tagjai a tartozásukat. Ehhez feltétel, hogy a címzett bankjánál elérhető legyen a fizetési kérelem szolgáltatás, ami egyébként 2024-től kötelező lesz minden banknál.

Ha pénzre van szükségük a Juniorosoknak, szüleinek is küldhetnek fizetési kérelmet. A választranzakció pedig akkor is díjmentes, ha máshol bankolnak a szülők azzal a feltétellel, ha ott is elérhető a fizetési kérelem szolgáltatás.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Bank a kondíciók módosításának jogát fenntartja. További részletekről tájékozódjon az OTP Bank bankfiókjaiban és honlapján (www.otpbank.hu) közzétett üzletszabályzatokból és hirdetményekből.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Pénz Támogatói tartalom Olvasson tovább a kategóriában