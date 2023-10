„Meg sem fordult a fejemben, hogy lakást vegyek ahelyett, hogy befektessek az álmomba”

A kép illusztráció. Fotó: AFP/Europress

„Most tényleg azért gyűjtök, hogy majd egyszer azt az életet éljem, amit szeretnék? Nem most kellene azt az életet élni?” – kérdezte Szabados Ágnes a Pénz(m)érték podcastban. A Libertine könyvesbolt tulajdonosának meg sem fordult a fejében, hogy lakást vegyen ahelyett, hogy befektessen az álmába, a könyvesboltba, de azért érzi azt is, hogy a saját lakás biztonságérzetet adna.

A G7 hatrészes podcastsorozatában, a Pénz(m)értékben azt vizsgáljuk, az egyes korosztályok hogyan bánnak a pénzzel. Befolyásolja-e az élethelyzetünk, a családi mintáink, a motivációink, az értékvilágunk, a jövőbe vetett bizalmunk és kétségeink? Igaz-e, hogy a Z-sek mindenben felhasználók, az Y-osok élményhajhászok, az X-esek leszegett fejjel mennek előre, és boomerek-e a boomerek?

A podcastsorozatunk harmadik epizódjában azokkal a harmincasokkal foglalkozunk, akiknek már van karrierjük, van tőkéjük, de még családalapítás előtt állnak. Azaz van elkölthető jövedelmük, és viszonylag szabadon dönthetnek arról, hogy mire költik.

Vendégünk Szabados Ágnes műsorvezető és vállalkozó, a Libertine könyvesbolt tulajdonosa és Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési vezetője. A felvételt ide kattintva vagy bármely podcastlejátszón lehet meghallgatni:

Néhány fontos gondolat a podcastból:

Egyre tudatosabbak az Y generációsok, a most 30-40 évesek pénzügyileg, amihez az is hozzájárul, hogy a közösségi médiában is egyre gyakrabban jelenik meg a tudatos megtakarítás – mondta Kiss Péter.

Érdekes módon a covid is elmozdulást jelentett ebbe az irányba azzal, hogy mindenki otthon maradt, és nem tudta elkölteni a pénzét. Ekkor sokan úgy voltak vele, hogy utánanéznek, mit lehet ezzel kezdeni – azaz nőtt a befektetések iránti érdeklődés.

Nagyon spórolós vagyok, ezt hoztam otthonról. Volt megtakarításom, és a könyvesbolt elindításához kisebb összeg kellett, mint egy lakásvásárláshoz. Úgy éreztem, most van itt a pillanat, nincs még gyerekem, családom, saját lakásom. Nagyon kockázatos volt elindítani, de olyan erős volt az ötlet, hogy úgy éreztem, siker lesz, és most van esélyem egy olyan dolgot létrehozni, ami az egész életemet megváltoztatja – és így is lett

– mondta Szabados Ágnes.

Kiss Péter kiemelte, hogy a befektetés mindig a megtakarítással kezdődik, jó, ha van az emberben egy egészséges megtakarítási hajlam. Azonban nemcsak félrerakni kell, hanem tudatosan befektetni is. Ebben segít a viselkedésgazdaságtan. Például ha „megpántlikázod” a pénzt, azaz nevet adsz a befektetési számládnak, ami kifejezi, hogy ezt a pénzt mire gyűjtöd.

A podcast elkészítését az Amundi Alapkezelő támogatta.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Pénz Támogatói tartalom Olvasson tovább a kategóriában