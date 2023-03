Magyarország másfélszeresére növelte az orosz kőolaj importját az elmúlt évben, miközben Európa hatodával csökkentette

Összeomlott az orosz kőolaj behozatala Európába az Ukrajna ellen indított háború kezdete óta. 2021-ben még átlagosan havi 9,5 millió tonnát importáltak az EU országok, ez tavaly decemberre alig a hamaradára, 3,3 millió tonnára esett vissza.

A hajós behozatal már 2022 márciusában visszaesést mutatott, a csővezetéken azonban csak novemberben kezdődött meg jelentősebb csökkenés.

Nagyon eltérő mértékben voltak hajlandóak az uniós országok az orosz kőolajtól megszabadulni. A 2022-es éves adatokat a megelőző évvel összevetve az látható, hogy nem mindenki volt olyan finnyás az olcsóbb orosz kőolajjal szemben. Ugyan a teljes uniós orosz kőolajimport visszaesése 2022-ben 17 százalék volt, egyesek még növelték is a behozatalt. Az talán nem meglepő, hogy a nemzetközi sajtóban oroszpártinak elkönyvelt Orbán-kormány vezette Magyarország élen járt ebben. A bolgár cégen keresztüli orosz kiskapu azonban hamarosan zárulhat.

Magyarország mellett Bulgária és Oroszország is rákapcsolt az orosz kőolaj behozatalára 2022-ben.

Bulgária tavaly 2,4-szeresére, Olaszország 2,3-szorosára emelte az orosz kőolaj importját. Magyarország is azon kevés országok közé tartozik, amelyik egyre növelte az import mennyiségét, 43 százalékos volt a növekedés. Míg Magyarországon a Molhoz köthető a behozatal megugrása, Bulgáriában orosz tulajdonú finomítókhoz köthető mindez.

Ugyan százalékosan magas a horvát 113 százalékos növekedés, de az ő importjuk így is nagyon alacsony mennyiségű. A hangosan az oroszok ellen kiálló Csehország és Románia jelentős orosz kőolajimport-növekedése viszont igen meglepő.

Az orosz olajra költött összes európai kiadás azonban nem hogy nem süllyedt a háború elején, de még növekedett is a magasabb piaci árak miatt. 2022 decemberében esett először az Oroszországnak utalt havi összeg a 2021-es év legalacsonyabb értéke, a januári 2,8 milliárd euró alá. Decemberben azonban gyorsan összeomlottak az oroszok európai kőolajbevételei: alig 1,5 milliárd euróhoz jutottak.

2022 egészében azonban 57 milliárd euró volt az orosz kőolaj exportjából az EU országaitól beszedett bevétel, ami ötödével haladta meg a 2021-es értéket.

Az alábbi grafikonon az egységárakat is feltűntettük euró/tonna értéken. A kőolaj világpiaci árát hordónként szokták meghatározni, egy hordó 159 litert tesz ki, egy tonna kőolaj pedig 7,44 barrelnek felel meg. A G7-ek által az orosz kőolajra meghatározott maximális ár hordónkként 60 dollár, ami tonnánként körülbelül 420 eurónak felel meg. Ennél pedig még mindig magasabb valamivel az az ár, amit az EU országok decemberben fizettek*a tranzakciók fizetése és a szállítás, a kereskedelmi adatbázisok adatai időben eltérhetnek, ráadásul a maximalizált ár sem a hónap elején lépett életben..

Az orosz olaj egységára gyorsan csökkent 2022 nyara óta, de a legnagyobb hatása a december elején életbe léptett, az EU és a G7 által alkalmazott ársapkának volt.

Az ársapka nagyon hatékonyan működik: egyetlen hónap alatt 13 százalékkal csökkent a hajóval importált olaj tonnánkénti ára.

Az ársapka többek között a magyar kormányzat erőteljes lobbizásának köszönhetően nem vonatkozik a csővezetékes árakra. Ennek azonban nem sok gyakorlati haszna van az oroszok szempontjából, mert ennek a szállítási formának is 12 százalékkal csökkent az ára. Ebből a szempontból nézve utólag teljesen feleslegesnek tűnik a magyar kormány vehemens fellépése az ársapka ellen.

Egyébként is egyre előnyösebb a csővezetékes orosz olajimport: 2021 egészében még átlagosan 6 százalékkal volt olcsóbb az ezen érkező orosz kőolaj, mint a hajós. 2022-ben ez az árelőny átlagosan 12 százalékosra növekedett, jelenleg is ennyi.

Miközben számos ország visszafogta orosz importját, az oroszok eladásai nem csökkentek. Ahogy a Brugel Intézet adatgyűjtéséből látszik, az EU szerepét Kína és India vette át – ezek állnak az egyéb G7 országok mögött. Feltűnő lehet a szürke, nem ismert jelzés is: egyre több esetben ugyanis közvetítőkön keresztül, felségjelzés nélküli hajókba öntik át az orosz olajat.

Mindez azt jelenti, hogy ugyan mennyiségében nem sikerül az európai import visszafogásával korlátozni az orosz kőolaj importját, de a bevételekét radikálisan lehetett így is csökkenteni. Ha közvetítőkön keresztül, feketén kell eladni, akkor ugyanis érezhetően olcsóbb lesz. Európában pedig már az ár csökkentésével sem találnak piacot.

Az orosz költségvetés szénhidrogén-exportból származó bevételei, aminek túlnyomó részét a kőolaj adja, meredek csökkenésbe kezdtek 2022 decembere óta a Német Külügyi és Biztonságpolitikai Intézet (SWP) kutatójának számításai szerint.

Russian oil&gas revenues have dwindled to just 425.5 billion RUB in January 2023. This is about half (!) of the revenue in January 2022. Meanwhile, global oil prices were roughly the same a year ago. pic.twitter.com/rNhgWscUYX

— Janis Kluge (@jakluge) February 3, 2023