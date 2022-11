Egy tradicionális iparág szép csendben rommá keresi magát az energiaválságon

A mécsesektől a díszgyertyákig szokatlanul nagy a kereslet a különféle gyertyákra Németországban. A kereskedők ezt leginkább az energiaválsággal és az áramszünettel kapcsolatos félelmekkel hoznak összefüggésbe. A Bauhausnál idén 25 százalékkal több gyertyát adnak el a tavalyi télhez képest, és hasonló tapasztalataik vannak más cégeknek is.

“Úgy tűnik, egy bizonytalan tél előtt az emberek feltöltik a gyertyakészleteiket”

– idézi az angol Guardian az 1744-es alapításával a világ egyik legrégebbi, ma is működő gyertyakészítőjének számító Müller Kerzen vállalat vezérigazgatóját. “A családunk nyolc generáció óta dolgozik a gyertyaiparban, és úgy látjuk, a miénk egy nagyon válságrezisztens ágazat. Nehézségek idején az emberek különösen vágynak a gyertyaláng jelentette otthonosságra” – mondja Ann-Kristin Müller.

Amellett, hogy a háborús bizonytalanságok között erősödhet a “Gemütlichkeit” iránti vágy, a megugró kereslet mögött ott lehetnek az energiaválsággal kapcsolatos félelmek is. A Német Környezetvédelmi Hatóság nemrég arra kért mindenkit, hogy idén ne csináljanak amerikai stílusú karácsonyi fényárat a házukban, lehetőleg ne gondoljanak a kert ünnepi díszkivilágítására sem – a szűkös évek szerényebb ünnepet kívánnak. De a karácsonyi vásárokra készülő árusok is arra számítanak, hogy égősorok helyett idén többen szeretnének inkább gyertyákat venni a fára.

A gyertakeresletet a tartós áramkimaradástól való növekvő félelem is. A német katasztrófavédelem is közzétett a Twitteren egy videót, amiben arra készítik fel az embereket, hogy mit kellene tenni, ha nem lenne fűtés.

A felvételen egy nő alufóliával ragasztja le az ablakokat, mécsesekből és cserépből pedig sajátkezűleg készít agyagcserepes fűtőalkalmatosságot. erről a módszerről egy-két évvel ezelőtt valószínűleg még kevesen hallottak, de azóta a közösségi média tele van az agyagcserepes fűtésről szóló barkácsvideókkal és DIY-okosítókkal. Más kérdés, hogy a német tűzoltóság például kifejezetten óva int ezektől a “teamécses-kemencéktől”, melyek már több tűzesetet is okoztak. A viasztüzek főleg azért veszélyesek, mert akár méteres lángok keletkezhetnek, amiket ráadásul vízzel nem, csak tűzoltó takaróval lehet megfékezni.

Az energiaválságról szóló hírek ugyanakkor sokaknál bekapcsolták a vészcsengőt. Most lett igazán népszerű Marc Elsberg osztrák író alaposan dokumentált Blackout – A holnap már túl késő című, magyarul is már több éve megjelent fikciós regénye, melyből az HBO most sorozatot is készített, és a blackout a konteóoldalaknak is az egyik legnépszerűbb toposza lett 2022-ben. A több napig tartó áramszünet rémképe az ukrajnai háborúban felerősödött: ha nem is kezdtek el tömegek csatlakozni a közeli apokalipszisre fegyverrel, bunkerrel és mentálisan készülő prepper-szubkultúrához, megnőtt az igény az olyan tájékoztatókra, amelyek összefoglalják, hogyan érdemes összeállítani egy átmeneti időre ejó túlélő készletet.

A hivatalos német ajánlások szerint folyamatosan érdemes otthon tartani egy tíznapos élelmiszerkészletet, jól jön a bekészített zseblámpa tartalékelemekkel, a feltöltött power bank és a tartalék akkumulátorok, valamint a gyertyák, mécsesek, gyufák.

A német katasztrófavédelem szerint egy országos áramszünet esélye rendkívül csekély, de még tartományi szinten is alacsony ennek a valószínűsége: átmeneti kimaradások esetén többféle korrekciós mechanizmus is rendelkezésre áll a hálózat stabilizálására.

