Nem csak béremelésért, az osztályok létszámkorlátozásáért és jobb tankönyvellátásért is tüntetnek a lengyel tanárok

Lengyel tanárok tüntetnek 2016-ban az oktatási reformok ellen. Fotó: AFP/Europress

A méltatlanul alacsony pedagógusbérek Lengyelországban is problémát jelentenek, az Európai Bizottság friss elemzése szerint a helyi árakhoz viszonyítva a lengyel tanárok fizetése nagyjából a magyar kollégáikkal volt egyenértékű – európai összehasonlításban tehát rendkívül alacsony – a 2020-21-es tanévben. A szakma helyzete emiatt nagyon hasonló a két országban: a legnagyobb lengyel pedagógus-szakszervezet is tüntetésekkel igyekszik nyomatékosítani a bérköveteléseket, egyre több tanár hagyja el a pályát, és az utánpótlás is elmarad a Notes from Poland beszámolója szerint.

A már említett szakszervezet (a ZNP – Związek Nauczycielstwa Polskiego) múlt péntek óta folyamatosan szervez vitákat és demonstrációkat az oktatási minisztérium épülete előtt kialakított helyszínen. A megmozdulások célja a szeptember elejéig visszamenőleges húsz százalékos béremelés elérése, majd a jövő év elejétől az inflációt legalább öt százalékponttal meghaladó további fizetésnövekedést követelnek a pedagógusok.

Egyelőre azonban csak a közszférát általános megillető 7,8 százalékos béremelésben reménykedhetnek a tanárok, akik közül a pályakezdők fizetése már idén is nőtt két lépcsőben, májusban 4,4, majd szeptemberben 20 százalékkal. A bérigényeken felül az osztálylétszámok húsz főre történő korlátozását és az eszköz-, illetve tankönyvellátás javítását is várják a tiltakozók a lengyel kormánytól, amit már egy hónapja is jeleztek egy olyan megmozdulás keretében, aminek során egy hétig tartózkodtak a saját számítógépeik és más eszközeik használatától a munkavégzés során.

Przemysław Czarnek, a lengyel oktatási miniszter a követeléseket mindeddig visszautasította, a ZNP tiltakozását politikai mutatványnak nevezve. Egy interjúban azonban nyitottnak mutatkozott a szakszervezet vezetőjével való találkozásra, igaz, ennek időpontjáról konkrétum nem hangzott el.

