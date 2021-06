Véletlenül sem Ronaldo miatt esett a Coca-Cola árfolyama

Ronaldo a Magyarország-Portugália Eb-mérkőzésen

Hétfőn magyar idő szerint kora délután elég nagyot esett a Coca-Cola részvényárfolyama. Egészen pontosan a pénteki záróárhoz képest jelentős árfolyamcsökkenéssel kezdték meg a kereskedést a papírral, a zuhanás ugyanis a New York-i tőzsde nyitásakor történt. Tegnap a The Guardian számolt be róla, hogy a visszaesést – amely számításaik szerint 4 milliárd dollárral értékelte le az üdítőital-gyártó céget – a portugál csapat sajtótájékoztatóján történtek okozhatták. Az esemény előtt ugyanis Cristiano Ronaldo látványos mozdulattal tette félre a kitett Coca-Colás üvegeket, majd egyértelműen jelezte, hogy ő vizet iszik az üdítő helyett.

Valójában azonban szinte biztos, hogy az árfolyammozgást nem a portugál sztár akciója okozta, hanem főleg az, hogy hétfő volt az első olyan kereskedési nap, amikor a vásárolt részvények után már nem járt a korábban meghirdetett osztalék.

A vállalat még áprilisban jelentette be, hogy július elején tulajdonosainak minden részvény után 42 centes osztalékot fizet. A pénzt azonban nem az kapja meg, akinek július elsején van Coca-Cola papírja, hanem az, aki az úgynevezett szelvényvágás napján birtokol részvényt. A szelvényvágás napja pedig épp hétfőre esett. Magyarul,

aki pénteken a zárás előtti másodpercben vásárolt, annak még járt osztalék, aki hétfőn reggel, annak viszont már nem.

Logikusan ez – minden egyéb tényező változatlansága mellett – 42 centes esést kellene, hogy jelentsen az árfolyamban. A részvény pedig majdnem ennyivel, egész pontosan 47 centtel nyitott alacsonyabban hétfőn a pénteki záróárnál. Más kérdés, hogy a kereskedés első perceiben tovább csökkent a jegyzés, valószínűleg azonban még ez sem Ronaldo miatt volt.

A New York-i tőzsde ugyanis ottani idő szerint 9.30-kor nyitott, ami itthon délután fél négyet jelentett. A portugálok sajtótájékoztatója azonban csak háromnegyed négykor kezdődött. Addigra pedig a Coca-Cola jegyzése már a napi mélypont közelében volt, ahonnan a nap végére 30 centet emelkedett.

Ez a cég teljes értékére vetítve 1,3 milliárd dolláros felértékelődést jelent.

Valószínűleg azonban ahogy a csökkenést, úgy a növekedést sem Ronaldo okozta. Bár nem lenne példa nélküli, hogy egy híres ember félmondatára élesen reagálnak a tőzsdék, ez azért nem általános. Ahogy Balásy Zsolt, a Hold Alapkezelő elemzője emlékeztetett: a Tesla alapítójával, Elon Muskkal fordult elő többször is az elmúlt időszakban ilyen, a bitcoin árfolyama például kilőtt egy tweetje után. Rá azonban tényleg sok kereskedő figyel, és még Musk is csak a tengerentúlon tud ilyen hatást kiváltani. Balásy szerint a Cyberpunk 2077 játékot jegyző lengyel CD Projekt nevű vállalat árfolyamát például már nem sikerült hasonló módon felbeszélnie.

Ronaldo akcióját egyébként elsőként a szakértők inkább pozitívnak értékelték a Coca-Cola szempontjából. A portugál ugyanis ráirányította a figyelmet az üdítőital-gyártóra, amelyről így most egész biztosan többen tudják, hogy szponzorálja az Eb-t, mint korábban. Ráadásul a Coca-Colának ásványvíz üzletága is van.

Persze akkor már merőben más a helyzet, ha a hasonló akciók általánosak lesznek, márpedig Ronaldo óta a francia Paul Pogba, és a tegnap két gólt szerző olasz focista, Manuel Locatelli is hasonlóan kezdte a sajtótájékoztatóját. Nem csoda, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség ma már arra kérte a csapatokat: ne pakolásszák a szponzorok üvegeit.

