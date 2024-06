Megpecsélheti a Liget-projekt sorsát Szentkirályi Alexandra visszalépése

Átadták a megújult a KRESZ-parkot a Városligetben. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Egyik versenyben maradt, esélyes főpolgármester-jelölt sem lelkesedik a kormány városligeti beruházásainak folytatásáért. A legnagyobb kérdés talán a Magyar Nemzeti Galéria új épületének sorsa, aminek felhúzását Karácsony Gergely a kezdetektől ellenezte, és bár eleinte úgy tűnt, mintha a kormány ezt figyelembe venné, a grandiózus projekt időről időre újra napirendre kerül.

Háttér: a városligeti építkezések komoly felháborodást és ellenállást váltottak ki, Karácsony Gergely már a 2019-es programjában is jelezte, hogy az oda tervezett múzeumi épületeknek más helyet kell keresni. Ezt főpolgármesterré választása után is tartotta, amire Orbán Viktor is reagált, azt jelezvén, hogy nem fejezik be azokat a beruházásokat, amelyeket a főváros ellenez.

A 2022-es választási eredményt azonban felhatalmazásként értékelte a miniszterelnök a Liget-projekt folytatására, a galéria új épületét egyes tervek szerint már tavaly elkezdték volna építeni, ám ez végül 2025-re tolódhat. Időközben az építőipari infláció is kihívások elé állította a projektet, amit Baán László miniszteri biztos is elismert.

felhatalmazásként értékelte a miniszterelnök a Liget-projekt folytatására, a galéria új épületét egyes tervek szerint már tavaly elkezdték volna építeni, ám ez végül 2025-re tolódhat. Időközben az építőipari infláció is kihívások elé állította a projektet, amit Baán László miniszteri biztos is elismert. Vitézy Dávid is más helyszínt keresne a beruházásnak a programja szerint: „Javasoljuk a kormánynak, hogy a Magyar Nemzeti Galéria új épülete az értékes múzeumi programmal együtt ne a Városligetbe, hanem egy ma használaton kívüli, de kellően központi és jól elérhető városi helyszínre kerüljön.”

keresne a beruházásnak a programja szerint: „Javasoljuk a kormánynak, hogy a Magyar Nemzeti Galéria új épülete az értékes múzeumi programmal együtt ne a Városligetbe, hanem egy ma használaton kívüli, de kellően központi és jól elérhető városi helyszínre kerüljön.” Szentkirályi Alexandra ugyanakkor méltatta a Városligetben már lezárt fejlesztéseket a kampánya során, a kormány és a 2019 előtti városvezetés együttműködését is kiemelve. Noha a jelölt hétpontos programjában a Liget-projektről nem esett szó, annak bejelentésekor Baán László a beruházás folytatását illető reményeinek adott hangot.

Tágabb kontextus: a Városligeti Színház és a Magyar Innováció Házának felépítése is a Liget-projekt része, de ezek a galéria épületéhez képest kevésbé fontosak a kormány számára. A főváros és a kormány közötti ellentétek azonban más beruházások esetében is kiéleződtek, izgalmas kérdés például a egyetemvárosok ügye.

A többszörösen védett Római Camping területére tervezett egyetemi célú beruházást Karácsony Gergely a természetet féltve ellenzi.

területére tervezett egyetemi célú beruházást Karácsony Gergely a természetet féltve ellenzi. A ferencvárosi Diákváros ügyében a főpolgármester nehezményezte, hogy a projekt keretében létesítendő ingatlanok a Fudan Egyetemet illethetik, és programjában Vitézy Dávid is hasonlóképp tesz.

