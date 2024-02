Csak Görögország támaszkodott jobban a napenergiára áramtermelésben tavaly, mint Magyarország

A háború és az energiaválság nem a fosszilis energiahordozók reneszánszát hozta az el Európai Unióban. A megújulók kapacitásnövekedése és részben az áramkereslet visszaesése miatt földgázra és szénre is egyre kevésbé támaszkodik az áramtermelés Európában.

Mi történt? 2023-ban magasabb fokozatba kapcsolt az energiaátmenet az Európai Unióban az Ember nevű energetikai agytröszt elemzése szerint.

We’ve just published our European Electricity Review 2024: https://t.co/hNWEYP5YNc

You’ll find lots of data and insights from the European power market there, but my favorite chart is this one – it’s nice to get some good news from Ember in the usually pessimistic energy space pic.twitter.com/phbwgorwPy

— Paweł Czyżak (@paczyzak) February 7, 2024