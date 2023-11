Szélerőmű a közeli jövőben nem, szivattyús erőmű viszont épülhet Magyarországon

Víztározó Kaprunban. Fotó: Google Térkép

Már a megvalósítási tanulmány készül az ország első szivattyús erőművével kapcsolatban – derült ki Lantos Csaba beszámolójából, melyet az Országgyűlés gazdasági bizottságának éves gyűlésén ismertetett – írja a Telex.

Mi történt? A beszámolóban nem csak az hangzott el, hogy 2029 előtt nem valószínű, hogy szélkerekek kapcsolódnának be a hazai energiatermelésbe, de az is, hogy leporoltak egy korábbi tervet is egy szivattyús erőművel kapcsolatban.

Mi az a szivattyús erőmű? A hivatalos nevén szivattyús tározó erőmű (SZET, angolul a PSHPP (Pumped Storage Hydro Power Plant)), egy olyan szabályozó eszköz, mely a villamosenergia-rendszer stabilitásához nagymértékben hozzájá tud járulni. A működési elve dióhéjban annyi, hogy kell hozzá egy magasan és egy alacsonyan fekvő víztározó. Amikor az áramtermelés során felesleg keletkezik, és olcsón lehet venni az áramot, a szivattyúk a vizet felpumpálják a felső tározóba. Extra energiaigény esetén ugyanezt a vizet visszaeresztik a lenti tárolóba, a leeresztés során a lezúduló víz pedig a turbinákat meghajtva áramot termel.

Mire jó? A SZET-tel a villamosenergia-piacon tapasztalható extrém kilengéseket lehet csillapítani.

Túltermelés esetén felveszi az áramot, nem kell az erőműnek visszatermelnie, kapacitást csökkentenie

Amikor megnő az energiaigény, az erőmű a víz leeresztésével be tud csatlakozni a villamosenergia-termelésbe

Mire nem jó? A szivattyús erőmű nagyon leegyszerűsítve lényegében egy akkumulátor, ami energiát tárol.

Nem folyamatos termelésre van kitalálva

Nem lehet bárhol felépíteni

Hol épülhet? Lantos Csaba azt mondta, hogy a helyszínt még keresik, viszont mindenképpen már meglévő ipari létesítményhez közel, ahol már van “tájseb”.

Az egyik potenciális lokáció a Mátrában van. Ennek valószínűsége azért magas, mert 2018-ban a Mátrai Erőmű akkori vezérigazgatója, Valaska József is azt mondta a Világgazdaságnak, hogy szívesen belépnének az energiatárolási piacra, a tervek pedig készen vannak. A Mátrai Erőműnek ráadásul van egy hűtőtava is Markazon.

Nem jön szóba például az annak idején nagy felhördülést keltett Prédikálószék, ugyanakkor szóba jöhet valamilyen külföldi kooperáció.

Korábban sok tanulmány készült arról, hová lehetne ilyen erőművet építeni:

Nemzetközi kitekintés: A szivattyús erőművek A szivattyús erőművek Európa több országában régóta működnek sikeresen , az energiastratégia fontos részei Ausztriában, Svájcban, Németországban, Lengyelországban és Szlovéniában is több ilyen rendszer működik.

Igen, de annak ellenére, hogy a szakemberek szerint is szükség volna rá, mégsem tudott megépülni. Az okok között szerepel a jelentős költség, illetve hogy a beruházás komoly területátalakítással is jár. A markazi projekt egyszer elindult, de ott a Telex információi szerint a annak ellenére, hogy a szakemberek szerint is szükség volna rá, mégsem tudott megépülni. Az okok között szerepel a jelentős költség, illetve hogy a beruházás komoly területátalakítással is jár. A markazi projekt egyszer elindult, de ott a Telex információi szerint a mélyfúrásnál elakadtak

