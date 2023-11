Találtunk egy repülőt a Schadl-ügyben, most lefoglalták

Egy Piper PA-28-140-es, a kép illusztráció. Forrás: Wikimedia Commons

A bíróság elrendelte több, Schadl György tulajdonában álló jármű lefoglalását is – írja a Telex a korrupciós ügy csütörtöki tárgyalási napjáról szóló tudósításában. Négy autó és egy hajó mellett az érintett járművek között van az a kisrepülő is, amelynek létezéséről először a G7 számolt be május végén.

Ahogy akkori cikkünkben is írtuk, a Schadl-ügy minden bizonnyal az elmúlt évek legnagyobb és legjobban dokumentált politikai korrupciós botránya. A sztori lényege röviden, hogy a gyanú szerint Völner Pál akkori igazságügyi államtitkár közbejárásával Schadl emberei jutottak pozícióba a területi monopóliumokként működő végrehajtói piacon, és a pénzt, amit ezzel kerestek, részben visszajuttatták Schadlnek.

Több milliárd forintról van szó, a végrehajtás ugyanis elég jó üzlet, így a monopóliumként működő cégek rengeteget kaszáltak. A 24.hu korábban azt írta, hogy az érintett vállalatok a megalakulásuk óta összesen több mint 2,3 milliárd forint profitot termeltek, Schadl pedig az ügyészség szerint 924 millió forintos illegális jövedelemre tett szert a korrupciós ügyek révén.

Az érintettek vagyonának egy részét már a nyomozás korábbi szakaszában zár alá vette a hatóság. Schadl Györgynél és vállalatainál egyebek mellett közel 175 millió forintot, több millió forintnyi valutát, nyolc belvárosi lakást, négy vidéki házat, órákat és ékszereket is lefoglaltak.

Schadl kisrepülőjét azonban nem, sőt a jármű egészen addig a vádiratban sem szerepelt, amíg május végén a G7 be nem számolt a létezéséről. A Piper PA-28 Cherokee típusú légcsavaros gépre a légijárműlajstromban bukkantunk rá. A repülő egy 1968-ban gyártott négyüléses, teljesen fémből készült, egymotoros kisgép, amely újonnan 70 millió forintba kerül, használtan azonban ennek ötödéért is meg lehet venni.

A 24.hu beszámolója szerint most ennek a repülőnek a lefoglalásáról döntött a bíróság. Mindenesetre a lajstrom szerint a gép október elején továbbra is Schadl György tulajdonában volt.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMegtaláltuk Schadl György repülőjét, amely még a vádiratban sem szerepelEgy hobbirepülőgépe is van a korrupcióval vádolt Schadl Györgynek. A gépet akkor vehette, amikor a vád szerint százmilliós bevétele származott a korrupciós ügyekből.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Közélet Olvasson tovább a kategóriában