Orbán Ráhel körének turisztikai alapítványa elvitte a szerencsejáték-adományok negyedét

Az ország egyik legnagyobb adományozója a Szerencsejáték Zrt. erre a célra létrehozott leányvállalata, a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. (SZS Nkft.). Azt ugyan nem összesítik éves lebontásban, hogy mekkora támogatást biztosítanak, de a támogatottak listáját havonta pdf-fájlokban közzéteszik, igaz, az évek során változó szerkezetben.

Ezek alapján ki lehet számolni, hogy mennyit is költ támogatásokra az ország egyik legnagyobb vállalata. 2022-ben 2,5 milliárdot költöttek, 2023 első hét hónapjában már 2,1 milliárd forintnál járnak. A tavalyi havi trendeket figyelembe véve így idén is 2,5 milliárd lehet a végleges szám.

Ez igen jelentős forrása lehetne a civil szervezeteknek, igaz a lottó és szerencsejáték bevételeknek csupán 0,3 százalékát teszik ki. Ráadásul sokkal inkább Orbán Ráhel turisztikai terveit, a kormányzati kommunikáció holdudvarát segítik, mint a jótékony szervezeteket.

Féloldalas átláthatóság

A közzétett szerződések azonban csak a 5 millió forintnál nagyobb támogatásokat és szponzorációkat tartalmazzák. A SZS Nkft. éves eredménykimutatása alapján – a működési költségek levonása után*az egyedüli tulajdonos Szerencsejáték Zrt.-től érkező árbevétel és egyéb árbevétel összegéből levonásra kerültek az anyagköltségek, igénybevett szolgáltatások, személyi jellegű ráfordítások és az értékcsökkenés – ezt tekintettük a támogatásokra fordított összegnek. Ennek nagy része az egyéb ráfordítás soron jelenekezett. – ki lehet számolni, hogy mekkora összegű támogatásokat oszthattak szét. Mindezek alapján a 2015 és 2022 közötti években 13,1 milliárd forint adományt és szponzorációt oszthattak szét összesen. Ebből a közzétett 5 millió forint feletti szerződések 9,2 milliárd forintot tesznek ki, 3,9 milliárd forintról nem tudhatjuk kinek adták.

A Szerencsejáték adományainak közel negyedéről nem tudható, hogy ki kapta meg.

A támogatások egy része adomány, másik része szolgáltatásnak minősül. Előbbit közhasznú alapítványok kaphatják, míg utóbbit például gazdasági társaságok, tipikusan sportegyesületek. Ilyenkor a támogatásért cserébe például a Szerencsejáték logóját kell kihelyezni. Látható, hogy az igazán közhasznú tevékenységek aránya egyre visszaszorult a támogatási politikában, a szolgáltatások és a szponzorációk törtek előre. (Az egyes évek között a becsült, 5 millió forint alatti támogatások összege változik, és negatív is lehet, mert az egyes évek kifizetései és bevételei eltérhetnek, az SZS Nkft. esetében jelentős összegű elhatárolások vannak a beszámolóban.)

Önmagát támogató állam

Mivel nem tudjuk, hogy az 5 millió forint alatti, kis összegű adományok kihez mentek, ezért csak a nyilvános szerződésekből tudunk számolni és következtetéseket levonni. Összesen 507 adományozási szerződés lelhető fel az SZS Nkft. által közzétett adatokban, amit 273 szervezettel kötöttek meg. Az összes szerződést és partnert kategórizáltuk és rendszereztük a működési cél szerint, illetve a NER-hez szorosan köthető szervezeteket is kiválogattuk. Nehéz objektíven megmondani, pontosan ki és mennyire kötődik a támogatottak között a kormányzathoz, a kormánypártokhoz és holdudvaraikhoz, a módszertanunkról részletesen a csillagra kattintva írunk*A kategorizálás során egyértelműen a NER részének tekintettünk olyan vállalatokat, amelyek vezető Fidesz politikusok vagy rokonságuk tulajdonában állnak, jó példa erre Szíjjártó Péter külügyminiszter testvéréhez és féjréhez köthető Truck Race Promotion. Az olyan művészek cégeit is NER-esnek tekintettük, mint Kovács Ákos előadóművész, akik rendszeresen állnak ki a Fidesz mellett. A sportszövetségek és sportegyesületek közül a fideszes politikusok irányította, vagy a NER-oligarchák tulajdonában állókat tekintettük NER-esnek. Emellett a tanácsadó cégek, kommunikációs cégek közül a Fidesz-kampányokban résztvevők, a pártnak tanácsot adók, mint a Századvég kerültek ebbe a kategóriába..Ez alapján az látható, hogy

a Szerencsejáték támogatásainak 62 százaléka került a Fidesz mellett aktívan kiálló szervezetekhez, mellettük felszólaló személyek vállalkozásaihoz, vagy a NER-politikáját végrehajtó állami vagy nonprofit szervezetekhez.

Az évek során egyre nőtt a NER-kötődésű támogatások aránya: míg 2015-ben 37 százalék volt, idén már 76 százalék volt ez az arány.

A NER-es és nem NER-es támogatások átlagos értéke is nagyban változott az elmúlt években: 2015-ben az egy támogatottra jutó összeg még nagyjából megegyezett, de

2023-ban már közel négyszer több támogatást kaptak a NER-kötődésű támogatottak a Szerencsejátéktól, mint a politikailag nem bekötöttek.

A támogatásokban a jótékony célok háttérbe kerültek, de még a sport is kisebb szerepet kap. A támogatások harmadát ugyanis 2019-től a turisztika vitte el:

Az Orbán Ráhelhez köthető Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány lett a Szerencsejáték legnagyobb felkaroltja, az elmúlt öt évben a támogatások harmada náluk landolt.

A Magyar Turisztikai Ügynökség és a Magyar Turisztikai Szövetség Orbán Ráhel kötődéséről részletesen írt a hazai sajtó. ahogy az egyes több százmillió Szerencsejáték-apanázsokról is. Az elmúlt öt évben folyósított 3,4 milliárd forint támogatás azonban nem csak önmagában jelentős – ezzel toronymagasan vezeti a szervezet az állami játékszervező támogattjainak listáját.

Az összes támogatott szervezetet, a támogatás mértékét, típusát, a szerződések számát az alábbi táblázat tartalmazza:

NER-re hangolt rekorderek

Egyetlen 570 milliós támogatással áll a második helyen a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület (KMKE). A honlapjukon a projekjeink almenü nem működik, így nem tudhatjuk mire költötték az államtól érkezett jelentős támogatást. Ahogy a beszámolóik sem érhetők el. A 2016-os rekorder Szerencsejáték-támogatás után nem igazán megy jól: 2022-ben 19, 2021-ben 36 millió forint bevételhez jutottak csak. Éves beszámolójuk alapján a kárpátaljai művészeket segítették, magyarországi és bajorországi alkotóházakba eljutni tavaly.

Harmadik helyen 518 millió forinttal Havasi Balázs zongorista áll, aki év végi Puskás Aréna koncertjeiről híres. A Symphonic Concert Management Kft. 2017-2022 között 1-1,3 milliárd forintos árbevételt termelt*a 2020-as pandémiás év 248 millióval kilóg, az adózás előtti eredmény is – a pandémia időszakát leszámítva – 100 millió forint körül alakult.

Negyedik helyen a Hightide 23 Kft., amely összesen bruttó 395 millió forinthoz jutott 2022 és 2023 áprilisában két szerződéssel. A cég emellett már 2021-ben kapott 20 millió forintot az Exim Banktkól is, így az adófizetők legalább 415 millió forinttal támogatták.

A cégnek 2022-ben 294 millió forint volt az összes bevétele – ebből nettó 230 millió forintot adott a Szerencsejáték, de vélhetően szinte minden más is állami támogatásból jött. A vállalat tulajdonosa és ügyvezetője Weörös Szabolcs, aki állami apanázs segítségével el tudott indulni a Vendée Globe vitorlásversenyen. Honlapja alapján igazi NER-kegyenc, hiszen a Mol, MVM, Szerencsejáték és az MBH Bank is szponzorálta. A sportoló több pénzt kapott egyedül a Szerencsejátéktól 2022 januárja és 2023 júliusa között, mint minden közhasznú szervezet 2022-2023-ban: ezekre*az alábbi tevékenységek:

egészségügy

egyéb közhasznú

egyház

fogyatékosság/rászorulók

gyermekek

egyéb

oktatás

szegények segítése

összesen csak 187 milliót költöttek. Míg tömegsportok esetében érthető lehet akár a szponzorációs cél a sportfogadásban, a vitorlázást finoman szólva is csak egy nagyon szűk réteg követi itthon, a sportfogadásban is elenyésző a szerepük.

A Rózsa Records Kft. 348 milliós támogatása nem csak sok, nagyon gyakori: 10 szerződésük van. Rózsa István kiadó, koncertszervező vállalkozása nagyon kedves az államnak, mert Balog Zoltán miniszterként is dotálta, 2022-ben is kaptak minisztériumi 25 milliós előadóművészeti támogatást. Szintén ebben az évben 15 millió forint jött az EXIM Banktól is. A vállalat pénzügyi beszámolói szerint a támogatások az árbevétel harmadát-negyedét tették ki az elmúlt években. A cég azonban nagyon jól működne állami támogatások nélkül is: 2021-ben 705 millió forint adózás előtti eredményt értek el, 2022-ben 406 millió forintot. A kapott támogatások értéke*az egyéb bevétel soron szereplő összegek 356, illetve 175 millió forint volt.

A Rózsa Records állami támogatása csak extraprofitot jelentett, e nélkül is nyereséges lett volna a vállalat.

Rózsa István 2005 és 2022 között az ATV igazgatósági tagja volt. Aréna Média Consulting és Sportmarketing Kft-jével további 88 millió forintot zsebelt be a Szerencsejátéktól.

A Szövetség a Nemzetért Alapítvány a Fidesz fontos bástyája, Orbán Viktor elsőként, 2002-ben életre hívott polgári köréből nőtt ki. Korábban éveken át náluk költötte a legtöbb pénzt a Fidesz pártalapítványa a HVG gyűjtése szerint. Míg a Fidesznél leáldozóban van a csillaguk, az SZS Nkft. 2023-ban rekorder, 73 millió forint támogatást adott nekik.

2020 és 2022 között 299 millió forintot kapott az EDDA-énekes, Orbán Viktor rajongó Pataky Attila P. Management Kft.-n keresztül.

A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány 280 milliós támogatása is kormányzati propaganda célokat szolgál leginkább. A Digital Minds Kft. Fibalance versenyeire 273 milliót áldozott az SZS Nkft. – ez Rogán-Gaál Cecília, Rogán Antal miniszter volt feleségének üzleti köre. A Hazai Termék Kft. a tizedik a listánkon 246 millió forinttal. A neve alapján ezt könnyű összekverni a hazai termékek népszerűsítését végző Magyar Termék Nonprofit Kft.-vel, de nem az. A Hazai Terméknek nincsen honlapja, Nagy Tamás Árpád tulajdona.

A cégnek 40-50 millió forint az árbevétele, észrevehető tevékenysége nem lelhető fel. A tulajdonos e-mailcíme a regionaplo.hu domainen érhető el, ami kiskőrösi helyi híreket szolgáltat – ez a cég is kapott 22,7 millió forintot az SZS Nkft.-től. A Hazai Termék Kft. az elmúlt öt évben 284 millió forint bevételt ért el*árbevétel és egyéb bevétel összesen , amiből 157 milliór forint érkezett a Szerencsejátéktól. A cég eközben 175 millió forint üzemi eredményt ért el.

Előretör a propaganda

2018-tól kezdve már a propaganda célok is megelőzték a Fidesz és Orbán Viktor számára egyébként kiemelten fontos sportcélokat is. Ide olyan közvéleménykutató cégek tartoznak, akik a Fidesz számára dolgoznak alapvetően, vagy többek között Bayer Zsolt és más képernyőn lévő megmondóemberek vállalkozásait számítottuk ide.

A NER-holdudvar tagjai között ott van Mager Andrea egykori vagyonminiszter egykori férje, a szökésben lévő, körözött csaló Balogh Sándor is. A vizes vb-t szervező vállalkozó Globo TV-je 2016-ban kapott 19,3 milliós támogatást. 2022 júniusától Mager Andrea a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója. Az ő éves fizetése évi 72 millió forint.

