Senki nem akart könnygázt szállítani a magyar rendfenntartóknak

Minden elemében eredménytelen lett a különböző kényszerítő eszközök beszerzésére kiírt legutóbbi állami tender. Könnygázt és bilincseket senki nem akart szállítani, elektromos sokkolóra csak érvénytelen ajánlat érkezett, a rendőrbotokat pedig túl alacsony áron adta volna az egyetlen jelentkező. Egyébként az ilyen felszerelések ára eléggé szórhat. Egy könnygázspray-t mérettől függően jellemzően két- és húszezer forint között vásárol az állam, míg egy gumibot három-négyezer, egy bilincs pedig durván 15 ezer forintba kerül.

Könnygáz még van

A legutóbbi eredménytelen beszerzésnek tavaly szeptemberben futott neki a Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. Ez az a cég, amely 2020 óta összefogja a kormány irányítása alatt álló költségvetési szervek, gazdasági társaságok, illetve egyéb szervezetek védelmi és biztonsági beszerzéseit. Ezúttal egy négyéves keretmegállapodásra írt ki tendert, amely keretében a nyertes cégek milliárdokért szállíthattak volna gumibotokat, tonfákat, különböző könnyfakasztó anyagokat, bilincseket vagy éppen elektromos sokkolókat a rendőrségnek, az adóhatóságnak, a büntetés-végrehajtásnak és még egy halom rendvédelmi szervnek.

Ez a hatalmas tender hiúsult meg, miután egyetlen elemére sem érkezett érvényes ajánlat. A VBÜ vélhetően újra kiírja majd, ám erre egyelőre nem került sor.

Ráadásul nem ez volt az egyetlen kudarcos beszerzés a közelmúltban: ugyancsak eredménytelenül zárult egy nem sokkal korábban, direkt paprikaspray-k vásárlására kiírt közbeszerzés is. Itt az adóhatóság vásárolt volna 350 gázspray-t a VBÜ-n keresztül, de az ő tenderükre sem futott be érvényes ajánlat.

Pedig az ügynökségnek elég jól bejáratott beszállítói vannak, amelyek közül ezeken a tendereken is próbálkozott néhány. Az elmúlt évek legnagyobb ilyen beszerzését például az állami tulajdonban lévő HM Elektronikai Zrt. nyerte, amellyel még tavaly szerződött le a VBÜ, illetve az ügynökségen keresztül a rendőrség. Az Országos Rendőr-főkapitányság

ötvenezer kisebb és tízezer nagyobb kiszerelésű könnygázspray-t vásárolt az állami beszállítótól közel 290 millió forintért.

A nagy könnygázbiznisz mellett ugyanakkor néhány kisebb gázspray-beszerzést is lebonyolított a VBÜ. Ezeken pedig a közelmúltban kivétel nélkül egy romániai érdekeltségű vállalat, a Material Group futott be. A nevük alapján magyar tulajdonosok érdekeltségébe tartozó társaság szállított már kisebb tételben a büntetés-végrehajtásnak és az adóhatóságnak is.

Az elmúlt években a könnygázmegrendeléseket ez a két cég vitte, de több VBÜ-tendert megnyert a két éve szintén állami tulajdonban lévő Milipol Zrt. is. Ettől a cégtől jellemzően lőszereket, illetve elvétve bilincseket vásároltak a hazai rendvédelmi szervek.

Mit mennyiért?

A kényszerítő- és védőeszközök többsége egyébként a beszerzések alapján nem különösebben drága. A marokban is elférő – jellemzően 40 milliliteres – gázspray-k ára a kisebb tételek esetén két- és ötezer forint között szór, az ORFK ötvenezer darabos beszerzésénél azonban ennél is alacsonyabb, 1844 forint volt az egységár.

A nagyobb kiszerelésű könnyfakasztó spray-k, illetve könnygáz permetszórók természetesen drágábbak, de még csak nem is annyival, mint amennyivel nagyobb mennyiségű gázt tartalmaznak. Az országos főkapitányság a legutóbbi komolyabb beszerzésnél 750 milliliteres kiszerelésű termékeket vásárolt, és a Belügyminisztérium tájékoztatása alapján az elmúlt hetek tüntetésein is ezeket vagy legalábbis ilyeneket használhattak. Ezek

a megmozdulásokról készült fotók többségén is feltűnő könnygázspray-k akkor darabonként durván 20 ezer forintba kerültek.

A korábbi tenderek alapján egy hagyományos gumibot nem drágább egy kisebb kiszerelésű gázspray-nél, egy bilincs pedig nagyjából 13-17 ezer forintba kerülhet.

