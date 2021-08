Az oltások sem mentik meg a világgazdaságot az időszakos lassulástól, mostanra túl lehetünk a növekedési csúcson

a kötvénybefektetők a növekedés mérséklődésére számíthatnak.

Szintén a növekedési kételyek megjelenésére utal, hogy az elmúlt hetekben korrekció következett be a ciklikus részvényeknél, különösen a nyersanyagtermelő szektorban.

A növekedési kételyek egy lehetséges oka egy új vírus variáns, a delta rohamos terjedése a világ számos pontján. A félelem forrása az, hogy a különösen fertőző variáns elterjedése ismételten lezárásokhoz vezethet, és visszavetheti a kilábalás ütemét.

Ezek a félelmek csak részben tűnnek indokoltnak. Az eddigi tapasztalatok arra utalnak, hogy legalábbis Európában, illetve a fejlett országok jó részében az egészségügyi és gazdasági következmények jóval kevésbé lesznek kemények, mint akár idén tavasszal. Annyi már most látható, hogy a delta variáns terjedése lassíthatja a szolgáltató szektorok (különösen a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások) kilábalását. Az eddigi adatok alapján főként a jelentős átoltottság eredményeként nem tűnik valószínűnek, hogy olyan kemény lezárások fognak következni Európában, mint télen és tavasszal az alfa variáns terjedése idején. Részleges lezárások azonban nem csak elképzelhetők egyes országokban az eurózónában, de egyes országokban már el is kezdődtek.

Kanári a bányában

A delta variáns (amely már kb. 100 országban jelen van), Európában kezdetben az Egyesült Királyságban vált domináns vírus változattá, majd erősen terjedni kezdett az eurózóna országaiban is. *A delta variáns az angol egészségügyi hatóság becslése szerint 64% -kal fertőzőbb, mint az alpha variáns, amely maga is 40% -kal terjedőbb, mint az eredeti COVID-19 törzsek. Ugyanúgy, mint az alfa variáns esetén, az Egyesült Királyság, mint egy kanárimadár a bányában bizonyos mértékig sejteti, hogy mire lehet számítani Európa többi részén.

Az Egyesült Királyságban a fertőzések száma rohamosan nőtt az elmúlt hónapokban és közel elérte az előző csúcsokat. A fertőzések jelentős növekedése ellenére azonban a kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek aránya továbbra is visszafogottabb, mint az előző hullámok idején, a halálozások száma pedig 95%-kal alatta marad az előző csúcsnak. Ez elsősorban a vakcinák hatását tükrözi. Az Egyesült Királyságban a felnőttek 69%-a már be van oltva, a 60 felettieknél ez az arány már 95%-os. Az is lényeges, hogy ez a magas beoltottság az idősebb korosztály esetén is bizonyítottan hatékony Pfizer és Astra Zeneca vakcinákkal történt. A vakcinák lassíthatják a betegség terjedését, de a legnagyobb hatásuk a súlyos megbetegedések gyakoriságának csökkentésében van.

Az angliai tapasztalatok tehát eddig összességében bíztatók, viszont figyelembe kell vennünk, hogy az eurózóna országaiban a 60 felettiek beoltottsága alacsonyabb szintű, mint a 95% Angliában, ezért a kontinens országaiban (az egészségügyi rendszerek kapacitásaitól függően) valószínűek bizonyos mértékű, részleges lezárások.

A delta variáns hatásai azonban vélhetően az EU-nál sokkal komolyabbak lehetnek olyan, főként feltörekvő országokban ahol a beoltottság alacsony, mint Oroszország, Dél-Afrika vagy Indonézia.

Az új COVID-19 fertőzések és halálesetek száma az Egyesült Királyságban (7 napos mozgóátlag), 2021 július 27-ig.

Kína is bezavarhat

A delta variánshoz képest kevésbé van reflektorfényben egy másik kockázati tényező a növekedésre, ez inkább az ipari szektort érinti, és a kínai gazdaság lassulásával függ össze. Kína, a nagy gazdaságok között elsőként fékezte meg a pandémiát, és a válság alatt a gazdaságnak nyújtott támogatások visszafogásában is előtte jár a többi régiónak. A kínai hitel impulzus februárban még csúcson volt, de ahogy év elején számítottunk rá, az év további részében ennek jelentős mérséklődése következett be. Miután a kínai jegybank márciusban a tavalyi hitelezés szinten tartását kérte a (főként állami) kínai bankoktól, áprilisban már negatívba fordult a hitel impulzus, ahogy az alábbi ábrán látható.

A Kínai hitel impulzus, 12 havi változás, %-ban (bal tengely) és az amerikai feldolgozóipari beszerzési menedzser index 9 hónappal korábbra tolva (jobb tengely), 2006 január és 2021 június között.

A kínai hitelciklus negatívba fordulása egy átlagosan 9 hónapos késéssel többnyire a globális ipari ciklus lassulását idézi elő.

Kína lassulása egyébként nemcsak a gazdaságpolitika szigorodásának köszönhető. A pandémia óta a kínai lakosság fogyasztók is óvatosabban költik a pénzüket. Az elmúlt félévben a kínaiak számára fontos kínai ünnepeken a kínán belüli turizmus visszaesett, és még ez évben is rendre 20-40%-kal kevesebbet költöttek a kínaiak mint 2019-ben. Ez részben azzal függhet össze, hogy a kínai kis és közép vállalkozások profitabilitása az ez évben fellépő erős költség infláció miatt erős nyomás alá került. Mivel e – jórészt családi kézben levő – vállalatok felelnek a foglalkoztatottság 80%-áért Kínában, így érthető az érintett családok óvatossága.

Szintén nem segíti a fogyasztói hangulatot, hogy Kínában is megjelent a delta variáns, immár 15 tartományba, bár a kimutatott fertőzések száma még alacsony. Kínában, nem a lezárások népszerűségükre gyakorolt hatását mérlegelő politikusok irányítják a pandémia kezelését mint a nyugati országokban. A kínai stratégia a vírus teljes kiirtását tűzi ki célul, ami a gócpontok gyors izolálását és kemény utazási korlátozásokat jelent.

A kínai lassulás Európában különösen a beruházási javakat Kínába exportáló német ipart érintheti érzékenyen, bár ennek jelei még nem nagyon mutatkoznak a még mindig új csúcsokat döntő német feldolgozóipari üzleti várakozásokban.

Elzárják a pénzcsapot?