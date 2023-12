Többet ér a mozdonyvezető, ha interoperábilis

Fotó: Paha Bálint

Aki egyszer jogosítványt szerzett gépkocsira, bárhol a világon vezetheti a kategóriának megfelelő közúti járművet. Akinek az ehhez képest sokkal több tudást igénylő és összehasonlíthatatlanul nagyobb felelősséggel járó mozdonyvezetésre van engedélye, azzal csak a határig közlekedhet.

Európában országonként teljesen eltérőek a vasúti jelző- és biztosítórendszerek, mindenütt önálló szabályok érvényesek a vasúti pályahálózatra. Az Európai Unió ugyan igyekszik egységesíteni a szabályrendszereket, de az eltérések továbbra is jelentősek, a vasúti határok átjárhatósága várat magára. Bár a tagállamok kölcsönösen elismerik a mozdonyvezetői alapképzést, de annak a szakembernek, aki a szomszédos ország területén is vonatot akar továbbítani, az adott ország nyelvén kell vizsgát tennie az ottani infrastruktúra jelzési és forgalmi rendjéből, valamint műszaki utasításaiból is. Mozdonyt vezetni az adott ország nyelvének alapos ismerete nélkül nem lehetséges.

Az országhatárokon átívelő vonattovábbításhoz szükséges végzettség megszerzése jelenleg még kuriózumnak számít; nemcsak Magyarországon, hanem Európa-szerte is kevesen tudhatják magukénak egyszerre több ország infrastruktúrájának ismeretanyagát. A legtöbb vasúti hálózaton bevethető vasúti pilótát az Európa 11 országában vontatási szolgáltatásokat nyújtó Rail Cargo Carrier vállalat foglalkoztatja.

Hosszú várakozás a határon

Egy magyar mozdonyvezető a Rajka és Pozsony közötti, mintegy 15 kilométeres távolságon is csak sikeres szlovák vasúti és szlovák nyelvvizsga birtokában közlekedhet. Ellenkező esetben a vasúti üzemváltásra kijelölt határállomáson a magyar mozdonyvezetőt le kell váltania egy szlovák kollégának. Amennyiben a vonatot továbbító mozdony nem alkalmas a szomszédos ország infrastruktúráján történő közlekedésre, akkor pedig nemcsak a személyzet, hanem a mozdony cseréje is szükséges, ami eltarthat 2-3 óráig, de lehet ennek a többszöröse is. A magyar-román vasúti határon, Kürtösön például előfordul, hogy a vonat akár napokat várakozik a művelet végrehajtására.

A hazai vasútvállalatok közül elsőként a Rail Cargo Hungaria (RCH) kezdte meg munkavállalói speciális képzését, és rendelkezik interoperábilis mozdonyvezetővel. A képesítés sikeres megszerzése után ők az osztrák és a magyar vasúthálózaton egyaránt közlekedhetnek. Ha ők állnak a vezetőálláson, az 2-3 percre rövidítheti a hegyeshalmi vasúti határtálépés máskülönben több órát igénylő műveletét, vonzó alternatívát kínálva a kamionos áruszállítással szemben.

Az interoperabilitás versenyelőny

A vasúti teherfuvarozásnak a közútival szembeni versenyhátrányát jól szemlélteti, hogy a Győr és a németországi Ingolstadt közötti több mint 700 kilométeres távolság megtételéhez a tehervonatnak az útba eső országok eltérő vasúti rendelkezései, technológiái miatt 5-6 mozdonyvezetőt kell cserélnie a határátlépéseknél. A teherautó ugyanezt a távolságot egy sofőrrel teszi meg, ugyanakkor platóján csak egy konténert vihet, szemben a vonaton szállított 30-cal. Interoperábilis mozdonyvezetők bevetésével a fuvarfeladatot a vasút kiszámítható menetidő alatt fenntartható módon teljesíti, amivel több tucat teherautó károsanyag-kibocsátásától mentesíti a környezetet.

Megéri a milliós befektetés

A Rail Cargo Hungaria 2023-ban kezdte meg kollégáinak felkészítését az osztrák vasúti hálózaton közlekedésre. Egy interoperábilis mozdonyvezető összesen másfél hónap időtartamú kiképzése a vállalatnak több millió forintos költséget, a mozdonyvezetőnek a német nyelv alapos elsajátítása mellett egy 1200 oldalas tudásanyag megtanulását és az abban foglaltak begyakorlását jelenti. A „kétvizsgás” mozdonyvezetői csapat kiépítésével az RCH vonzó és ma egyedülálló szolgáltatást kínál az árutulajdonosoknak.

A cikk megjelenését a Rail Cargo Hungaria támogatta.

