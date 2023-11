Hatékonyság és élmény: ezt is nyújtja az e-mobilitás

Fotó: Getty Images

Egypedálos vezetés, töltésvezérlés mobilapplikáción, hatékonyság: az elektromobilitás új vezetési élményt nyújt.

Az elektromos autózással kapcsolatban általában a zéró emissziós környezeti hatásokat szokták felhozni az egyik különbségként a hagyományos járművekkel szemben. Ugyanakkor vannak további területek is, ahol merőben újat hoznak a mobilitásba a nem belsőégésű motorral hajtott autók. Ilyen a vezetési élmény, illetve a hatékonyság is – utóbbi nemcsak az energiafelhasználásban, de a flottakezelésben is tetten érhető.

Egy autó beszerzése során az egyik legfontosabb tényezőt a vételár mellett a fenntartási költség jelenti. Ebben pedig jelentős különbség mutatkozik az egyes hajtási technológiák között. A legnagyobb eltérés az elektromos járművek javára – a belső égésű motoros autókhoz képest –, hogy kevesebb kopó-forgó alkatrészből áll. Ez jóval alacsonyabb szervizelési költségeket is jelent, és nincs szükség olajcserére sem, amely az egyik leggyakoribb szerviztétel.

Ugyanezek a költségek egy céges gépjármű flotta üzemeltetésénél többszörözve jelentkeznek, ezért a járműparkkal rendelkező kis- és középvállalatok számára is fontos költségelőny lehet a szervizdíjak mérséklődése. Számukra az E.ON E-flotta mindemellett azért is előnyös, mert saját eszköz beruházás nélkül is azonnali megoldást képes nyújtani a felmerülő mobilitási igényekre, azok változására és kiszámítható költségként jelenik meg a cég életében.

Szintén az üzemeltetéshez kapcsolódó előny, hogy – a nyilvános töltőhálózaton elérhető egyen- és váltóáramú gyors-, villám-, és ultragyorstöltők használata esetén is –, a töltéshez használt elektromos energia még az elmúlt időszak drágulását figyelembe véve is jelen cikk megjelenésének időpontjában olcsóbb egy kilométerre vetítve, mint a fosszilis üzemanyagok. A töltőhálózat nemzetközi és hazai szinten is folyamatosan fejlődik, az E.ON szakmai támogatásával és nemzetközi hátterével pedig most bármelyik vállalat akár a saját E-töltő hálózatát is kiépítheti.

A zéró emissziós autózás mindezeken túl teljesen új vezetési élményt nyújt a belső égésű motoros autókhoz képest, hiszen alacsony fordulattól maximális nyomaték leadására képes, ezzel dinamikusabbá téve az autó gyorsulását. A szennyezésmentes üzemelés azt is magával hordozza, hogy szinte hangtalanul lehet suhanni a városban. Az indítás is halk, csupán a fedélzeti rendszer csippanása jelzi, hogy a gép készen áll az indulásra.

Menet közben a legnagyobb különbséget az úgynevezett egypedálos vezetés jelenti. Ennek lényege, hogy az elektromos autókban is van ugyan fékpedál, ám azt sokkal ritkábban kell használni, ugyanis ezek a gépjárművek képesek a motorféküzem során felszabaduló mozgási energiát visszatáplálni a hajtóakkumulátorba. Mivel ennek a regeneratív fékezésnek az ereje változtatható, így a gázpedál felengedésével akár olyan mértékű lassulás (és energiavisszanyerés) történhet, ami városi közlekedés esetén csak veszélyhelyzetekben teszi szükségessé a fékpedál használatát.

Az elektromos autózást könnyíti még a fedélzeti és töltőrendszerek távoli elérése: a legtöbb utazással kapcsolatos adatot és funkciót akár távolról, interneten keresztül okostelefonról is lehet vezérelni, sőt, a töltési folyamatot otthoni e-töltő rendszer esetén időzíteni is lehet, ráadásként pedig a korábbi töltések adatai is megtekinthetők a mobilalkalmazásban. Sőt, a drivE.ON alkalmazás azzal is kényelmesebbé teszi az e-autós mindennapokat, hogy a költésért saját regisztrált bankkártyával is lehet fizetni.

A cikk megjelenését az E.ON támogatta.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Fizetett hirdetés Olvasson tovább a kategóriában