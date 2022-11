Így válassz laptopot munkára

Kép forrása: Asus

Az üzleti laptopok világáról sokan gondolják, hogy tele van unalmas fekete gépekkel és elavult technológiákkal, hiszen ezeket csak vállalati igáslóként vásárolják az informatikusok, és tulajdonképpen az adott munkavállalónak beleszólása sincs nagyon, hogy milyen géppel fogja megosztani munkanapjai nagy részét.

Jobban körbejárva a piacot azonban könnyen rájöhetünk, hogy ez cseppet sem igaz, hiszen az elmúlt években a rengeteg innovatív megoldásnak és a technológiai fejlődésnek köszönhetően az üzleti laptopok világa is meglehetősen érdekessé, és – nem utolsó sorban a digitalizáció folyamatosságának köszönhetően – kulcsfontosságúvá is vált.

Hordozhatóság és strapabíróság

Egy üzleti laptop esetében rendkívül fontos, hogy strapabíró és hordozható legyen, hiszen könnyen el kell férnie a kompaktabb, elegánsabb táskákban, a lehető legkevesebb súlyt kell foglalnia egy üzleti út során, és persze a célhoz érkezve is be kell hogy kapcsoljon. A villámgyors SSD-k megjelenésével azon már nem kell aggódni, hogy különféle rázkódástól baja esik az adatoknak, ugyanakkor érdemes olyan laptopot választani, melyet számos környezeti behatás ellen is teszteltek.

Az ASUS Expertbook modellek többsége megfelel az igen szigorú MIL-STD 810G amerikai katonai szabványnak, ami azt jelenti, hogy ellenállnak a véletlen ütéseknek, pornak és nedvességnek, illetve az extrém hőingadozás és akár a párás környezet sem jelent akadályt.

Teljesítmény

Egy átlagos irodai környezetben általában nincs szükség a játékra szánt gépeket is megszégyenítő teljesítményre, az üzleti modellekkel szemben általában a hosszú távú, stabil és a kihívásokhoz alkalmazkodó rendelkezésre állás az elvárás. Az ASUS Expertbook széria természetesen minden vállalati igényt lefed, mi több, az oktatásra szánt extrém strapabíró és könnyen javítható modellekkel kezdődik, és a munkaállomás-jellegű, 3D tervezéshez és extrém teljesítményt igénylő munkákhoz szánt megoldásokkal végződik.

Ezek a modellek a legmodernebb Intel megoldásokra épülnek és igény esetén akár a tervezéshez és rendereléshez optimalizált NVIDIA Quadro grafikus kártyával egészülnek ki. A legújabb ASUS Expertbook modell, az ExpertBook B6 Flip (B6602F) például 12. generációs Intel Core i9 HX vPro processzorral és NVIDIA Quadro RTX A2000-es grafikus kártyával kínál extrém teljesítményt.

Rugalmasság és innováció

A rengeteg, szinte egyforma üzleti megoldás között elsőre nehéz lehet választani, ugyanakkor a döntés egyszerűvé válhat, ha kicsit részletesebben megismerjük a kiszemelt gépeket, és figyelünk az apró részletekre. Az ASUS üzleti modelleknél számos, a consumer piacon már bizonyított innovatív megoldást vezettek be annak érdekében, hogy megkönnyítsék a mindennapi munkát. Ilyen például a 360 fokban kihajtható érintőképernyővel rendelkező Expertbook Flip modellek hosszú sora, vagy az érintőpadot egy gombnyomásra numerikus résszé és számológéppé alakító NumberPad technológia.

Az OLED kijelzők terén piacvezető szerepet töltenek be az ASUS laptopok, így természetesen egyre több üzleti megoldás kap a hagyományos LCD kijelzőkhöz képest sokkal jobb képminőséget, és – ami talán ennél is fontosabb – a hosszú munkaórák során a szemek egészségét jobban óvó OLED panelt.

Biztonság

Lehet akármennyire is gyors és elegáns egy laptop, ha nem felel meg a komoly biztonsági elvárásoknak, akkor üzleti szempontból egyáltalán nem előnyös. Az ASUS Expertbook széria tagjai rendelkeznek az iparági standardnak számító TPM 2.0 chippel, támogatják a biztonságos bejelentkezést akár ujjlenyomat-olvasóval, akár arcfelismeréssel, és természetesen kompatibilisek a vállalati biztonsági megoldásokkal. Mi több, az ASUS Control Center és ASUS Business Manager szoftverek segítségével a rendszergazdáknak is egyszerű dolguk van a flotta kezelésében és karbantartásában.

A cikk megjelenését az ASUS Magyarország támogatta.

