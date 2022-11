Ajándékozd meg magad 100-150 ezer forinttal! Mutatjuk, hogyan

Fotó:Unsplash





Közeleg az év vége, és ezzel együtt a nyugdíjcélú megtakarítások 20 százalékos állami támogatásának határideje is. Ha még nem rendelkezünk ilyen megtakarítással, akkor az utolsó percekben járunk: még pár hétig lehet kihasználni a lehetőséget, azután örökre elvesznek az idei támogatások.

Az idén különösen sokat olvashattunk az idősek anyagi nehézségeiről: októberben már 40 százalék volt az élelmiszerek inflációja, miközben a nyugdíjasok fele 150 ezer forintnál is kevesebb nyugdíjat kap a magyar államtól. A mostani aktív korúak ezt első hallásra talán nem érzik a saját problémájuknak, de a társadalom elöregedése miatt biztosak lehetünk abban, hogy 15-20 év múlva – azaz mire a mai 45-50 évesek nyugdíjba mennek – a nyugdíjhelyzet ennél is sokkal rosszabb lesz. Ilyen körülmények között pedig erősen felértékelődik a nyugdíj-előtakarékosság jelentősége, aminek különböző formáit a magyar állam pénzzel is támogatja. A népszerű támogatás elérhetőségének utolsó heteiben járunk.

Hogyan lehet igénybe venni az adó-visszatérítést?

Jelenleg három különböző nyugdíjcélú megtakarításra lehet igénybe venni a támogatást: ezek az önkéntes nyugdíjpénztár (önyp), a nyugdíjbiztosítás, illetve a nyugdíj-előtakarékossági számla (nyesz). A támogatás mértéke az éves befizetés 20 százaléka, de évente maximum 100-150 ezer forint, attól függően, hogy melyik megtakarítást választottuk.

A támogatás „halmozására” is van lehetőség: aki többféle nyugdíjmegtakarítással is rendelkezik, együttesen legfeljebb évi 280 ezer forintot kaphat vissza az éves befizetett személyi jövedelemadójából. Fontos, hogy a támogatás módja szja-visszatérítés, ezért alapesetben csak azok tudják igénybe venni, akik az adott évben fizettek személyi jövedelemadót.

Ötlet

A nyugdíjbiztosításoknál a biztosított és a szerződő személye különbözhet: ilyen módon megoldható, hogy például közeli hozzátartozó bevonásával olyanok is részesedjenek az adó-visszatérítésben, akiknek nincs befizetett személyi jövedelemadójuk!

Mennyi pénzt kaptak vissza a megtakarítók?

A Bankmonitor szakértői kíváncsiak voltak arra, hogy tavaly hány ember teljesítette a nyugdíjcélú támogatás feltételeit, ezért levélben fordultak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársaihoz. A megkeresésre a hivatal friss statisztikákat közölt: a 2021-es adóévben az önkéntes nyugdíjpénztári tagok közül 537 ezer fő kapott szja-visszatérítést (fejenként átlagosan 39 ezer forintot), a nyugdíjbiztosítással rendelkező ügyfelek közül 255 ezer főnek járt a támogatás (átlagosan 53 ezer forint), míg a nyesz-tulajdonosok körében alig 27 ezren kaptak jóváírást (átlagosan 75 ezer forintot).

Meddig lehet megszerezni a támogatást?

Aki a jövő évben szeretné megkapni az állami támogatást, már idén rendelkeznie kell a három nyugdíj-előtakarékossági forma valamelyikével. Tehát van lehetőség arra, hogy az új megtakarítók is részesedjenek a támogatásból, de ehhez a következő pár hétben meg kell nyitniuk a megtakarítási számlájukat. Az adóbevallás benyújtásakor pedig a megfelelő helyen jelezni kell majd, hogy 2022-ben nyugdíjcélú befizetést teljesítettünk, és a NAV ez alapján utalja majd ki az adó-visszatérítést.

Mekkora nyereséget eredményez a támogatás?

A nyugdíjmegtakarítási számlákra érkező támogatást természetesen befektetik, így a lejárat időpontjáig folyamatosan hozamot termel. Éppen ezért nemcsak a ténylegesen kiutalt támogatás, de az ennek befektetése révén megtermelt hozamok is gyarapítják a megtakarító vagyonát. A Bankmonitor kiszámolta, hogy összesen mennyi pénzt nyerhet egy 35 éves megtakarító, amennyiben adott befizetési szint mellett minden évben igénybe veszi a 20 százalékos adóvisszatérítést.

Nem meglepő, hogy a befizetések növelésével a kapott támogatás értéke is emelkedik. Ha valaki 35 éves korától kezdődően a nyugdíjkorhatár betöltéséig minden hónapban félretesz 25 ezer forintot, az adó-visszatérítéseknek köszönhetően végül 7,3 millió forinttal lehet gazdagabb. Aki pedig havi 60 ezer forintot tud megtakarítani, neki ilyen módon akár 17,6 millió forint nyereséget is hozhat a támogatás, mire betölti a 65 éves kort. (Az eredmény nagyban függ az elért hozamtól: a példában évi 8 százalékos hozammal kalkuláltunk, amely optimistának tekinthető, de a hosszú távú tapasztalatok alapján egy megfelelően összeállított portfólióval elérhető.)

Cselekedj még az év vége előtt!

Az év vége közeledtével egyre sürgetőbb a helyzet, ezért ne halogassuk tovább az első lépést! Ha már eldöntöttük, hogy szeretnénk félretenni idős korunkra, akkor ragadjuk meg ezt az alkalmat, és használjuk ki az idei évben elérhető állami támogatást. Alkalmazhatjuk azt a bevett trükköt is, amelyet az eseti befizetés lehetősége kínál: sokan az év végén befizetnek egy egyszeri nagyobb összeget, ezáltal jövőre lényegesen több adó-visszatérítésre lesznek jogosultak.

