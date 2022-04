ASUS Expertbook laptopok: üzleti mobilitás és biztonság mesterfokon

Támogasd az UNICEF-et, akik a háború áldozatain segítenek! Itt máskor azt kérjük, hogy támogasd a G7-et. Most az kérjük, támogasd azokat, akiknek most van rá a legnagyobb szükségük. Tovább a támogatáshoz

Az elmúlt néhány évben óriási fejlődést mutatott a hordozható számítógépek és a hozzájuk közvetlen vagy közvetve csatolt szolgáltatások piaca. Nyilván ezzel párhuzamosan a felhasználói oldal elvárásai is változtak, így a tökéletes üzleti notebooknak manapság a komoly hardver- és szoftverbiztonsági megoldások mellett a felhasználók kényelmét és gördülékeny munkavégzését is szem előtt kell tartania. Ezt gyártói és felhasználói oldalon is kiegészítik a specifikusabb extrák, melyben az ASUS Expertbook széria kimagaslóan teljesít.

Az otthoni munkavégzésre való átállás hazánkban is viszonylag gördülékenyen zajlott azoknál a cégeknél, akik alapvetően is asztali vagy hordozható számítógépeken végezték munkájuk nagyobb részét. Nyilvánvalóan az asztali munkaállomásokat nehezen lehetett volna hazatelepíteni, így a laptopok még nagyobb hangsúlyt kaptak. A házon belüli IT-szakembereknek és rendszergazdáknak ez számos új kihívást jelentett, hiszen az irodával ellentétben otthon nem egy előre megtervezett, irányított és biztonságosan kiépített környezetben dolgoznak a munkavállalók, hanem az általános felhasználásra „kiépített” otthoni rendszerükben, mely jóval több biztonsági kockázatot rejthet magában. Ehhez társul az is, hogy a mai igények egyszerűen már jóval többet kívánnak, mint egy generációkkal korábbi processzor és egy munkára épphogy alkalmas kijelző. A teljesítmény továbbra is a notebook piac egyik fő mércéje, ugyanakkor mellé felsorakozott a rugalmasság és praktikusság, miközben a specifikusabb extrákkal sokkal nagyobb figyelmet irányíthatnak termékeikre a gyártók.

Az ASUS Expertbook család három alappillére építkezik, hiszen az üzleti szinten nélkülözhetetlen adatbiztonság és az egyre többek által elvárt komoly hardveres teljesítmény mellett az innovációra építettek a mérnökök, mely az ASUS egyik ismérve a notebook piacon. Nem véletlen, hogy az ASUS rendelkezik a legnagyobb OLED kijelzős kínálattal, övék a világ legerősebb gamer táblagépe és évek óta jelen vannak a két kijelzős laptopjaikkal is. Az ASUS Expertbook B9-es modellek remek példák arra, hogy egy modern igényeknek megfelelő, alig 1 kg-os üzleti laptop mennyi lehetőséget rejthet magában. A könnyű és vékony, főként üzleti felhasználásra szánt gépek a legmodernebb, dedikáltan üzleti felhasználásra tervezett hardvercsomag mellett olyan biztonsági funkciókat kínálnak, mint például az adattárolók védelméért felelős TPM 2.0 chip vagy a felhasználó közelségét érzékelő IR kamera, amely lehetővé teszi a kényelmes és biztonságos bejelentkezést mindenféle jelszó nélkül, majd pedig azonnal lezárja a laptopot, ha felhasználója bizonyos távolságon kívül kerül tőle.

A kényelmet és praktikusságot a teljes portkínálat (Thunderbolt 4-es szabványú USB-C, klasszikus HDMI és Ethernet csatlakozók) és az exkluzív ASUS megoldások biztosítják. Az AI zajszűrő technológia remek példa erre, mely akkor is biztosítja a megbeszélések alatt a kiváló hangminőséget, ha a szomszéd éppen felújítást végez vagy a gyerekek boldogan játszanak a háttérben. A strapabíróságra mi sem lehetne nagyobb garancia, mint a MIL-STD 810H katonai szabványnak való megfelelőség, ha pedig mégis történne valami, akkor a háztól-házig garanciának és a helyszíni javításnak köszönhetően rövid időn belül és kényelmes ügyintézéssel oldható meg a probléma. A már említett innovációs törekvéseket az Expertbook modelleknél is megfigyelhetjük, és ezeket a felhasználók is imádni fogják. Kiváló példa erre az ExpertBook B7 Flip 360 fokban kihajtható érintőképernyője, mely sokrétű felhasználási formát tesz lehetővé, miközben a beépített 5G modem villámgyors és egyre több helyen elérhető hálózati csatlakozást kínál. Az ExpertBook B5 OLED lenyűgöző kijelzője nemcsak elképesztő látványvilágot varázsol a felhasználók elé munka közben és akár a munkaidő után, a kikapcsolódáskor is, hanem az OLED egyik másik előnyével is kecsegtet, hiszen a hagyományos modellekhez képest a szemekre káros kék fényt is jobban szűri.

A hazai kínálat megtervezésekor a fő cél az volt, hogy egy vállalat minden dolgozójának biztosítani lehessen a minőségi, megbízható és nem utolsósorban biztonságos munkaeszközt. Itthon az általános üzleti felhasználásra szánt Expertbook P-széria, a prémium, mégis a legtöbb vállalat számára elérhető áron kínált Expertbook B1-es család, és a felsővezetők, cégtulajdonosok új kedvence, az Expertbook B9-es széria a három legnépszerűbb. A céges notebook-flották menedzselésére és az új körülmények kapcsán még inkább kiemelt biztonság megőrzésére egyre többen használják a saját fejlesztésű, ASUS Control Center és ASUS Business Manager szoftvereket, melyekkel nemcsak a vállalathoz tartozó laptopok élettartama, teljesítménye és biztonsága monitorozható, hanem komoly biztonsági beállítások is elvégezhetőek. A vállalatoknak egyértelműen a könnyen menedzselhető, biztonságos és a felhasználókat is boldoggá tevő laptopokra van szükségük.

A cikk megjelenését az ASUS Magyarország támogatta.

