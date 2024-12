Az évszakoknak köszönhetjük a civilizációt egy új elmélet szerint

Az emberiség mintegy 200 ezer évig folytatott vadászó–gyűjtögető életmódot, mígnem a neolitikumban relatíve rövid idő alatt, egy hétezer éves periódusban legalább hét, egymással kapcsolatban nem álló populációban is kialakult a mezőgazdaság. Az időszámításunk előtti 12. évezred környékén a neolitikus forradalomnak nevezett időszakban a termékeny félhold, azaz a Mezopotámiától a Nílus-völgyig húzódó területek, a szubszaharai Afrika, Észak- és Dél-Kína, az Andok, a mai Mexikó nyugati és az Egyesült Államok keleti részének őslakos népessége is áttért a földművelésre.

Ennek okaira vonatkozóan máig nincs egyértelmű magyarázat.

Azt ugyanakkor teljesen a fentiek sem teszik világossá, hogy ezek a folyamatok miért és hogyan mentek végbe egymástól függetlenül messzi, számottevően eltérő viszonyok jellemezte területeken.

Andrea Matranga, a Torinói Egyetem kutatójának az öt legnagyobb presztízsű közgazdasági folyóirat egyikében, a Quarterly Journal of Economicsban augusztusban megjelent tanulmánya egy újabb magyarázattal állt elő, amelyet modern ökonometriai eszközökkel próbál alátámasztani. Szerinte a letelepedés és a földművelő életmódra való áttérés az évszakok világosabb elválása, illetve az ehhez köthet éven belüli klimatikus kilengésekkel járó kockázatok ellensúlyozásának vágya motiválta.

So the author, @andreamatranga , shows us stuff like this graph, which is a pretty compelling case that agriculture was invented when seasonality got crunk, and then spread in a seasonality-biased pattern: pic.twitter.com/jIgKy318s8

